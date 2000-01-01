এই পোর্টফোলিওটি ওয়ার্ল্ড লিবার্টি ফাইন্যান্সিয়াল ডিসেন্ট্রালাইজড ফাইন্যান্স ইকোসিস্টেমের সাথে যুক্ত ডিজিটাল অ্যাসেট এবং পার্টনার প্রোটোকলগুলোকে ট্র্যাক করে। এর মধ্যে গভর্ন্যান্স টোকেন এবং ইন্টিগ্রেটেড ইউটিলিটি অ্যাসেটগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা তাদের নির্দিষ্ট লেন্ডিং এবং বরোয়িং নেটওয়ার্কগুলোকে চালিত করে। এই সূচকটি পর্যবেক্ষণ করা এই নির্দিষ্ট DeFi উদ্যোগের মার্কেট ফুটপ্রিন্ট, লিকুইডিটি এবং সামগ্রিক গ্রহণ সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ধারণা প্রদান করে।
ওয়ার্ল্ড লিবার্টি ফিনান্সিয়াল পোর্টফোলিও সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।