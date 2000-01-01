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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ ওরাকল টোকেনসমূহ

ওরাকল সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 10.686
-0.07%
+9.06%
+20.70%
$ 7.00B
$ 146.83K
2
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0.04404
+0.20%
+15.64%
+13.34%
$ 348.70M
$ 8.66M
3
RedStone
RedStone
RED
$ 0.11272
+1.09%
+26.48%
+29.98%
$ 46.48M
$ 1.79M
4
XYO
XYO
XYO
$ 0.00302
-0.33%
+3.44%
+2.03%
$ 41.54M
$ 18.15M
5
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0.28727
-2.84%
+8.82%
-21.58%
$ 40.69M
$ 772.14K
6
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 14.42
+0.56%
+0.11%
+11.18%
$ 40.42M
$ 52.80M
7
APRO
APRO
AT
$ 0.14496
-1.56%
-3.49%
-2.84%
$ 36.21M
$ 388.93K
8
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003174
+0.03%
+9.26%
+2.81%
$ 31.65M
$ 2.13B
9
UMA
UMA
UMA
$ 0.3389
+0.27%
+5.60%
+4.85%
$ 30.76M
$ 175.05K
10
Band
Band
BAND
$ 0.16503
+0.55%
+0.09%
+5.70%
$ 29.84M
$ 1.71M
11
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.295
-0.17%
+3.75%
+11.97%
$ 25.73M
$ 203.40K
12
Phala
Phala
PHA
$ 0.02294
-0.48%
+7.62%
+7.32%
$ 19.34M
$ 3.27M
13
API3
API3
API3
$ 0.2059
-0.05%
+6.69%
+11.67%
$ 17.79M
$ 280.50K
14
DIA
DIA
DIA
$ 0.133598
+1.14%
+0.05%
+6.99%
$ 15.99M
$ 2.87M
15
zkPass
zkPass
ZKP
$ 0.04088
-0.39%
+5.10%
+0.67%
$ 11.23M
$ 1.72M
16
Kleros
Kleros
PNK
$ 0.00834949
+0.28%
+0.01%
+1.51%
$ 7.64M
$ 168.73K
17
Supra
Supra
SUPRA
$ 0.0002099
-2.66%
+1.10%
+24.99%
$ 6.16M
$ 619.12M
18
Phoenix
Phoenix
PHNIX
$ 0.000009892
+0.13%
+26.07%
+11.00%
$ 5.24M
$ 7.07B
19
Oraichain
Oraichain
ORAI
$ 0.2409
+0.37%
+5.96%
+6.85%
$ 3.34M
$ 259.57K
20
RigoBlock
RigoBlock
GRG
$ 0.323056
+0.63%
+0.22%
+10.98%
$ 2.39M
$ 25.58
21
Skey Network
Skey Network
SKEY
$ 0.00205855
+0.11%
+0.13%
+15.31%
$ 1.66M
$ 474.15K
22
ORA Coin
ORA Coin
ORA
$ 0.00716677
+0.43%
+0.36%
+0.53%
$ 1.19M
$ 412.94
23
xFUND
xFUND
XFUND
$ 89.51
-0.06%
+0.19%
+27.09%
$ 892.51K
$ 28.27
24
Flux Protocol
Flux Protocol
FLX
$ 0.00286196
0.00%
--
-10.83%
$ 718.33K
$ 234.27
25
Plugin
Plugin
PLI
$ 0.00117914
+0.01%
+0.04%
+0.51%
$ 589.56K
$ 3.37K
26
HAPI
HAPI
HAPI
$ 0.546492
+0.02%
+1.59%
+153.74%
$ 448.99K
$ 31.69
27
Zap
Zap
ZAP
$ 0.00095566
+2.60%
--
+26.29%
$ 439.61K
$ 138.70
28
PureFi
PureFi
UFI
$ 0.00402956
+0.32%
+0.13%
+15.34%
$ 376.64K
$ 545.03
29
Modefi
Modefi
MOD
$ 0.02251501
0.00%
--
0.00%
$ 361.97K
$ 7.06
30
Rivalz Network
Rivalz Network
RIZ
$ 4.096E-5
-2.31%
0.00%
-17.29%
$ 204.38K
--
31
Idena
Idena
IDNA
$ 0.00113298
+0.06%
+0.02%
+1.15%
$ 112.80K
$ 152.91
32
Switchboard
Switchboard
SWTCH
$ 0.00064827
+0.15%
+0.01%
+10.40%
$ 103.72K
$ 784.26
33
UTU Coin
UTU Coin
UTU
$ 0.00014087
0.00%
--
+22.37%
$ 86.21K
$ 3.29
34
Charli3
Charli3
C3
$ 0.00205422
0.00%
--
-3.92%
$ 73.28K
$ 0.51
35
April
April
APRIL
$ 0.00031192
-0.17%
+0.06%
+6.08%
$ 38.99K
$ 1.31
36
Sora Oracle
Sora Oracle
SORA
$ 3.728E-5
+0.27%
+5.70%
+11.35%
$ 37.27K
--
37
Integritee
Integritee
TEER
$ 0.00369558
0.00%
--
0.00%
$ 36.96K
$ 70.87
38
Gora
Gora
GORA
$ 0.00082414
+0.90%
+0.06%
+8.40%
$ 31.31K
$ 106.14
39
Umbrella Network
Umbrella Network
UMB
$ 6.217E-5
+0.27%
-23.80%
-24.02%
$ 27.80K
--
40
Unmarshal
Unmarshal
MARSH
$ 0.00024996
0.00%
--
-1.50%
$ 16.71K
$ 1.09
41
TradingRazor
TradingRazor
RAZOR
$ 0.00037
-2.56%
-47.95%
-80.00%
--
$ 817.50M
42
SEDA
SEDA
SEDA
$ 0.02234
-0.04%
+5.78%
+8.29%
--
$ 29.68M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ওরাকল টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
ওরাকল টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 42 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $7.77B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা ওরাকল টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা ওরাকল টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 26.48% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে RED সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো ওরাকল টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 42 ওরাকল টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় ওরাকল টোকেনগুলোর মধ্যে LINK, PYTH, RED অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
ওরাকল বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব ওরাকল টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $7.77B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

ওরাকল সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।