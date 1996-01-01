এই বিভাগটি সেই ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলোকে ট্র্যাক করে, যেগুলোকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (SEC) তাদের আনুষ্ঠানিক মামলাগুলোতে অনিবন্ধিত সিকিউরিটি হিসেবে অভিযুক্ত করেছে। এই টোকেনগুলো কঠোর নিয়ন্ত্রক তদন্তের অধীন, যা এগুলোর আইনি বৈধতা এবং মার্কেট লিকুইডিটি সম্পর্কে অনিশ্চয়তা তৈরি করতে পারে। এই সেক্টরটিকে ট্র্যাক করা বিনিয়োগকারীদের নিয়ন্ত্রক ঝুঁকি এবং ডিজিটাল অ্যাসেটের পরিবর্তনশীল আইনি পটভূমি পর্যবেক্ষণ করতে সাহায্য করে।
অভিযুক্ত এসইসি সিকিউরিটিজ সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।