EURC প্রাইস (EURC)
EURC(EURC) বর্তমানে 1.17USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 227.49MUSD। EURC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
EURC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন।
আজকে, EURC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0042103 ছিল।
গত 30 দিনে, EURC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0005200650 ছিল।
গত 60 দিনে, EURC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0272316330 ছিল।
গত 90 দিনে, EURC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.046835791685294 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.0042103
|+0.36%
|30 দিন
|$ -0.0005200650
|-0.04%
|60 দিন
|$ +0.0272316330
|+2.33%
|90 দিন
|$ +0.046835791685294
|+4.17%
EURC এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.01%
+0.36%
+0.97%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Euro Coin is a stablecoin issued by Circle under the same reserve model as USD Coin (USDC). It is designed to be stable and 100% backed by euros held in euro denominated banking accounts. An Euro Coin (EUROC) will be redeemable 1:1 for the euro currency.
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 EURC থেকে VND
₫30,788.55
|1 EURC থেকে AUD
A$1.7901
|1 EURC থেকে GBP
￡0.8658
|1 EURC থেকে EUR
€0.9945
|1 EURC থেকে USD
$1.17
|1 EURC থেকে MYR
RM4.9608
|1 EURC থেকে TRY
₺47.5839
|1 EURC থেকে JPY
¥171.99
|1 EURC থেকে ARS
ARS$1,549.665
|1 EURC থেকে RUB
₽93.5883
|1 EURC থেকে INR
₹102.6324
|1 EURC থেকে IDR
Rp18,870.9651
|1 EURC থেকে KRW
₩1,624.9896
|1 EURC থেকে PHP
₱66.3975
|1 EURC থেকে EGP
￡E.56.7918
|1 EURC থেকে BRL
R$6.3531
|1 EURC থেকে CAD
C$1.6029
|1 EURC থেকে BDT
৳141.9678
|1 EURC থেকে NGN
₦1,791.7263
|1 EURC থেকে UAH
₴48.3327
|1 EURC থেকে VES
Bs149.76
|1 EURC থেকে CLP
$1,130.22
|1 EURC থেকে PKR
Rs331.5312
|1 EURC থেকে KZT
₸631.4022
|1 EURC থেকে THB
฿37.8144
|1 EURC থেকে TWD
NT$34.983
|1 EURC থেকে AED
د.إ4.2939
|1 EURC থেকে CHF
Fr0.936
|1 EURC থেকে HKD
HK$9.1728
|1 EURC থেকে MAD
.د.م10.5768
|1 EURC থেকে MXN
$21.7269
|1 EURC থেকে PLN
zł4.2588
|1 EURC থেকে RON
лв5.0895
|1 EURC থেকে SEK
kr11.1969
|1 EURC থেকে BGN
лв1.9539
|1 EURC থেকে HUF
Ft397.0044
|1 EURC থেকে CZK
Kč24.5466
|1 EURC থেকে KWD
د.ك0.35685
|1 EURC থেকে ILS
₪4.0131