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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ মিমকয়েনসমূহ

মিমকয়েন হলো ইন্টারনেট জোকস, পপ কালচার বা ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়া ট্রেন্ড থেকে উদ্ভূত ক্রিপ্টোকারেন্সি। অন্তর্নিহিত প্রযুক্তিগত কার্যকরিতার পরিবর্তে কেন মিমকয়েনের মার্কেট পারফরম্যান্স মূলত কমিউনিটি সম্পৃক্ততা এবং সোশ্যাল হাইপের দ্বারা চালিত হয়। অত্যন্ত অস্থিতিশীল এবং অনুমাননির্ভর হওয়া সত্ত্বেও, সফল মিম টোকেনগুলো উল্লেখযোগ্য ট্রেডিং ভলিউম এবং শক্তিশালী রিটেইল কমিউনিটি তৈরি করতে পারে।

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1
Bitcoin
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USDCoin
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XRP
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Solana
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DOGE
DOGE
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Cardano
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SHIBAINU
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9
Bittensor
Bittensor
TAO
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+10.16%
+6.24%
$ 2.33B
$ 23.94K
10
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.732
+0.08%
+11.09%
+15.24%
$ 2.32B
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11
WLFI
WLFI
WLFI
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+0.88%
+11.16%
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12
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.25386
+1.83%
+13.81%
+14.18%
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Pepe
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-1.58%
+19.80%
+17.98%
$ 1.29B
$ 237.64B
14
United Stables
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U
$ 0.9998
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-0.03%
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15
Bitway
Bitway
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-38.01%
+33.97%
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$ 16.42M
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Algorand
Algorand
ALGO
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+0.92%
+7.32%
+7.98%
$ 762.05M
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17
Beldex
Beldex
BDX
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Arbitrum
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+19.07%
$ 554.33M
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19
Binance Life
Binance Life
币安人生
$ 0.4872
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+6.60%
+5.62%
$ 496.83M
$ 180.06K
20
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006762
+0.96%
+9.72%
+11.46%
$ 428.65M
$ 69.98M
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OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.67
-0.06%
+19.56%
+21.89%
$ 400.52M
$ 7.75M
22
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3863
+0.94%
+20.04%
+23.33%
$ 360.29M
$ 513.93K
23
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0.24626
+1.28%
+5.03%
+66.98%
$ 247.13M
$ 2.38M
24
Humanity
Humanity
H
$ 0.08266
-2.87%
-12.06%
-26.14%
$ 233.96M
$ 4.76M
25
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002604
+1.16%
+13.34%
+12.03%
$ 230.28M
$ 301.39B
26
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002274
+0.26%
+14.26%
+13.69%
$ 218.31M
$ 6.89B
27
APE and PEPE
APE and PEPE
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28
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06526
+0.05%
+2.19%
+1.70%
$ 187.82M
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29
Kaia
Kaia
KAIA
$ 0.02568
+0.75%
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30
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.15579
-0.58%
+8.67%
+13.84%
$ 156.12M
$ 2.05M
31
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.1563
+1.57%
+13.69%
+15.29%
$ 155.12M
$ 4.20M
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BUILDon
BUILDon
B
$ 0.15092
-1.27%
+0.22%
-1.57%
$ 151.82M
$ 724.62K
33
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06796
+0.49%
+6.83%
+7.73%
$ 135.08M
$ 1.03M
34
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.08412
+0.70%
+13.64%
+16.78%
$ 116.57M
$ 3.93M
35
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.33921
+2.00%
-3.83%
-11.20%
$ 113.16M
$ 358.06K
36
Backpack
Backpack
BP
$ 0.4073
+0.49%
+10.57%
+6.38%
$ 101.70M
$ 215.12K
37
Cheems
Cheems
CHEEMS
$ 0.000000521
+0.62%
+4.54%
+6.70%
$ 97.63M
$ 115.60B
38
Bermuda Shorts
Bermuda Shorts
SHORT
$ 2.167E-5
-1.63%
-0.40%
+5.25%
$ 97.55M
--
39
Newton
Newton
AB
$ 0.000966
-0.10%
+1.25%
+2.65%
$ 95.86M
$ 9.07M
40
Baby Claw
Baby Claw
BABYCLAW
$ 0.091376
0.00%
--
0.00%
$ 91.38M
$ 5.43
41
Banana
Banana
BANANAS31
$ 0.009031
+0.14%
+9.59%
+4.62%
$ 90.51M
$ 8.50M
42
DogBull
DogBull
DOGO
$ 0.089124
-0.08%
+0.57%
+18.62%
$ 90.02M
$ 8.29M
43
ORDI
ORDI
ORDI
$ 4.225
+5.67%
+24.98%
+23.52%
$ 88.79M
$ 35.30K
44
YZY
YZY
YZY
$ 0.293906
0.00%
0.00%
+0.24%
$ 87.87M
$ 2.41K
45
Smilek to the Bank
Smilek to the Bank
SMILEK
$ 4.996E-5
0.00%
0.00%
-0.06%
$ 87.43M
--
46
BOOK OF MEME
BOOK OF MEME
BOME
$ 0.0012049
+4.83%
+63.85%
+66.43%
$ 85.20M
$ 241.79M
47
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.004044
-0.85%
+7.69%
+10.39%
$ 81.70M
$ 18.62M
48
Melania Meme
Melania Meme
MELANIA
$ 0.08003
+1.15%
+11.29%
+15.91%
$ 79.42M
$ 1.91M
49
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.268
+0.23%
+10.36%
+6.48%
$ 77.29M
$ 65.60K
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YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2,127.1
-0.29%
+7.16%
+11.32%
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$ 35.11

