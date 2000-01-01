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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ USD স্টেবলকয়েন টোকেনসমূহ

USD স্টেবলকয়েন সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999244
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 182.97B
$ 101.56B
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00068
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 85.28M
3
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0006
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 10.58B
$ 57.51K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0006
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 4.49B
$ 1.45M
5
USD1
USD1
USD1
$ 0.99949
0.00%
-0.03%
-0.04%
$ 4.39B
$ 5.99M
6
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 0.999814
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 3.46B
$ 650.57M
7
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999769
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.78B
$ 188.01M
8
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.84B
$ 472.64M
9
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 1
0.00%
+0.13%
+0.06%
$ 1.36B
$ 357.18
10
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.9961
0.00%
-0.01%
0.00%
$ 1.30B
$ 768.15K
11
United Stables
United Stables
U
$ 0.9999
-0.02%
-0.03%
-0.07%
$ 999.86M
$ 55.44K
12
GHO
GHO
GHO
$ 0.998527
-0.02%
0.00%
0.00%
$ 697.99M
$ 10.34M
13
YLDS
YLDS
YLDS
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 675.33M
$ 9.80M
14
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.998534
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 550.63M
$ 717.01K
15
USX
USX
USX
$ 0.999464
0.00%
0.00%
0.00%
$ 506.17M
$ 699.22K
16
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9986
0.00%
+0.01%
-0.05%
$ 493.82M
$ 5.80K
17
USDtb
USDtb
USDTB
$ 0.999325
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 357.24M
$ 1.22M
18
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.9988
0.00%
+0.10%
+0.11%
$ 337.18M
$ 259.35K
19
apxUSD
apxUSD
APXUSD
$ 0.94818
+0.13%
+0.02%
-0.07%
$ 312.51M
$ 1.64M
20
SoFiUSD
SoFiUSD
SOFID
$ 0.999307
+0.05%
0.00%
+0.04%
$ 311.16M
$ 5.71M
21
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.999109
-0.06%
0.00%
+0.02%
$ 214.60M
$ 93.26M
22
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999423
0.00%
0.00%
+0.05%
$ 212.56M
$ 17.06M
23
Polymarket USD
Polymarket USD
PUSD
$ 0.999673
-0.01%
0.00%
-0.03%
$ 174.19M
$ 54.25K
24
GUSD
GUSD
GUSD
$ 0.997967
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 149.49M
$ 2.50M
25
CASH
CASH
CASH
$ 0.999207
+0.01%
0.00%
+0.04%
$ 118.92M
$ 15.34M
26
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999779
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 114.36M
$ 7.02M
27
Saturn Dollar
Saturn Dollar
USDAT
$ 0.999381
+0.01%
0.00%
+0.04%
$ 93.79M
$ 861.66K
28
Cap USD
Cap USD
CUSD
$ 0.999904
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 89.03M
--
29
USDsui
USDsui
USDSUI
$ 0.999672
-0.03%
0.00%
-0.03%
$ 73.97M
$ 2.55M
30
Tori trUSD
Tori trUSD
TRUSD
$ 0.999502
+0.01%
0.00%
+0.01%
$ 64.33M
$ 999.45K
31
StandX DUSD
StandX DUSD
DUSD
$ 0.998749
+0.04%
0.00%
+0.05%
$ 60.96M
$ 1.32M
32
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0.997193
+0.01%
0.00%
+0.06%
$ 53.91M
$ 1.06M
33
USDKG
USDKG
USDKG
$ 0.999512
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 49.98M
$ 556.08
34
JupUSD
JupUSD
JUPUSD
$ 0.999184
+0.01%
0.00%
+0.04%
$ 48.39M
$ 18.25M
35
Fidelity Digital Dollar
Fidelity Digital Dollar
FIDD
$ 0.999461
+0.01%
0.00%
+0.02%
$ 47.91M
$ 161.17M
36
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.001
0.00%
+0.01%
0.00%
$ 44.61M
$ 56.70K
37
Gemini Dollar
Gemini Dollar
GUSD
$ 0.999187
0.00%
-0.00%
+0.01%
$ 39.76M
$ 360.83K
38
Aegis YUSD
Aegis YUSD
YUSD
$ 0.998537
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 34.90M
$ 5.71K
39
BUSD
BUSD
BUSD
$ 0.995697
0.00%
+0.00%
-0.27%
$ 34.27M
$ 711.04
40
Hive Dollar
Hive Dollar
HBD
$ 0.98897
+0.37%
--
+2.56%
$ 32.64M
$ 2.04K
41
USDP
USDP
USDP
$ 0.9996
0.00%
-0.07%
-0.08%
$ 31.94M
$ 13.64K
42
pathUSD
pathUSD
PATHUSD
$ 1.01
+1.31%
0.00%
+1.48%
$ 31.30M
$ 384.67K
43
Universal USD
Universal USD
USDU
$ 1.001
0.00%
--
0.00%
$ 30.67M
$ 9.91
44
Mezo USD
Mezo USD
MUSD
$ 0.991343
0.00%
0.00%
+0.07%
$ 30.61M
$ 357.56K
45
BOLD
BOLD
BOLD
$ 1.001
0.00%
+0.00%
+0.11%
$ 29.44M
$ 2.59M
46
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.005115
+0.25%
+7.29%
+4.84%
$ 28.73M
$ 13.31M
47
Liquity USD
Liquity USD
LUSD
$ 1.01
0.00%
+0.01%
+0.80%
$ 26.98M
$ 1.47M
48
MetaMask USD
MetaMask USD
MUSD
$ 0.999305
0.00%
0.00%
-0.07%
$ 26.73M
$ 1.82M
49
OpenEden OpenDollar
OpenEden OpenDollar
USDO
$ 0.998002
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 26.71M
$ 454.28
50
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2992
0.00%
+7.43%
+4.88%
$ 26.53M
$ 224.97K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

USD স্টেবলকয়েন টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
USD স্টেবলকয়েন টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 123 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $295.61B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা USD স্টেবলকয়েন টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা USD স্টেবলকয়েন টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 7.43% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে FRAX সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো USD স্টেবলকয়েন টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 123 USD স্টেবলকয়েন টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় USD স্টেবলকয়েন টোকেনগুলোর মধ্যে USDT, USDC, USDS অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
USD স্টেবলকয়েন বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব USD স্টেবলকয়েন টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $295.61B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

USD স্টেবলকয়েন সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।