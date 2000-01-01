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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ স্টেবলকয়েনসমূহ

স্টেবলকয়েন হলো ক্রিপ্টোকারেন্সি যা ফিয়াট মুদ্রার মতো বাহ্যিক অ্যাসেটের সাথে তাদের প্রাইস পেগ করে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্য বজায় রাখার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। সাধারণ মার্কেটের ভোলাটিলিটি কমানোর পাশাপাশি এগুলো ডিজিটাল অ্যাসেটের দ্রুত সেটেলমেন্টের সুবিধা প্রদান করে। ট্রেডাররা ব্যাপকভাবে এগুলোকে মার্কেটের ওঠানামার সময় একটি নিরাপদ আশ্রয়, বিনিময়ের মাধ্যম এবং ট্রেডিং পেয়ারগুলোর জন্য বেস মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999244
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 182.97B
$ 101.56B
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0007
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 85.28M
3
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0007
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 10.58B
$ 57.51K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 4.49B
$ 1.45M
5
USD1
USD1
USD1
$ 0.9996
0.00%
-0.03%
-0.04%
$ 4.39B
$ 5.99M
6
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 0.999814
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 3.46B
$ 650.57M
7
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999769
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.78B
$ 188.01M
8
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.84B
$ 472.64M
9
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 1
0.00%
+0.13%
+0.06%
$ 1.36B
$ 357.18
10
BFUSD
BFUSD
BFUSD
$ 0.998949
-0.03%
0.00%
+0.02%
$ 1.32B
$ 2.83M
11
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.996
0.00%
-0.01%
0.00%
$ 1.30B
$ 768.15K
12
United Stables
United Stables
U
$ 1.0001
-0.02%
-0.03%
-0.07%
$ 999.86M
$ 55.44K
13
GHO
GHO
GHO
$ 0.998527
-0.02%
0.00%
0.00%
$ 697.99M
$ 10.34M
14
YLDS
YLDS
YLDS
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 675.33M
$ 9.80M
15
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.998534
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 550.63M
$ 717.01K
16
USX
USX
USX
$ 0.999464
0.00%
0.00%
0.00%
$ 506.17M
$ 699.22K
17
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9986
0.00%
+0.01%
-0.05%
$ 493.82M
$ 5.80K
18
A7A5
A7A5
A7A5
$ 0.01181406
0.00%
+0.01%
-0.36%
$ 463.45M
$ 4.53K
19
EURC
EURC
EURC
$ 1.17
0.00%
+0.01%
+0.86%
$ 463.06M
$ 52.89M
20
USDtb
USDtb
USDTB
$ 0.999325
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 357.24M
$ 1.22M
21
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.9988
0.00%
+0.10%
+0.11%
$ 337.18M
$ 259.35K
22
apxUSD
apxUSD
APXUSD
$ 0.94818
+0.13%
+0.02%
-0.07%
$ 312.51M
$ 1.64M
23
SoFiUSD
SoFiUSD
SOFID
$ 0.999307
+0.05%
0.00%
+0.04%
$ 311.16M
$ 5.71M
24
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.999109
-0.06%
0.00%
+0.02%
$ 214.60M
$ 93.26M
25
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999423
0.00%
0.00%
+0.05%
$ 212.56M
$ 17.06M
26
