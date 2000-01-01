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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ ডেরিভেটিভস টোকেনসমূহ

ডেরিভেটিভস সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 73.25
+2.84%
+26.57%
+30.51%
$ 18.71B
$ 83.93K
2
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.8235
+0.09%
+26.40%
+29.43%
$ 721.88M
$ 3.83M
3
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.447
-0.60%
+15.49%
+12.44%
$ 254.77M
$ 742.35K
4
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.06375
+0.63%
+8.91%
+3.13%
$ 124.16M
$ 1.05M
5
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11194
+0.13%
+10.11%
+2.20%
$ 94.72M
$ 1.19M
6
Derive
Derive
DRV
$ 0.09733
+0.86%
+9.00%
+5.59%
$ 72.68M
$ 611.38K
7
GMX
GMX
GMX
$ 6.897
+0.12%
+7.58%
+3.56%
$ 72.42M
$ 8.69K
8
SNX
SNX
SNX
$ 0.2056
+0.24%
+8.53%
+6.47%
$ 71.42M
$ 362.67K
9
CyberDEX
CyberDEX
CYDX
$ 0.182259
-0.02%
0.00%
-0.01%
$ 63.32M
$ 3.62K
10
ETHGAS
ETHGAS
GWEI
$ 0.02214
+2.65%
+1.99%
-14.34%
$ 38.57M
$ 688.78K
11
Nirvana ANA
Nirvana ANA
ANA
$ 3.84
0.00%
--
+1.05%
$ 31.30M
$ 55.24
12
UMA
UMA
UMA
$ 0.3388
+0.30%
+5.90%
+5.14%
$ 30.77M
$ 174.93K
13
Avantis
Avantis
AVNT
$ 0.09251
+1.12%
+9.89%
-7.47%
$ 30.25M
$ 1.62M
14
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.2144
+0.81%
+7.97%
+3.10%
$ 29.50M
$ 648.86K
15
MYX Finance
MYX Finance
MYX
$ 0.07473
+0.63%
+8.34%
+2.65%
$ 24.84M
$ 1.44M
16
Whiteheart
Whiteheart
WHITE
$ 2,694.76
0.00%
--
0.00%
$ 23.95M
$ 786.16
17
SIREN
SIREN
SIREN
$ 0.03329
-0.06%
+4.45%
-1.66%
$ 23.67M
$ 2.12M
18
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01127
+0.44%
+8.24%
+9.92%
$ 21.34M
$ 7.26M
19
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.09407
+0.19%
+8.84%
+3.90%
$ 21.23M
$ 885.55K
20
Aevo
Aevo
AEVO
$ 0.02214
-0.36%
+6.23%
+17.19%
$ 20.32M
$ 3.53M
21
Based
Based
BASED
$ 0.07982
+0.73%
+5.76%
+9.01%
$ 19.08M
$ 3.25M
22
Hegic
Hegic
HEGIC
$ 0.01654051
+0.49%
+0.17%
+17.70%
$ 17.83M
$ 28.48K
23
Gains Network
Gains Network
GNS
$ 0.5236
-0.08%
+4.47%
+0.31%
$ 12.29M
$ 110.93K
24
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0648
+0.94%
+4.19%
+10.03%
$ 9.57M
$ 150.61K
25
Strike
Strike
STRIKE
$ 0.476011
+0.20%
+0.06%
+21.82%
$ 8.57M
$ 17.32K
26
MUX Protocol
MUX Protocol
MCB
$ 2.01
0.00%
+0.00%
-2.43%
$ 7.65M
$ 830.21
27
Drift Protocol
Drift Protocol
DRIFT
$ 0.012
0.00%
+5.34%
+10.36%
$ 7.36M
$ 5.10M
28
Pika Protocol
Pika Protocol
PIKA
$ 0.367332
0.00%
--
+17.61%
$ 6.98M
$ 16.13
29
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0.008316
+0.04%
+5.07%
+2.07%
$ 6.32M
$ 7.23M
30
LeverUp
LeverUp
LV
$ 0.064079
+1.15%
+0.15%
+18.45%
$ 5.78M
$ 169.65
31
SYMM
SYMM
SYMM
$ 0.0329
+3.99%
-3.97%
-13.52%
$ 5.60M
$ 184.69K
32
RCH Token
RCH Token
RCH
$ 0.141398
+0.49%
+0.19%
+21.61%
$ 3.91M
$ 5.34K
33
sETH
sETH
SETH
$ 318.87
0.00%
--
0.00%
$ 3.69M
$ 1.15
34
Nereus
Nereus
NRS
$ 0.072583
0.00%
--
0.00%
$ 3.68M
$ 48.01
35
Parcl
Parcl
PRCL
$ 0.00683
-2.48%
-26.28%
+44.58%
$ 2.91M
$ 12.01M
36
DerivaDAO
DerivaDAO
DDX
$ 0.04992622
0.00%
--
+0.47%
$ 2.66M
$ 24.81
37
Cryptex Finance
Cryptex Finance
CTX
$ 0.283889
+0.05%
+0.10%
+1.77%
$ 2.65M
$ 882.20K
38
Foxify
Foxify
FOX
$ 0.234393
+0.52%
+0.02%
+7.88%
$ 2.43M
$ 2.18K
39
Perpetual Protocol
Perpetual Protocol
PERP
$ 0.01739868
-0.04%
+0.03%
-4.79%
$ 2.30M
$ 81.22K
40
HXRO
HXRO
HXRO
$ 0.00239111
+0.33%
+0.67%
+53.65%
$ 2.28M
$ 1.08K
41
Fulcrom
Fulcrom
FUL
$ 0.00094091
+0.41%
+0.05%
+2.87%
$ 2.22M
$ 20.47K
42
Indigo Protocol
Indigo Protocol
INDY
$ 0.097546
+0.20%
--
+12.70%
$ 1.86M
$ 3.01K
43
Full Moon
Full Moon
FM
$ 0.00194023
+1.24%
+0.12%
+5.27%
$ 1.69M
$ 1.65K
44
Thales
Thales
THALES
$ 0.238706
+0.10%
+0.08%
+28.23%
$ 1.60M
$ 3.96K
45
Ascend
Ascend
ASCEND
$ 0.103541
+0.35%
+0.11%
+17.42%
$ 1.60M
$ 7.61K
46
Ribbon Finance
Ribbon Finance
RBN
$ 0.02196059
+0.50%
--
+35.69%
$ 1.48M
$ 8.50
47
Rails
Rails
RAILS
$ 0.04053033
+0.01%
-0.03%
-13.85%
$ 1.37M
$ 3.26K
48
Contango
Contango
TANGO
$ 0.00199396
+0.26%
+0.27%
+18.28%
$ 912.82K
$ 532.26
49
BTC 2x Flexible Leverage Index
BTC 2x Flexible Leverage Index
BTC2X-FLI
$ 16.4
+1.23%
--
+27.43%
$ 874.70K
$ 1.73K
50
Divergence Protocol
Divergence Protocol
DIVER
$ 0.00113118
0.00%
--
0.00%
$ 746.58K
$ 42.38K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ডেরিভেটিভস টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
ডেরিভেটিভস টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 92 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $20.64B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা ডেরিভেটিভস টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা ডেরিভেটিভস টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 26.57% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে HYPE সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো ডেরিভেটিভস টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 92 ডেরিভেটিভস টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় ডেরিভেটিভস টোকেনগুলোর মধ্যে HYPE, LIT, PENDLE অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
ডেরিভেটিভস বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব ডেরিভেটিভস টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $20.64B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

ডেরিভেটিভস সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।