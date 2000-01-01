ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচারBTCআয় করুনইভেন্ট সেন্টাররিওয়ার্ড হাব
আরও
$1,000,000 TradFi Gala
সাইন আপ করুন

মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ গোপনীয়তা টোকেনসমূহ

গোপনীয়তা সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

#
কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Zcash
Zcash
ZEC
$ 565.82
+0.89%
+10.87%
+15.69%
$ 9.40B
$ 12.55K
2
Monero
Monero
XMR
$ 417.13
-0.13%
+0.97%
+4.40%
$ 7.83B
$ 7.74K
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 10.71
-0.07%
+9.06%
+20.70%
$ 7.00B
$ 146.83K
4
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 47.41
+0.17%
+6.07%
+6.55%
$ 3.67B
$ 113.98K
5
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.7607
-0.08%
+8.88%
+9.96%
$ 2.29B
$ 911.19K
6
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08249
+0.09%
-0.64%
-5.96%
$ 637.17M
$ 14.61M
7
DASH
DASH
DASH
$ 32.39
-0.25%
+8.80%
+8.43%
$ 414.16M
$ 17.94K
8
Humanity
Humanity
H
$ 0.08255
-2.87%
-12.06%
-26.14%
$ 233.96M
$ 4.76M
9
Decred
Decred
DCR
$ 11.905
+0.17%
+5.83%
+0.59%
$ 210.53M
$ 10.14K
10
STRK
STRK
STRK
$ 0.02473
+1.02%
+9.07%
+9.89%
$ 157.48M
$ 9.11M
11
ZANO
ZANO
ZANO
$ 7.936
0.00%
-6.33%
-13.31%
$ 121.63M
$ 82.11K
12
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0.04609
+0.97%
+11.42%
-1.98%
$ 101.11M
$ 3.61M
13
ZKsync
ZKsync
ZK
$ 0.008456
+0.74%
+13.28%
+17.58%
$ 83.86M
$ 14.41M
14
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.254
+0.23%
+10.36%
+6.48%
$ 77.29M
$ 65.60K
15
The Interfold
The Interfold
FOLD
$ 0.052339
--
--
--
$ 62.81M
$ 23.68M
16
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003537
-0.53%
+5.25%
+9.85%
$ 44.73M
$ 30.93M
17
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.005698
+0.67%
+7.75%
+7.61%
$ 44.46M
$ 10.65M
18
Nock
Nock
NOCK
$ 0.017807
+4.67%
+25.63%
+109.76%
$ 38.39M
$ 7.46M
19
Pirate Chain
Pirate Chain
ARRR
$ 0.1919
+0.10%
+6.32%
-11.90%
$ 37.63M
$ 364.31K
20
Verge
Verge
XVG
$ 0.002146
+0.70%
+9.04%
+6.51%
$ 35.69M
$ 34.02M
21
TornadoCash
TornadoCash
TORN
$ 6.342
-0.13%
+14.41%
+13.33%
$ 33.32M
$ 9.71K
22
COTI
COTI
COTI
$ 0.010032
+0.30%
+3.40%
-5.93%
$ 28.74M
$ 6.68M
23
Anoma
Anoma
XAN
$ 0.010966
-0.68%
+5.95%
+2.71%
$ 27.53M
$ 7.39M
24
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.2946
-0.17%
+3.75%
+11.97%
$ 25.73M
$ 203.40K
25
StatusNetwork
StatusNetwork
SNT
$ 0.00523
+0.19%
-0.19%
+4.81%
$ 25.17M
$ 10.29M
26
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.07828
-0.20%
+4.67%
-16.24%
$ 21.89M
$ 890.67K
27
Nil Token
Nil Token
NIL
$ 0.04334
+0.82%
+3.87%
+2.75%
$ 20.07M
$ 2.36M
28
Octra
Octra
OCT
$ 0.02586619
-0.68%
+0.24%
+25.94%
$ 16.17M
$ 83.23K
29
Keep Network
Keep Network
KEEP
$ 0.01636197
+0.22%
+0.07%
-5.74%
$ 15.79M
$ 2.06K
30
NYM
NYM
NYM
$ 0.01851
-0.21%
+2.37%
+0.38%
$ 15.53M
$ 3.02M
31
ARPA
ARPA
ARPA
$ 0.008914
+0.25%
+5.28%
+6.50%
$ 13.64M
$ 7.41M
32
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.6316
+0.23%
+3.70%
+3.30%
$ 12.01M
$ 110.81K
33
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
$ 0.3398
+0.44%
-2.94%
+1.67%
$ 11.43M
$ 904.30K
34
zkPass
zkPass
ZKP
$ 0.04087
-0.39%
+5.10%
+0.67%
$ 11.23M
$ 1.72M
35
QUAI
QUAI
QUAI
$ 0.01181
-0.30%
+1.12%
+2.34%
$ 9.26M
$ 6.32M
36
strkBTC
strkBTC
STRKBTC
$ 72,151
+0.51%
+0.12%
+14.37%
$ 6.97M
$ 4.96M
37
Arcane
Arcane
ARCANE
$ 0.00675796
0.00%
+0.03%
-15.43%
$ 5.68M
$ 5.20K
38
ANyONe Protocol
ANyONe Protocol
ANYONE
$ 0.0581
-1.36%
+13.04%
+13.92%
$ 5.66M
$ 548.10K
39
Partisia Blockchain
Partisia Blockchain
MPC
$ 0.01077
0.00%
-1.10%
+4.46%
$ 5.02M
$ 36.59K
40
Exiom
Exiom
XEQM
$ 0.01619747
+1.11%
-0.03%
+4.62%
$ 4.53M
$ 680.05
41
Aragon
Aragon
ANT
$ 0.092491
0.00%
--
+1.95%
$ 3.99M
$ 9.94
42
BLACKCOIN
BLACKCOIN
BLACKCOIN
$ 0.00371612
-0.03%
+0.19%
+22.67%
$ 3.72M
$ 14.24K
43
HOPR Token
HOPR Token
HOPR
$ 0.01069
-2.79%
+5.23%
-5.25%
$ 3.57M
$ 5.80M
44
Umbra
Umbra
UMBRA
$ 0.204873
0.00%
+0.01%
-2.66%
$ 2.84M
$ 11.25K
45
Aleph Zero
Aleph Zero
AZERO
$ 0.010602
-1.15%
+19.30%
+19.93%
$ 2.83M
$ 6.93M
46
Navio
Navio
NAV
$ 0.03656263
+0.08%
+0.10%
+11.98%
$ 2.82M
$ 22.05
47
Zclassic
Zclassic
ZCL
$ 0.269898
0.00%
+0.49%
+40.27%
$ 2.79M
$ 830.95
48
Grin
Grin
GRIN
$ 0.01244079
0.00%
-0.06%
-1.32%
$ 2.78M
$ 455.80
49
Mysterium
Mysterium
MYST
$ 0.1148
-0.30%
+3.16%
-2.70%
$ 2.30M
$ 345.33K
50
Session Token
Session Token
SESH
$ 0.01429127
+0.63%
+0.10%
+18.52%
$ 2.18M
$ 17.45K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

গোপনীয়তা টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
গোপনীয়তা টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 117 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $32.86B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা গোপনীয়তা টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা গোপনীয়তা টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 101.80% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে ZKRUNE সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো গোপনীয়তা টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 117 গোপনীয়তা টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় গোপনীয়তা টোকেনগুলোর মধ্যে ZEC, XMR, LINK অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
গোপনীয়তা বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব গোপনীয়তা টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $32.86B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

গোপনীয়তা সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।