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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ ক্রস-চেইন যোগাযোগ টোকেনসমূহ

ক্রস-চেইন যোগাযোগ সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 10.6
-0.05%
+9.12%
+21.21%
$ 7.01B
$ 147.88K
2
United Stables
United Stables
U
$ 1
+0.02%
0.00%
-0.03%
$ 1.00B
$ 56.21K
3
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.8977
+1.91%
+7.31%
+16.95%
$ 313.28M
$ 1.16M
4
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.63
-0.27%
+0.03%
-0.32%
$ 278.88M
$ 674.05K
5
SOON
SOON
SOON
$ 0.2026
+1.40%
-0.30%
+0.35%
$ 104.05M
$ 397.60K
6
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0.04588
+0.09%
+10.19%
-4.02%
$ 99.92M
$ 3.17M
7
Wormhole
Wormhole
W
$ 0.008755
+0.28%
+8.79%
+9.55%
$ 53.06M
$ 35.28M
8
$ 0.03819
-0.50%
+9.99%
+7.94%
$ 45.33M
$ 73.25K
9
ZetaChain
ZetaChain
ZETA
$ 0.02944
+0.07%
+7.17%
+10.54%
$ 43.22M
$ 1.96M
10
Threshold
Threshold
T
$ 0.003476
-0.03%
+6.70%
+3.52%
$ 38.74M
$ 16.50M
11
deBridge
deBridge
DBR
$ 0.01547
-4.34%
-4.76%
-0.39%
$ 29.26M
$ 3.88M
12
Across Protocol
Across Protocol
ACX
$ 0.04013128
-3.47%
-0.01%
-1.25%
$ 28.28M
$ 815.49K
13
Hyperlane
Hyperlane
HYPER
$ 0.06584
+0.14%
+5.54%
+5.30%
$ 22.31M
$ 911.62K
14
ICON
ICON
ICX
$ 0.0154789
+0.95%
-0.11%
-14.78%
$ 16.98M
$ 7.28M
15
Celer Network
Celer Network
CELR
$ 0.002081
0.00%
+5.99%
+10.83%
$ 16.29M
$ 30.04M
16
Test
Test
TST
$ 0.01501
+0.26%
+5.19%
+4.32%
$ 14.28M
$ 7.61M
17
Yei Finance
Yei Finance
CLO
$ 0.10709
-2.45%
-14.46%
-7.18%
$ 13.90M
$ 2.55M
18
Particle Network
Particle Network
PARTI
$ 0.02381
-0.12%
+5.12%
+9.94%
$ 12.93M
$ 2.97M
19
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.0007337
+0.22%
+2.47%
+11.70%
$ 11.03M
$ 88.79M
20
Wanchain
Wanchain
WAN
$ 0.053222
-0.07%
+0.01%
+0.44%
$ 10.59M
$ 999.88K
21
ERA
ERA
ERA
$ 0.05753
+0.64%
+5.50%
-3.73%
$ 8.58M
$ 1.07M
22
Vultisig
Vultisig
VULT
$ 0.077024
-0.01%
-0.03%
-4.60%
$ 7.70M
$ 26.58K
23
Ika
Ika
IKA
$ 0.00250982
-0.29%
+0.00%
-1.02%
$ 7.53M
$ 197.22K
24
Portal To Bitcoin
Portal To Bitcoin
PTB
$ 0.0008755
+0.47%
+3.24%
+7.28%
$ 6.38M
$ 66.44M
25
Supra
Supra
SUPRA
$ 0.0002162
+3.11%
+4.99%
+32.95%
$ 6.35M
$ 619.94M
26
Reactive Network
Reactive Network
REACT
$ 0.00510907
+0.84%
-0.00%
+1.54%
$ 6.13M
$ 123.56K
27
Partisia Blockchain
Partisia Blockchain
MPC
$ 0.01077
+0.47%
-1.10%
+4.46%
$ 5.02M
$ 36.59K
28
Agoric
Agoric
BLD
$ 0.00670948
-0.01%
+0.01%
-0.55%
$ 4.65M
$ 2.14K
29
Coinweb
Coinweb
CWEB
$ 0.00055823
0.00%
-0.04%
-4.99%
$ 3.79M
$ 1.77K
30
THAT
THAT
THAT
$ 0.00202018
-0.15%
-0.01%
+1.89%
$ 3.10M
$ 18.43K
31
HyBridge
HyBridge
BRIDGE
$ 0.01520615
-0.01%
