ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচারBTCআয় করুনইভেন্ট সেন্টাররিওয়ার্ড হাব
আরও
$1,000,000 TradFi Gala
সাইন আপ করুন

মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ বিনান্স আলফা স্পটলাইট টোকেনসমূহ

বিনান্স আলফা স্পটলাইট সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

#
কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.34994
+0.75%
+8.86%
+7.76%
$ 1.72B
$ 2.60M
2
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.24252
+0.81%
+11.03%
+12.27%
$ 1.63B
$ 99.46K
3
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 2.216
+0.88%
+10.03%
+14.84%
$ 1.12B
$ 45.68K
4
United Stables
United Stables
U
$ 1.0001
+0.02%
0.00%
-0.03%
$ 1.00B
$ 56.21K
5
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.384557
-1.40%
-47.32%
+32.89%
$ 824.27M
$ 18.22M
6
VVV
VVV
VVV
$ 14.3117
+0.33%
+2.40%
+22.05%
$ 675.30M
$ 12.09K
7
Binance Life
Binance Life
币安人生
$ 0.47082
+3.70%
-0.81%
-0.33%
$ 462.84M
$ 179.74K
8
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4716
-0.17%
+17.08%
+17.60%
$ 450.02M
$ 4.77M
9
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.6455
+0.54%
+9.74%
+11.18%
$ 412.96M
$ 399.63K
10
AINFT
AINFT
NFT
$ 0.0000002747
-1.22%
-1.71%
-2.58%
$ 272.48M
$ 199.81B
11
Humanity
Humanity
H
$ 0.08492
+3.40%
-11.94%
-22.49%
$ 236.74M
$ 4.75M
12
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.16726
+0.11%
+6.08%
+11.23%
$ 199.10M
$ 545.12K
13
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06536
+0.17%
+1.79%
+1.81%
$ 187.62M
$ 831.23K
14
DoubleZero
DoubleZero
2Z
$ 0.05271
0.00%
+13.98%
-8.15%
$ 184.58M
$ 2.03M
15
KOGE
KOGE
KOGE
$ 51.52
-0.35%
-0.01%
-3.50%
$ 174.14M
$ 8.20K
16
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.15622
+0.26%
+10.42%
+13.09%
$ 156.54M
$ 2.03M
17
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.15329
+0.06%
+0.33%
-1.71%
$ 153.83M
$ 727.89K
18
$ 83.81
+0.24%
+16.89%
+11.42%
$ 117.89M
$ 4.27K
19
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.3301
+0.78%
-4.77%
-12.01%
$ 111.85M
$ 369.70K
20
SOON
SOON
SOON
$ 0.2025
+1.40%
-0.30%
+0.35%
$ 104.05M
$ 397.60K
21
Instadapp
Instadapp
FLUID
$ 1.2506
-0.33%
+10.23%
+11.14%
$ 98.42M
$ 2.40K
22
Kamino
Kamino
KMNO
$ 0.02007
+0.05%
+7.31%
+11.31%
$ 98.09M
$ 3.08M
23
Cheems
Cheems
CHEEMS
$ 0.0000005192
+0.39%
+5.35%
+6.24%
$ 97.07M
$ 115.65B
24
Newton
Newton
AB
$ 0.000974
0.00%
+0.42%
+1.90%
$ 95.46M
$ 9.09M
25
Banana
Banana
BANANAS31
$ 0.00905
+1.30%
+10.06%
+4.23%
$ 90.99M
$ 8.50M
26
Cysic
Cysic
CYS
$ 0.5732
-3.12%
+3.74%
-42.29%
$ 90.43M
$ 887.17K
27
Sentient
Sentient
SENT
$ 0.01234
+1.06%
+5.34%
-3.27%
$ 89.89M
$ 4.91M
28
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.004076
+0.20%
+9.45%
+10.22%
$ 82.73M
$ 17.41M
29
GRASS
GRASS
GRASS
$ 0.306
+0.29%
-1.75%
-3.02%
$ 75.20M
$ 891.28K
30
SkyAI