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেট মিমকয়েনের সংজ্ঞা কি?
মিমকয়েন হলো ইন্টারনেট জোকস, পপ কালচার বা সোশ্যাল মিডিয়া ট্রেন্ড থেকে উদ্ভূত একটি অত্যন্ত অনুমাননির্ভর ক্রিপ্টোকারেন্সি। মিমকয়েনগুলো অন্তর্নিহিত প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের চেয়ে মূলত এদের প্রবল উৎসাহী রিটেইল কমিউনিটি দ্বারাই বেশি পরিচিত।
মিমকয়েনগুলো কেন তীব্র মাত্রায় প্রাইসের ভোলাটিলিটি অনুভব করে?
মিমকয়েনগুলো তীব্র মাত্রার প্রাইসের ভোলাটিলিটির সম্মুখীন হয় কারণ মিমকয়েনের ভ্যালুয়েশন মৌলিক কার্যকরিতা বা কর্পোরেট উপার্জনের পরিবর্তে প্রায় এক্সক্লুসিভভাবে সোশ্যাল মিডিয়া হাইপ, খুচরা বিনিয়োগকারীদের অনুভূতি এবং অনুমাননির্ভর ট্রেডিং মোমেন্টামের দ্বারা চালিত হয়।
অনলাইন কমিউনিটি সম্পৃক্ততা কীভাবে মিমকয়েনের প্রাইসকে প্রভাবিত করে?
শক্তিশালী অনলাইন কমিউনিটির সম্পৃক্ততা ভাইরাল মার্কেটিং এবং ব্যাপক কেনার চাপ তৈরি করে। মিমকয়েনগুলোর ক্ষেত্রে, কমিউনিটির মনোভাবকে প্রায়শই সম্ভাব্য স্বল্পমেয়াদী প্রাইস বৃদ্ধির সবচেয়ে শক্তিশালী মৌলিক সূচক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
মিমকয়েনগুলোর কি সর্বোচ্চ টোকেন সরবরাহের বা বার্ন মেকানিজম আছে?
টোকেনোমিক্স উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন হয়। কিছু মিমকয়েন একটি নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ সরবরাহ এবং কঠোর মুদ্রাস্ফীতি-বিরোধী বার্ন মেকানিজম বাস্তবায়ন করে, যেখানে ডজকয়েনের মতো অন্যান্যগুলোর একটি নির্দিষ্ট বার্ষিক ইস্যুয়েন্স রেটসহ অসীম টোকেন সরবরাহ রয়েছে।

ডিসক্লেইমার

মিম সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।