-0.09%
-43.14%
$ 3.04M
$ 536.05
32
Orbiter Finance
Orbiter Finance
OBT
$ 0.0002911
-0.04%
-0.01%
-0.09%
$ 2.91M
$ 955.36K
33
Kyo
Kyo
KYO
$ 0.01626757
-0.20%
+0.01%
+2.41%
$ 2.66M
$ 2.55M
34
Zeus Network
Zeus Network
ZEUS
$ 0.00237
-1.89%
+1.06%
+8.14%
$ 2.23M
$ 27.06M
35
Cycle Network
Cycle Network
CYC
$ 0.01429381
+0.01%
+0.02%
+3.76%
$ 2.17M
$ 152.56K
36
XSwap
XSwap
XSWAP
$ 0.006312
0.00%
+3.87%
+3.63%
$ 1.88M
$ 297.81K
37
oooo
oooo
OOOO
$ 0.00699463
0.00%
--
0.00%
$ 1.51M
$ 10.71
38
ChainSwap
ChainSwap
CSWAP
$ 0.001697
0.00%
+23.70%
+23.61%
$ 1.50M
$ 861.89K
39
Juris Protocol
Juris Protocol
JURIS
$ 2.89E-6
+1.40%
-6.30%
-23.34%
$ 1.42M
--
40
Cellframe
Cellframe
CELL
$ 0.03774
-0.13%
+7.69%
+2.76%
$ 1.08M
$ 2.31M
41
JustMoney
JustMoney
JM
$ 4.47E-6
+12.03%
+16.10%
+13.45%
$ 293.50K
--
42
Switchboard
Switchboard
SWTCH
$ 0.00064756
-0.01%
+0.00%
+11.50%
$ 103.61K
$ 782.04
43
Analog
Analog
ANLOG
$ 1.137E-5
0.00%
-3.10%
-2.15%
$ 102.98K
--
44
Everclear
Everclear
CLEAR
$ 7.606E-5
+1.41%
+18.60%
+18.75%
$ 67.59K
--
45
Graviton
Graviton
GRAV
$ 4.922E-5
+1.48%
+26.60%
+4.75%
$ 63.97K
--
46
Router Protocol
Router Protocol
ROUTE
$ 8.328E-5
+0.16%
+0.50%
+1.01%
$ 56.53K
--
47
Units.Network
Units.Network
UNIT0
$ 0.006445
+1.01%
+11.98%
+13.72%
$ 33.55K
$ 1.58M
48
StakeLayer
StakeLayer
STAKELAYER
$ 1.871E-5
0.00%
-0.20%
-2.04%
$ 18.48K
--
49
Squid
Squid
QUID
$ 0.07136
+0.27%
+5.34%
-2.31%
--
$ 1.34M
50
Owlto Finance
Owlto Finance
OWL
$ 0.0008039
-0.10%
-1.10%
-0.63%
--
$ 69.08M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ক্রস-চেইন যোগাযোগ টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
ক্রস-চেইন যোগাযোগ টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 51 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $9.24B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা ক্রস-চেইন যোগাযোগ টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা ক্রস-চেইন যোগাযোগ টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 26.60% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে GRAV সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো ক্রস-চেইন যোগাযোগ টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 51 ক্রস-চেইন যোগাযোগ টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় ক্রস-চেইন যোগাযোগ টোকেনগুলোর মধ্যে LINK, U, ZRO অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
ক্রস-চেইন যোগাযোগ বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব ক্রস-চেইন যোগাযোগ টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $9.24B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

ক্রস-চেইন যোগাযোগ সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।