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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ বেস নেটিভ টোকেনসমূহ

বেস নেটিভ সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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1
USDCoin
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USDC
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2
Solana
Solana
SOL
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3
DOGE
DOGE
DOGE
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$ 270.96M
4
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
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+0.04%
+0.01%
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$ 10.58B
$ 57.23K
5
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 71,673
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+0.11%
+14.18%
$ 7.01B
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6
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 10.644
-0.05%
+9.12%
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7
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
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+0.19%
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--
8
sUSDS
sUSDS
SUSDS
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.68B
$ 1.05M
9
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
+0.03%
+0.01%
-0.01%
$ 4.49B
$ 1.45M
10
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,529.73
+1.39%
+21.24%
+21.55%
$ 4.13B
$ 0.14
11
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004927
+0.34%
+11.61%
+11.33%
$ 2.94B
$ 488.10B
12
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 97.72
+0.17%
+11.68%
+13.16%
$ 1.52B
$ 2.73K
13
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.8026
+0.14%
+4.44%
+6.34%
$ 1.36B
$ 2.73M
14
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000003147
+1.82%
+23.45%
+21.06%
$ 1.32B
$ 204.16B
15
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.339
+0.17%
+7.31%
+5.96%
$ 1.30B
$ 167.22K
16
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 2.2156
+0.88%
+10.03%
+14.84%
$ 1.12B
$ 45.68K
17
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
--
0.00%
$ 1.04B
$ 805.51K
18
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 71,338
-0.02%
+0.11%
+19.06%
$ 995.59M
$ 73.11
19
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,670.17
+0.53%
+0.19%
+22.17%
$ 854.80M
$ 2.71M
20
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 72,082
+0.27%
+0.12%
+14.34%
$ 738.84M
$ 3.68M
21
GHO
GHO
GHO
$ 0.998679
-0.01%
0.00%
+0.02%
$ 698.08M
$ 9.75M
22
VVV
VVV
VVV
$ 14.3075
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+2.40%
+22.05%
$ 675.30M
$ 12.09K
23
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.629
+0.43%
+5.90%
+15.56%
$ 574.94M
$ 789.41K
24
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 71,607
+0.35%
+0.11%
+14.40%
$ 464.71M
$ 35.80K
25
EURC
EURC
EURC
$ 1.17
0.00%
+0.01%
+1.74%
$ 462.67M
$ 49.30M
26
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4719
-0.17%
+17.08%
+17.60%
$ 450.02M
$ 4.77M
27
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,593.67
+0.08%
+0.19%
+21.62%
$ 433.53M
$ 23.38M
28
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.6452
+0.54%
+9.74%
+11.18%
$ 412.96M
$ 399.63K
29
Curve
Curve
CRV
$ 0.2693
-0.15%
+14.42%
+9.26%
$ 411.64M
$ 4.31M
30
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.685
-0.59%
+18.63%
+20.85%
$ 397.67M
$ 7.47M
31
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.383
+0.03%
+20.21%
+23.12%
$ 359.46M
$ 514.18K
32
tBTC
tBTC
TBTC
$ 71,762
+0.17%
+0.12%
+14.35%
$ 323.28M
$ 16.16M
33
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.9032
+1.91%
+7.31%
+16.95%
$ 313.28M
$ 1.16M
34
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.65377
-1.32%
-0.06%
-33.00%
$ 272.70M
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35
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.478
-0.60%
+15.49%
+12.44%
$ 254.77M
$ 742.35K
36
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0.24693
+1.94%
+1.95%
+62.93%
$ 240.00M
$ 2.37M
37
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002588
+1.53%
+12.68%
+12.54%
$ 228.26M
$ 285.76B
38
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 1.0
+0.10%
+0.00%
+0.12%
$ 215.27M
$ 101.70M
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Universal BTC
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UNIBTC
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+0.11%
+14.19%
$ 212.51M
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Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.096
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+0.09%
$ 201.29M
$ 2.43M
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Maple Finance
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+0.11%
+6.08%
+11.23%
$ 199.10M
$ 545.12K
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Compound
Compound
COMP
$ 18.67
+0.43%
+6.43%
+18.60%
$ 188.70M
$ 3.72K
43
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.15627
+0.26%
+10.42%
+13.09%
$ 156.54M
$ 2.03M
44
OriginTrail
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TRAC
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+2.80%
$ 135.95M
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45
Coinbase Wrapped XRP
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CBXRP
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+0.14%
+14.77%
$ 133.49M
$ 3.20M
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AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.06371
+0.63%
+8.91%
+3.13%
$ 124.16M
$ 1.05M
47
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08749
+0.14%
+5.23%
+5.98%
$ 123.62M
$ 822.00K
48
ONYXCOIN
ONYXCOIN
XCN
$ 0.0031337
+0.45%
+8.03%
+5.88%
$ 120.08M
$ 4.37M
49
SoSoValue
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SOSO
$ 0.3126
-0.73%
-1.78%
-6.11%
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Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,478.14
+0.58%
+0.19%
+22.20%
$ 105.02M
$ 66.90K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

বেস নেটিভ টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
বেস নেটিভ টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 451 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $208.74B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা বেস নেটিভ টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা বেস নেটিভ টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 46.94% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে USDUC সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো বেস নেটিভ টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 451 বেস নেটিভ টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় বেস নেটিভ টোকেনগুলোর মধ্যে USDC, SOL, DOGE অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
বেস নেটিভ বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব বেস নেটিভ টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $208.74B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

বেস নেটিভ সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।