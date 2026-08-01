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$1,000,000 TradFi Gala
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STAYNEX-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। STAY-এর মার্কেট ক্যাপ 240,916 USD। STAY-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!STAYNEX-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। STAY-এর মার্কেট ক্যাপ 240,916 USD। STAY-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

STAY সম্পর্কে আরও

STAY প্রাইসের তথ্য

STAY কী

STAY হোয়াইটপেপার

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STAYNEX প্রাইস (STAY)

তালিকাভুক্ত নয়

1 STAY থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00000603
$0.00000603$0.00000603
+3.80%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
STAYNEX (STAY) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:56:15 (UTC+8)

STAYNEX-এর আজকের প্রাইস

আজ STAYNEX (STAY)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 8.99% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান STAY থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি STAY-এর জন্য $ 0

STAYNEX বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 240,916 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 39.72B STAY। গত 24 ঘণ্টায়, STAY এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, STAY গত ঘণ্টায় +0.46% এবং গত 7 দিনে +8.26% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

STAYNEX (STAY) এর মার্কেট তথ্য

$ 240.92K
$ 240.92K$ 240.92K

--
----

$ 606.52K
$ 606.52K$ 606.52K

39.72B
39.72B 39.72B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

STAYNEX এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 240.92K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। STAY এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 39.72B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 100000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 606.52K

STAYNEX-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.46%

+8.99%

+8.26%

+8.26%

STAYNEX (STAY) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, STAYNEX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, STAYNEX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, STAYNEX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, STAYNEX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+8.99%
30 দিন$ 0+1.48%
60 দিন$ 0-78.75%
90 দিন$ 0--

STAYNEX এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য STAYNEX (STAY) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, STAY এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
STAYNEX (STAY) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, STAYNEX এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে STAYNEX এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? STAY এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, STAYNEX প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

STAYNEX সম্পর্কে

STAYNEX-এর বর্তমান দাম কত?

STAYNEX Tk দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 8.98% পরিবর্তন দেখাচ্ছে।

STAY-এর মার্কেট ক্যাপ এবং র‍্যাঙ্ক কত?

STAY-এর মার্কেট ক্যাপ Tk29641850.35841173872000 হওয়ায় এটি বিশ্বের #4245 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা ক্রিপ্টোকারেন্সি পরিবেশে এর উপস্থিতি প্রদর্শন করছে।

STAYNEX-এর প্রতিদিন কত ট্রেডিং ভলিউম হয়?

গত ২৪ ঘন্টায় এটি Tk-- ভলিউম রেকর্ড করেছে, যা ট্রেডারদের মধ্যে জোরালো আগ্রহ এবং গভীর তরলতার পরিস্থিতি প্রদর্শন করছে।

STAY-এর প্রচলিত সরবরাহ কত?

উন্মুক্ত বাজারে 39720738766.64802 টোকেন প্রচলিত রয়েছে।

গত ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?

STAYNEX Tk এবং Tk মধ্যে ওঠানামা করেছে, যা দৈনিক অস্থিরতা প্রদর্শন করছে।

STAYNEX-এর ATH-এর সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?

এর সর্বকালীন উচ্চতম দাম Tk হওয়ায় এটি দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনার একটি মানদণ্ড প্রদান করছে।

STAY-এর দীর্ঘমেয়াদী মৌলিক উপাদানগুলো কী কী?

মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে সরবরাহের যান্ত্রিকতা, Artificial Intelligence (AI),Tourism,BNB Chain Ecosystem,Real World Assets (RWA) ক্যাটাগরির মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রবণতা এবং -- নেটওয়ার্কের উন্নয়নের গতিবেগ।

STAY বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে কীভাবে আচরণ করে?

উচ্চ ভলিউমের সময়কালে তরলতা বৃদ্ধি পায় এবং স্প্রেড আরও সঙ্কুচিত হয়। কম ভলিউমের সময়কালে গভীরতা কম থাকায় দামের ওঠানামা আরও অস্থির হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: STAYNEX সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:56:15 (UTC+8)

STAYNEX (STAY) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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হট

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ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

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