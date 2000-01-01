ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচারBTCআয় করুনইভেন্ট সেন্টাররিওয়ার্ড হাব
আরও
$1,000,000 TradFi Gala
সাইন আপ করুন

মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ স্বয়ংক্রিয় বাজার নির্মাতা (এএমএম) টোকেনসমূহ

স্বয়ংক্রিয় বাজার নির্মাতা (এএমএম) সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

#
কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3,722
+%0,78
+%13,16
+%9,50
$ 2,32B
$ 289,10K
2
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1,629
+%0,43
+%5,90
+%15,56
$ 574,94M
$ 789,41K
3
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0,4721
-%0,17
+%17,08
+%17,60
$ 450,02M
$ 4,77M
4
Curve
Curve
CRV
$ 0,2697
-%0,15
+%14,42
+%9,26
$ 411,64M
$ 4,31M
5
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1,475
-%0,60
+%15,49
+%12,44
$ 254,77M
$ 742,35K
6
Raydium
Raydium
RAY
$ 0,704
+%0,16
+%13,64
+%12,95
$ 188,53M
$ 158,00K
7
BUILDon
BUILDon
B
$ 0,15388
+%0,06
+%0,33
-%1,71
$ 153,83M
$ 727,89K
8
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0,08745
+%0,14
+%5,23
+%5,98
$ 123,62M
$ 822,00K
9
Orca
Orca
ORCA
$ 1,133
+%0,23
+%6,55
+%11,14
$ 69,02M
$ 55,97K
10
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0,1763
+%0,68
+%10,33
+%14,91
$ 50,86M
$ 386,27K
11
Magma Finance
Magma Finance
MAGMA
$ 0,25554
+%8,37
+%40,46
+%31,92
$ 46,77M
$ 2,19M
12
Babylon
Babylon
BABY
$ 0,01112
+%0,73
+%11,60
+%12,16
$ 41,42M
$ 12,97M
13
VVS Finance
VVS Finance
VVS
$ 8,75377E-7
+%3,05
+%8,50
+%3,56
$ 38,14M
--
14
Bancor
Bancor
BNT
$ 0,302
+%0,80
+%12,73
+%17,64
$ 32,66M
$ 243,59K
15
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0,3005
-%0,07
+%7,62
+%4,74
$ 26,53M
$ 223,85K
16
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0,03131
-%0,03
+%7,20
+%4,06
$ 24,30M
$ 1,99M
17
SODAX
SODAX
SODA
$ 0,01566349
+%0,01
-%0,10
-%33,30
$ 23,49M
$ 71,40K
18
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0,1068
+%0,19
+%6,06
+%7,01
$ 22,35M
$ 475,15K
19
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0,01126
+%0,44
+%8,24
+%9,92
$ 21,34M
$ 7,26M
20
HumidiFi
HumidiFi
WET
$ 0,07422
+%0,18
+%4,52
+%7,56
$ 16,85M
$ 1,16M
21
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3,975
+%0,35
+%11,10
+%8,70
$ 15,93M
$ 20,45K
22
JOE
JOE
JOE
$ 0,02923
+%0,96
+%9,31
+%4,11
$ 13,42M
$ 2,00M
23
Dolomite
Dolomite
DOLO
$ 0,0237
+%0,25
+%5,79
+%10,40
$ 10,50M
$ 4,57M
24
balancer
balancer
BAL
$ 0,11343
+%0,49
+%6,24
+%5,22
$ 7,88M
$ 557,46K
25
Anyswap
Anyswap
ANY
$ 0,552436
+%0,42
+%0,08
+%7,23
$ 7,28M
$ 72,29
26
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0,008303
+%0,04
+%5,07
+%2,07
$ 6,32M
$ 7,23M
27
Minswap
Minswap
MIN
$ 0,003195
-%0,13
+%6,71
+%5,11
$ 5,48M
$ 4,03M
28
Ekubo Protocol
Ekubo Protocol
EKUBO
$ 0,47719
+%0,48
+%0,16
+%14,02
$ 4,75M
$ 20,63K
29
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0,007635
+%1,00
+%9,40
+%3,49
$ 3,99M
$ 7,34M
30
Perpetual Protocol
Perpetual Protocol
