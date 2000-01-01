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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ ফলন চাষ টোকেনসমূহ

ফলন চাষ সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.701
+0.08%
+11.09%
+15.24%
$ 2.32B
$ 290.38K
2
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 97.8
+0.27%
+10.15%
+13.33%
$ 1.51B
$ 2.86K
3
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.399151
+1.66%
-38.01%
+33.97%
$ 866.57M
$ 16.42M
4
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.626
+0.06%
+5.08%
+15.65%
$ 574.59M
$ 812.99K
5
Curve
Curve
CRV
$ 0.2747
+0.89%
+13.46%
+10.14%
$ 411.79M
$ 4.40M
6
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.467
-1.55%
+12.08%
+10.05%
$ 248.96M
$ 822.63K
7
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.16753
-0.38%
+4.95%
+10.48%
$ 198.82M
$ 546.39K
8
Compound
Compound
COMP
$ 18.8
-0.58%
+5.93%
+17.70%
$ 187.50M
$ 4.23K
9
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6886
-1.38%
+13.18%
+11.47%
$ 186.52M
$ 159.20K
10
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.715
+0.18%
+11.72%
+4.35%
$ 164.65M
$ 58.97K
11
Avant Staked USD
Avant Staked USD
SAVUSD
$ 1.18
0.00%
--
0.00%
$ 102.14M
$ 4.97K
12
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1508
+0.53%
+3.50%
+6.05%
$ 99.61M
$ 419.64K
13
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2,126.4
-0.29%
+7.16%
+11.32%
$ 76.41M
$ 35.11
14
SNX
SNX
SNX
$ 0.2059
+0.44%
+8.32%
+6.32%
$ 71.31M
$ 363.20K
15
Orca
Orca
ORCA
$ 1.1309
-0.26%
+5.70%
+10.88%
$ 68.75M
$ 56.48K
16
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1766
+0.06%
+9.21%
+14.74%
$ 50.68M
$ 386.86K
17
Quantix Finance
Quantix Finance
QFI
$ 48.026
0.00%
-4.07%
-8.57%
$ 48.62M
$ 4.87K
18
Venus
Venus
XVS
$ 2.8986
-0.73%
+4.35%
+10.18%
$ 47.43M
$ 19.07K
19
Unit Plasma
Unit Plasma
UXPL
$ 0.082608
+0.88%
+0.09%
+9.40%
$ 29.74M
$ 303.81K
20
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2994
0.00%
+7.43%
+4.88%
$ 26.53M
$ 224.97K
21
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.992
+0.13%
+10.59%
+9.11%
$ 15.99M
$ 20.40K
22
ROGIN.AI
ROGIN.AI
ROG
$ 0.2317
+0.87%
+10.45%
+29.85%
$ 15.50M
$ 149.17K
23
Spell Token
Spell Token
SPELL
$ 0.00008057
-0.28%
+5.84%
+4.54%
$ 13.82M
$ 757.76M
24
JOE
JOE
JOE
$ 0.02906
-0.37%
+9.19%
+3.03%
$ 13.36M
$ 2.00M
25
Katana Network
Katana Network
KAT
$ 0.004523
+0.11%
+7.32%
+6.79%
$ 10.57M
$ 58.08M
26
BENQI
BENQI
BENQI
$ 0.001293
+0.39%
+1.90%
+1.10%
$ 9.27M
$ 40.86M
27
Bella
Bella
BEL
$ 0.11098
+0.19%
+5.31%
+9.54%
$ 8.87M
$ 565.27K
28
balancer
balancer
BAL
$ 0.1135
+0.51%
+7.02%
+8.57%
$ 7.95M
$ 554.16K
29
Badger
Badger
BADGER
$ 0.365885
-0.09%
+0.10%
+8.28%
$ 7.14M
$ 130.60K
30
Stake DAO
Stake DAO
SDT
$ 0.103506
+0.62%
+0.19%
+24.80%
$ 7.07M
$ 767.77
31
Access Protocol
Access Protocol
ACS
$ 0.0001325
+0.15%
+4.33%
+6.68%
$ 6.81M
$ 398.88M
32
Inverse Finance
Inverse Finance
INV
$ 9.13
0.00%
+0.07%
+7.67%
$ 6.49M
$ 36.80K
33
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0.008336
+0.06%
+5.08%
+2.55%
$ 6.32M
$ 7.08M
34
Alchemix
Alchemix
ALCX
$ 2.23
-0.45%
+0.10%
+13.78%
$ 5.64M
$ 255.43K
35
Minswap
Minswap
MIN
$ 0.003208
-0.75%
+6.66%
+6.52%
$ 5.49M
$ 3.97M
36
Mitosis
Mitosis
MITO
$ 0.02658
-0.19%
+2.94%
+12.20%
$ 5.29M
$ 2.95M
37
Harvest Finance
Harvest Finance
FARM
$ 5.643
+0.34%
+8.32%
+6.08%
$ 3.73M
$ 13.60K
38
Gearbox
Gearbox
GEAR
$ 0.00036785
+0.04%
+0.18%
+14.58%
$ 3.68M
$ 2.69K
39
Beefy
Beefy
BIFI
$ 45.67
0.00%
+0.15%
+17.62%
$ 3.65M
$ 11.04K
40
MetFi
MetFi
METFI
$ 0.01054858
+0.16%
+0.05%
+4.55%
$ 3.48M
$ 6.35K
41
Equilibria Finance
Equilibria Finance
EQB
$ 0.03352443
+0.02%
+0.17%
+19.39%
$ 3.35M
$ 662.66
42
Step App
Step App
FITFI
$ 0.00064134
0.00%
+338.59%
+329.77%
$ 2.95M
$ 9.95
43
Flurry Finance
Flurry Finance
FLURRY
$ 0.0001991
+0.02%
0.00%
+41.19%
$ 1.99M
$ 20.45K
44
Tarot
Tarot
TAROT
$ 0.0287293
-0.37%
+0.10%
+10.92%
$ 1.95M
$ 17.45K
45
Penpie
Penpie
PNP
$ 0.187255
+0.18%
--
+15.83%
$ 1.87M
$ 576.58
46
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
$ 0.001829
+0.22%
+3.49%
-8.56%
$ 1.84M
$ 10.98M
47
Spectra
Spectra
SPECTRA
$ 0.00369515
+0.08%
+0.14%
+11.62%
$ 1.75M
$ 3.51K
48
TrueFi
TrueFi
TRU
$ 0.00104822
-0.34%
-0.06%
+0.61%
$ 1.32M
$ 15.37K
49
Bonzo Finance
Bonzo Finance
BONZO
$ 0.00875791
+0.62%
+0.07%
+10.47%
$ 1.19M
$ 3.64K
50
Vesper Finance
Vesper Finance
VSP
$ 0.120403
+0.48%
+0.19%
+20.31%
$ 1.13M
$ 97.76

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ফলন চাষ টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
ফলন চাষ টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 123 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $7.49B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা ফলন চাষ টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা ফলন চাষ টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 338.59% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে FITFI সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো ফলন চাষ টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 123 ফলন চাষ টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় ফলন চাষ টোকেনগুলোর মধ্যে UNI, AAVE, BTW অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
ফলন চাষ বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব ফলন চাষ টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $7.49B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

ফলন চাষ সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।