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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ ওয়ার্ল্ড লিবার্টি ফাইন্যান্সিয়াল পোর্টফোলিও টোকেনসমূহ

এই পোর্টফোলিওটি ওয়ার্ল্ড লিবার্টি ফাইন্যান্সিয়াল ডিসেন্ট্রালাইজড ফাইন্যান্স ইকোসিস্টেমের সাথে যুক্ত ডিজিটাল অ্যাসেট এবং পার্টনার প্রোটোকলগুলোকে ট্র্যাক করে। এর মধ্যে গভর্ন্যান্স টোকেন এবং ইন্টিগ্রেটেড ইউটিলিটি অ্যাসেটগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা তাদের নির্দিষ্ট লেন্ডিং এবং বরোয়িং নেটওয়ার্কগুলোকে চালিত করে। এই সূচকটি পর্যবেক্ষণ করা এই নির্দিষ্ট DeFi উদ্যোগের মার্কেট ফুটপ্রিন্ট, লিকুইডিটি এবং সামগ্রিক গ্রহণ সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ধারণা প্রদান করে।

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প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ওয়ার্ল্ড লিবার্টি ফাইন্যান্সিয়াল ক্রিপ্টো ইকোসিস্টেমটি কী?
ওয়ার্ল্ড লিবার্টি ফাইন্যান্সিয়াল ইকোসিস্টেম হলো একটি নির্দিষ্ট ডিসেন্ট্রালাইজড ফাইন্যান্স উদ্যোগ যার মধ্যে পার্টনারড প্রোটোকল, গভর্ন্যান্স টোকেন এবং ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল অ্যাসেট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা এর ডেডিকেটেড লেন্ডিং এবং বরোয়িং নেটওয়ার্ককে চালিত করে।
ট্রেডাররা কেন ওয়ার্ল্ড লিবার্টি ফাইন্যান্সিয়াল পোর্টফোলিওর টোকেনগুলো ট্র্যাক করেন?
ট্রেডাররা ওয়ার্ল্ড লিবার্টি ফাইন্যান্সিয়াল পোর্টফোলিও ট্র্যাক করেন কারণ এর টোকেনগুলো প্রায়শই শক্তিশালী ব্র্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন এবং রাজনৈতিক আখ্যান দ্বারা চালিত হয়, যা বৃহত্তর ক্রিপ্টো ট্রেন্ডগুলোর থেকে স্বাধীনভাবে অনন্য মার্কেট মোমেন্টাম তৈরি করতে পারে।
ওয়ার্ল্ড লিবার্টি ফাইন্যান্সিয়াল টোকেনগুলোকে কি ডিসেন্ট্রালাইজড ফাইন্যান্স (DeFi) অ্যাসেট হিসেবে বিবেচনা করা হয়?
হ্যাঁ, ওয়ার্ল্ড লিবার্টি ফাইন্যান্সিয়াল পোর্টফোলিওর মূল অ্যাসেটগুলো প্রধানত ডিসেন্ট্রালাইজড ফাইন্যান্স কার্যক্রমের উপর ফোকাস করে, যা পারমিশনলেস লেন্ডিং, বরোয়িং এবং মুনাফা তৈরিকে সহজতর করে।
ওয়ার্ল্ড লিবার্টি ফাইন্যান্সিয়াল পোর্টফোলিওর প্রাইসের ভোলাটিলিটি কীসের দ্বারা চালিত হয়?
ওয়ার্ল্ড লিবার্টি ফাইন্যান্সিয়াল পোর্টফোলিওর প্রাইসের ভোলাটিলিটি প্রধানত প্রাতিষ্ঠানিক গ্রহণের হার, যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক খবর এবং প্রজেক্টের প্রতিষ্ঠাতাদের প্রতি সামগ্রিক রিটেইল মনোভাবের দ্বারা চালিত হয়।

ডিসক্লেইমার

ওয়ার্ল্ড লিবার্টি ফিনান্সিয়াল পোর্টফোলিও সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।