SkyAI
SKYAI
$ 0.07273
-0.15%
+14.99%
+2.73%
$ 74.02M
$ 21.83M
31
RaveDAO
RaveDAO
RAVE
$ 0.2855
-2.89%
+0.28%
-3.09%
$ 72.08M
$ 7.67K
32
Huma Finance
Huma Finance
HUMA
$ 0.02158
+1.30%
+3.97%
+14.48%
$ 70.89M
$ 2.59M
33
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.2681
-0.15%
+2.46%
+6.28%
$ 64.67M
$ 328.42K
34
VELO
VELO
VELO
$ 0.003647
-0.71%
+8.81%
+13.28%
$ 63.99M
$ 10.35M
35
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1789
+0.06%
+4.07%
-7.10%
$ 63.85M
$ 585.30K
36
Bedrock
Bedrock
BR
$ 0.2404
+0.17%
+3.83%
-2.43%
$ 63.07M
$ 360.49K
37
Allora
Allora
ALLO
$ 0.29149
+0.25%
-2.44%
+8.17%
$ 58.00M
$ 422.81K
38
jellyjelly
jellyjelly
JELLYJELLY
$ 0.057823
+0.86%
+3.57%
-0.99%
$ 57.63M
$ 1.42M
39
GoPlus Security
GoPlus Security
GPS
$ 0.011865
-1.13%
-0.45%
+16.90%
$ 55.03M
$ 10.97M
40
Walrus
Walrus
WAL
$ 0.02245
+0.36%
+7.78%
+10.10%
$ 54.24M
$ 3.78M
41
River
River
RIVER
$ 2.6667
-0.15%
+6.26%
+5.58%
$ 52.76M
$ 35.68K
42
$ 218.89
+0.08%
-0.96%
-3.19%
$ 52.56M
$ 265.50
43
Billions
Billions
BILL
$ 0.02003
+0.50%
+5.27%
-11.55%
$ 48.52M
$ 3.47M
44
DAPPOS
DAPPOS
DOS
$ 0.23645
+1.22%
-11.31%
-13.67%
$ 47.52M
$ 7.89M
45
Magma Finance
Magma Finance
MAGMA
$ 0.25896
+8.37%
+40.46%
+31.92%
$ 46.77M
$ 2.19M
46
ONEchain
ONEchain
CROSS
$ 0.10866
+0.31%
+3.51%
-6.58%
$ 45.50M
$ 601.01K
47
Gravity
Gravity
G
$ 0.004169
+0.63%
+4.55%
+16.60%
$ 45.09M
$ 26.77M
48
POPCAT
POPCAT
POPCAT
$ 0.04456
+0.78%
+9.52%
+8.77%
$ 44.10M
$ 2.41M
49
Zerebro
Zerebro
ZEREBRO
$ 0.043965
+0.73%
+5.15%
+16.99%
$ 43.62M
$ 2.70M
50
ZetaChain
ZetaChain
ZETA
$ 0.02954
+0.07%
+7.17%
+10.54%
$ 43.22M
$ 1.96M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

বিনান্স আলফা স্পটলাইট টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
বিনান্স আলফা স্পটলাইট টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 370 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $14.47B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা বিনান্স আলফা স্পটলাইট টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা বিনান্স আলফা স্পটলাইট টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 122.22% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে XMN সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো বিনান্স আলফা স্পটলাইট টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 370 বিনান্স আলফা স্পটলাইট টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় বিনান্স আলফা স্পটলাইট টোকেনগুলোর মধ্যে ONDO, M, MORPHO অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
বিনান্স আলফা স্পটলাইট বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব বিনান্স আলফা স্পটলাইট টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $14.47B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

বিনান্স আলফা স্পটলাইট সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।