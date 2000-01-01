মিমকয়েন হলো ইন্টারনেট জোকস, পপ কালচার বা ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়া ট্রেন্ড থেকে উদ্ভূত ক্রিপ্টোকারেন্সি। অন্তর্নিহিত প্রযুক্তিগত কার্যকরিতার পরিবর্তে কেন মিমকয়েনের মার্কেট পারফরম্যান্স মূলত কমিউনিটি সম্পৃক্ততা এবং সোশ্যাল হাইপের দ্বারা চালিত হয়। অত্যন্ত অস্থিতিশীল এবং অনুমাননির্ভর হওয়া সত্ত্বেও, সফল মিম টোকেনগুলো উল্লেখযোগ্য ট্রেডিং ভলিউম এবং শক্তিশালী রিটেইল কমিউনিটি তৈরি করতে পারে।
মিম সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।