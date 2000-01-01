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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) টোকেনসমূহ

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 10.648
-0.05%
+9.12%
+21.21%
$ 7.01B
$ 147.88K
2
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 209.6
+0.54%
+9.10%
+5.24%
$ 2.31B
$ 22.18K
3
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.7659
+0.32%
+10.12%
+9.94%
$ 2.29B
$ 838.99K
4
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.24405
+0.81%
+11.03%
+12.27%
$ 1.63B
$ 99.46K
5
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.06111
+0.20%
+7.54%
+16.38%
$ 1.43B
$ 1.25M
6
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.8033
+0.14%
+4.44%
+6.34%
$ 1.36B
$ 2.73M
7
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.339
+0.17%
+7.31%
+5.96%
$ 1.30B
$ 167.22K
8
Render
Render
RENDER
$ 1.4
+0.43%
+10.42%
+12.46%
$ 725.72M
$ 160.79K
9
VVV
VVV
VVV
$ 14.2854
+0.33%
+2.40%
+22.05%
$ 675.30M
$ 12.09K
10
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.6417
+0.54%
+9.74%
+11.18%
$ 412.96M
$ 399.63K
11
FET
FET
FET
$ 0.1339
+1.06%
+10.04%
-2.27%
$ 302.01M
$ 5.22M
12
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.65173
-1.32%
-0.06%
-33.00%
$ 272.70M
$ 707.41K
13
AKEDO
AKEDO
AKE
$ 0.0089925
-0.31%
-3.68%
-7.69%
$ 199.04M
$ 60.72M
14
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01446
+1.12%
+10.04%
+7.74%
$ 157.03M
$ 5.60M
15
Theta Network
Theta Network
THETA
$ 0.15556
+0.53%
+0.11%
+18.22%
$ 155.58M
$ 6.30M
16
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0.515554
-0.18%
+0.08%
-0.79%
$ 153.08M
$ 4.81M
17
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1911
+1.43%
+12.62%
+14.43%
$ 151.80M
$ 1.03M
18
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2713
-0.07%
+6.84%
+2.80%
$ 135.95M
$ 489.09K
19
Project Ailey
Project Ailey
ALE
$ 0.2637
+0.69%
+1.30%
+1.54%
$ 128.59M
$ 152.95K
20
Arweave
Arweave
AR
$ 1.909
+1.06%
+8.68%
+11.40%
$ 125.72M
$ 63.86K
21
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.06372
+0.63%
+8.91%
+3.13%
$ 124.16M
$ 1.05M
22
Tagger
Tagger
TAG
$ 0.0009362
-0.05%
+1.43%
-25.81%
$ 101.26M
$ 107.75M
23
Golem
Golem
GLM
$ 0.091964
+0.14%
+0.07%
+5.45%
$ 92.02M
$ 2.13M
24
Sentient
Sentient
SENT
$ 0.01236
+1.06%
+5.34%
-3.27%
$ 89.89M
$ 4.91M
25
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.899
+0.31%
+5.69%
+13.47%
$ 87.83M
$ 32.84K
26
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0.3495
+0.46%
+1.68%
-13.85%
$ 84.68M
$ 5.62M
27
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.004091
+0.20%
+9.45%
+10.22%
$ 82.73M
$ 17.41M
28
GRASS
GRASS
GRASS
$ 0.3071
+0.29%
-1.75%
-3.02%
$ 75.20M
$ 891.28K
29
BIO Protocol
BIO Protocol
BIO
$ 0.03251
+3.83%
+33.27%
+37.27%
$ 73.70M
$ 8.25M
30
Beam
Beam
BEAMX
$ 0.0014
+0.14%
+8.16%
+5.96%
$ 72.08M
$ 50.87M
31
Law Blocks AI
Law Blocks AI
LBT
$ 0.293549
-0.06%
-0.00%
-0.54%
$ 71.92M
$ 628.13K
32
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.2685
-0.15%
+2.46%
+6.28%
$ 64.67M
$ 328.42K
33
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1788
+0.06%
+4.07%
-7.10%
$ 63.85M
$ 585.30K
34
Livepeer
Livepeer
LPT
$ 1.266
+0.71%
+7.51%
+6.43%
$ 63.30M
$ 48.13K
35
Targon
Targon
SN4
$ 11.46
0.00%
+0.09%
+0.17%
$ 62.56M
$ 126.83K
36
Qubic
Qubic
QUBIC
$ 0.0000004496
+0.02%
+0.64%
+0.78%
$ 61.07M
$ 537.40B
37
Allora
Allora
ALLO
$ 0.29099
+0.25%
-2.44%
+8.17%
$ 58.00M
$ 422.81K
38
TFUEL
TFUEL
TFUEL
$ 0.007736
+0.28%
+6.88%
+8.88%
$ 57.25M
$ 7.88M
39
Diem
Diem
DIEM
$ 1,498.51
+0.49%
-0.04%
+11.34%
$ 55.69M
$ 2.21M
40
ZIGCOIN
ZIGCOIN
ZIG
$ 0.039476
-0.07%
+5.02%
-1.20%
$ 53.94M
$ 9.90M
41
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.0293
+0.31%
+6.41%
-6.02%
$ 48.71M
$ 2.15M
42
DAPPOS
DAPPOS
DOS
$ 0.23656
+1.22%
-11.31%
-13.67%
$ 47.52M
$ 7.89M
43
affine
affine
SN120
$ 11.7
-0.09%
+0.10%
0.00%
$ 45.20M
$ 537.18K
44
Score
Score
SN44
$ 8.58
+0.12%
+0.08%
+2.14%
$ 45.10M
$ 888.53K
45
Gravity
Gravity
G
$ 0.00417
+0.63%
+4.55%
+16.60%
$ 45.09M
$ 26.77M
46
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003564
+3.93%
+5.07%
+9.69%
$ 44.69M
$ 30.52M
47
IO
IO
IO
$ 0.12552
+0.57%
+10.15%
+14.72%
$ 44.06M
$ 2.26M
48
Sentism
Sentism
SENTIS
$ 0.21784
-0.41%
-1.19%
-2.77%
$ 42.63M
$ 176.20K
49
Subsquid
Subsquid
SQD
$ 0.04113
+0.89%
+0.84%
-7.68%
$ 42.48M
$ 2.39M
50
Spark
Spark
SPK
$ 0.01476
+0.07%
+12.82%
+6.41%
$ 41.38M
$ 4.11M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 1,037 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $25.26B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 294.20% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে WSDM সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 1,037 কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) টোকেনগুলোর মধ্যে LINK, TAO, NEAR অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $25.26B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।