PERP
$ 0,01739868
-%0,04
+%0,03
-%4,79
$ 2,30M
$ 81,22K
31
RocketX exchange
RocketX exchange
RVF
$ 0,02323
+%0,43
+%18,72
+%19,58
$ 1,92M
$ 537,11K
32
Forest Protocol
Forest Protocol
FOREST
$ 0,0171
+%0,35
+%2,27
-%11,20
$ 1,91M
$ 2,78M
33
Spectra
Spectra
SPECTRA
$ 0,00367744
-%0,33
+%0,13
+%16,27
$ 1,75M
$ 3,51K
34
Kodiak Finance
Kodiak Finance
KDK
$ 0,112963
-%0,19
+%0,02
+%4,43
$ 1,67M
$ 48,12K
35
Cream
Cream
CREAM
$ 0,504628
+%0,72
--
+%19,89
$ 1,48M
$ 433,04
36
Kyber Network Crystal Legacy
Kyber Network Crystal Legacy
KNCL
$ 0,117176
+%0,68
--
+%18,53
$ 1,27M
$ 35,70
37
Saber
Saber
SBR
$ 0,000354
+%1,33
+%0,03
+%15,85
$ 940,90K
$ 2,09K
38
Netswap
Netswap
NETT
$ 0,0094116
+%0,02
+%0,03
+%2,90
$ 908,06K
$ 1,09K
39
Hydrex
Hydrex
HYDX
$ 0,01796797
+%0,02
+%0,03
+%26,37
$ 830,10K
$ 58,68K
40
Turbos Finance
Turbos Finance
TURBOS
$ 8,969E-5
+%0,59
+%15,70
+%8,39
$ 593,75K
--
41
iZUMi Finance
iZUMi Finance
IZI
$ 0,00070209
+%0,02
+%0,04
+%1,71
$ 552,82K
$ 7,38K
42
DefiTuna
DefiTuna
TUNA
$ 0,0016646
+%0,21
+%0,07
+%13,34
$ 468,60K
$ 85,40
43
Blackhole
Blackhole
BLACK
$ 0,00168979
-%0,83
+%0,05
+%2,04
$ 457,95K
$ 7,15K
44
Ferro
Ferro
FER
$ 8,795E-5
+%2,18
+%7,50
+%3,82
$ 384,29K
--
45
Biswap
Biswap
BSW
$ 0,0003649
+%0,19
+%0,05
+%3,63
$ 182,08K
$ 1,97K
46
Paintswap
Paintswap
BRUSH
$ 0,00040651
-%0,85
+%0,12
+%14,92
$ 166,92K
$ 115,77
47
ApeBond
ApeBond
ABOND
$ 0,00047014
+%0,45
+%0,08
+%6,84
$ 159,01K
$ 201,83
48
zkSwap Finance
zkSwap Finance
ZF
$ 0,00021395
%0,00
+%0,06
-%35,09
$ 139,34K
$ 11,25K
49
Timeswap
Timeswap
TIME
$ 0,00032065
%0,00
--
%0,00
$ 112,23K
$ 318,36
50
AshSwap
AshSwap
ASH
$ 0,00025321
+%0,54
+%0,04
+%10,61
$ 112,14K
$ 55,63

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

স্বয়ংক্রিয় বাজার নির্মাতা (এএমএম) টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
স্বয়ংক্রিয় বাজার নির্মাতা (এএমএম) টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 62 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $4.99B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা স্বয়ংক্রিয় বাজার নির্মাতা (এএমএম) টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা স্বয়ংক্রিয় বাজার নির্মাতা (এএমএম) টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 40.46% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে MAGMA সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো স্বয়ংক্রিয় বাজার নির্মাতা (এএমএম) টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 62 স্বয়ংক্রিয় বাজার নির্মাতা (এএমএম) টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় স্বয়ংক্রিয় বাজার নির্মাতা (এএমএম) টোকেনগুলোর মধ্যে UNI, CAKE, AERO অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
স্বয়ংক্রিয় বাজার নির্মাতা (এএমএম) বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব স্বয়ংক্রিয় বাজার নির্মাতা (এএমএম) টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $4.99B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

স্বয়ংক্রিয় বাজার নির্মাতা (এএমএম) সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।