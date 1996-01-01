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$1,000,000 TradFi Gala
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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ বিনিময়-ভিত্তিক টোকেন টোকেনসমূহ

বিনিময়-ভিত্তিক টোকেন সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 643.25
+0.34%
+6.78%
+6.04%
$ 86.67B
$ 62.91K
2
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 73.56
+2.84%
+26.57%
+30.51%
$ 18.71B
$ 83.93K
3
LEO Token
LEO Token
LEO
$ 9.26
+0.54%
+0.00%
+0.76%
$ 8.52B
$ 430.51K
4
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.718
+0.78%
+13.16%
+9.50%
$ 2.32B
$ 289.10K
5
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.05307
+0.70%
+11.85%
+6.16%
$ 2.31B
$ 3.68M
6
OKB
OKB
OKB
$ 106.095
+1.04%
+4.14%
+4.08%
$ 2.22B
$ 2.84K
7
Aster
Aster
ASTER
$ 0.6628
+1.25%
+12.21%
+11.85%
$ 1.82B
$ 3.81M
8
HTX DAO
HTX DAO
HTX
$ 0.000001721
+0.06%
+1.12%
-5.70%
$ 1.56B
$ 33.57B
9
Bitget Token
Bitget Token
BGB
$ 1.81665
+0.22%
+8.58%
+10.14%
$ 1.27B
$ 47.37K
10
KuCoin Token
KuCoin Token
KCS
$ 7.3029
+1.30%
+11.96%
+11.45%
$ 989.73M
$ 7.89K
11
Gate
Gate
GT
$ 6.89
-0.29%
+0.03%
+2.38%
$ 735.04M
$ 4.69M
12
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.189
+0.79%
+13.80%
+14.97%
$ 632.52M
$ 1.94M
13
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.626
+0.43%
+5.90%
+15.56%
$ 574.94M
$ 789.41K
14
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7725
+3.01%
+11.06%
+8.44%
$ 499.79M
$ 124.91K
15
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4689
-0.17%
+17.08%
+17.60%
$ 450.02M
$ 4.77M
16
Curve
Curve
CRV
$ 0.2702
-0.15%
+14.42%
+9.26%
$ 411.64M
$ 4.31M
17
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 122.52
+0.51%
+8.26%
+19.07%
$ 324.95M
$ 599.77
18
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.448
-0.60%
+15.49%
+12.44%
$ 254.77M
$ 742.35K
19
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6939
+0.16%
+13.64%
+12.95%
$ 188.53M
$ 158.00K
20
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06524
+0.17%
+1.79%
+1.81%
$ 187.62M
$ 831.23K
21
MX Token
MX Token
MX
$ 1.6526
-0.01%
+1.29%
+1.59%
$ 151.76M
$ 1.24M
22
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.4397
+0.02%
+9.82%
+5.43%
$ 149.15M
$ 1.08M
23
BTSE Token
BTSE Token
BTSE
$ 0.852051
+0.29%
-0.02%
-5.87%
$ 138.09M
$ 8.84M
24
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08727
+0.14%
+5.23%
+5.98%
$ 123.62M
$ 822.00K
25
Backpack
Backpack
BP
$ 0.4069
+0.45%
+9.32%
+5.95%
$ 101.42M
$ 211.81K
26
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11235
+0.13%
+10.11%
+2.20%
$ 94.72M
$ 1.19M
27
SNX
SNX
SNX
$ 0.206
+0.24%
+8.53%
+6.47%
$ 71.42M
$ 362.67K
28
Orca
Orca
ORCA
$ 1.1272
+0.23%
+6.55%
+11.14%
$ 69.02M
$ 55.97K
29
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.2105
+0.19%
+5.23%
+5.18%
$ 68.77M
$ 328.62K
30
0x
0x
ZRX
$ 0.08108
+0.41%
+8.01%
+6.07%
$ 68.76M
$ 900.51K
31
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0883
0.00%
+5.37%
-1.12%
$ 66.21M
$ 12.70K
32
VELO
VELO
VELO
$ 0.003644
-0.71%
+8.81%
+13.28%
$ 63.99M
$ 10.35M
33
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1093
-0.54%
+3.48%
+9.90%
$ 63.64M
$ 782.88K
34
Hydration
Hydration
HDX
$ 0.01048084
+0.57%
+0.09%
+10.88%
$ 62.03M
$ 115.57K
35
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1768
+0.68%
+10.33%
+14.91%
$ 50.86M
$ 386.27K
36
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.01107
+0.73%
+11.60%
+12.16%
$ 41.42M
$ 12.97M
37
VVS Finance
VVS Finance
VVS
$ 8.75377E-7
+3.05%
+8.50%
+3.56%
$ 38.14M
--
38
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.1808
-0.11%
+12.74%
+5.14%
$ 37.57M
$ 455.31K
39
Elexium
Elexium
EX
$ 3.86
0.00%
--
0.00%
$ 34.51M
$ 2.93K
40
Bancor
Bancor
BNT
$ 0.3018
+0.80%
+12.73%
+17.64%
$ 32.66M
$ 243.59K
41
ChangeNOW
ChangeNOW
NOW
$ 0.378779
+0.68%
+0.16%
+18.61%
$ 31.64M
$ 22.43K
42
STON
STON
STON
$ 0.447963
-0.01%
+0.03%
+4.05%
$ 31.56M
$ 8.13K
43
HashKey Platform
HashKey Platform
HSK
$ 0.09006
+1.67%
+2.25%
+6.67%
$ 31.05M
$ 877.09K
44
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.2145
+0.81%
+7.97%
+3.10%
$ 29.50M
$ 648.86K
45
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06433
+0.70%
+7.91%
+7.84%
$ 29.49M
$ 903.40K
46
NKYC Token
NKYC Token
NKYC
$ 7.25
-0.14%
+0.01%
+5.07%
$ 28.99M
$ 79.01K
47
CoinEx
CoinEx
CET
$ 0.01143497
-3.30%
-0.00%
-6.64%
$ 28.11M
$ 54.78K
48
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3004
-0.07%
+7.62%
+4.74%
$ 26.53M
$ 223.85K
49
MultiBank Group
MultiBank Group
MBG
$ 0.1055
-0.57%
-1.50%
-1.77%
$ 26.15M
$ 21.23M
50
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0.0315
-0.03%
+7.20%
+4.06%
$ 24.30M
$ 1.99M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

বিনিময়-ভিত্তিক টোকেন টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
বিনিময়-ভিত্তিক টোকেন টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 249 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $133.10B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা বিনিময়-ভিত্তিক টোকেন টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা বিনিময়-ভিত্তিক টোকেন টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 745.50% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে VOLT সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো বিনিময়-ভিত্তিক টোকেন টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 249 বিনিময়-ভিত্তিক টোকেন টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় বিনিময়-ভিত্তিক টোকেন টোকেনগুলোর মধ্যে BNB, HYPE, LEO অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
বিনিময়-ভিত্তিক টোকেন বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব বিনিময়-ভিত্তিক টোকেন টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $133.10B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

বিনিময়-ভিত্তিক টোকেন সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।