BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund প্রাইস (BUIDL)
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund(BUIDL) বর্তমানে 1.0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.29BUSD। BUIDL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BUIDL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BUIDL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0.0 ছিল।
গত 30 দিনে, BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0.0000000000 ছিল।
গত 60 দিনে, BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0.0000000000 ছিল।
গত 90 দিনে, BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0.0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0.0
|0.00%
|30 দিন
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 দিন
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 দিন
|$ 0.0
|0.00%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
0.00%
0.00%
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BUIDLটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 BUIDL থেকে VND
₫26,315
|1 BUIDL থেকে AUD
A$1.53
|1 BUIDL থেকে GBP
￡0.74
|1 BUIDL থেকে EUR
€0.85
|1 BUIDL থেকে USD
$1
|1 BUIDL থেকে MYR
RM4.24
|1 BUIDL থেকে TRY
₺40.67
|1 BUIDL থেকে JPY
¥147
|1 BUIDL থেকে ARS
ARS$1,324.5
|1 BUIDL থেকে RUB
₽79.99
|1 BUIDL থেকে INR
₹87.72
|1 BUIDL থেকে IDR
Rp16,129.03
|1 BUIDL থেকে KRW
₩1,388.88
|1 BUIDL থেকে PHP
₱56.75
|1 BUIDL থেকে EGP
￡E.48.54
|1 BUIDL থেকে BRL
R$5.43
|1 BUIDL থেকে CAD
C$1.37
|1 BUIDL থেকে BDT
৳121.34
|1 BUIDL থেকে NGN
₦1,531.39
|1 BUIDL থেকে UAH
₴41.31
|1 BUIDL থেকে VES
Bs128
|1 BUIDL থেকে CLP
$966
|1 BUIDL থেকে PKR
Rs283.36
|1 BUIDL থেকে KZT
₸539.66
|1 BUIDL থেকে THB
฿32.32
|1 BUIDL থেকে TWD
NT$29.9
|1 BUIDL থেকে AED
د.إ3.67
|1 BUIDL থেকে CHF
Fr0.8
|1 BUIDL থেকে HKD
HK$7.84
|1 BUIDL থেকে MAD
.د.م9.04
|1 BUIDL থেকে MXN
$18.57
|1 BUIDL থেকে PLN
zł3.64
|1 BUIDL থেকে RON
лв4.35
|1 BUIDL থেকে SEK
kr9.57
|1 BUIDL থেকে BGN
лв1.67
|1 BUIDL থেকে HUF
Ft339.32
|1 BUIDL থেকে CZK
Kč20.98
|1 BUIDL থেকে KWD
د.ك0.305
|1 BUIDL থেকে ILS
₪3.43