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.096
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 201.29M
$ 2.63M
27
Polymarket USD
Polymarket USD
PUSD
$ 0.999673
-0.01%
0.00%
-0.03%
$ 174.19M
$ 54.25K
28
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.17
0.00%
+0.01%
+0.86%
$ 169.65M
$ 31.50M
29
GUSD
GUSD
GUSD
$ 0.997967
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 149.49M
$ 2.50M
30
JPYSC
JPYSC
JPYSC
$ 0.00631828
+0.02%
+0.00%
+0.53%
$ 130.37M
--
31
Avant USD
Avant USD
AVUSD
$ 0.998901
+0.01%
0.00%
-0.03%
$ 126.45M
$ 193.26
32
CASH
CASH
CASH
$ 0.999207
+0.01%
0.00%
+0.04%
$ 118.92M
$ 15.34M
33
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999779
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 114.36M
$ 7.02M
34
Unity USD
Unity USD
UUSD
$ 0.994891
-0.40%
-0.00%
-0.40%
$ 99.48M
$ 3.15M
35
USDa
USDa
USDA
$ 0.967102
0.00%
--
0.00%
$ 94.54M
$ 10.67
36
Saturn Dollar
Saturn Dollar
USDAT
$ 0.999381
+0.01%
0.00%
+0.04%
$ 93.79M
$ 861.66K
37
Cap USD
Cap USD
CUSD
$ 0.999904
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 89.03M
--
38
Cygnus Finance Global USD
Cygnus Finance Global USD
CGUSD
$ 0.995208
+0.01%
0.00%
+0.01%
$ 75.84M
$ 54.58
39
Lista USD
Lista USD
LISUSD
$ 0.997917
+0.02%
0.00%
+0.04%
$ 75.01M
$ 70.29K
40
Felix feUSD
Felix feUSD
FEUSD
$ 0.997314
-0.16%
0.00%
-0.19%
$ 74.80M
$ 235.96K
41
USDsui
USDsui
USDSUI
$ 0.999672
-0.03%
0.00%
-0.03%
$ 73.97M
$ 2.55M
42
Crown BRLV
Crown BRLV
BRLV
$ 0.19285
0.00%
+0.01%
+0.08%
$ 72.34M
$ 3.63K
43
Tori trUSD
Tori trUSD
TRUSD
$ 0.999502
+0.01%
0.00%
+0.01%
$ 64.33M
$ 999.45K
44
Royal Euro
Royal Euro
REUR
$ 4.13
0.00%
--
0.00%
$ 62.01M
$ 19.80M
45
StandX DUSD
StandX DUSD
DUSD
$ 0.998749
+0.04%
0.00%
+0.05%
$ 60.96M
$ 1.32M
46
AllUnity CHF
AllUnity CHF
CHFAU
$ 1.25
+0.81%
+0.02%
+1.63%
$ 58.68M
$ 8.87K
47
Eurite
Eurite
EURI
$ 1.1716
-0.03%
+0.97%
+1.35%
$ 58.17M
$ 7.82K
48
Precious Metals USD
Precious Metals USD
PMUSD
$ 0.600086
+0.02%
-0.01%
-7.14%
$ 56.41M
$ 39.58K
49
JPY Coin
JPY Coin
JPYC
$ 0.00629057
+0.03%
+0.00%
+0.53%
$ 55.39M
$ 112.28K
50
Brazilian Digital
Brazilian Digital
BRZ
$ 0.192198
+0.05%
+0.01%
+0.09%
$ 55.03M
$ 5.20K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্টেবলকয়েনগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য কী?
স্টেবলকয়েনগুলো একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রাইস বজায় রাখার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডারদের মার্কেটের ভোলাটিলিটি থেকে একটি নিরাপদ আশ্রয় প্রদান করে এবং অন্যান্য ডিজিটাল অ্যাসেট ক্রয়ের জন্য বিনিময়ের একটি নির্ভরযোগ্য মাধ্যম অফার করে।
সব স্টেবলকয়েন কি সম্পূর্ণরূপে প্রথাগত ফিয়াট কারেন্সি দ্বারা সমর্থিত?
না। যেখানে ফিয়াট-সমর্থিত স্টেবলকয়েনগুলো ব্যাংক রিজার্ভের উপর নির্ভর করে, সেখানে অ্যালগরিদমিক স্টেবলকয়েনগুলো সরবরাহের ভারসাম্য বজায় রাখতে স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ব্যবহার করে এবং ক্রিপ্টো-সমর্থিত স্টেবলকয়েনগুলো তাদের প্রাইস পেগ বজায় রাখতে অতিরিক্ত-জামানতকৃত ডিজিটাল অ্যাসেট ব্যবহার করে।
বিয়ার বা মন্দার মার্কেটের সময় ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডাররা কীভাবে স্টেবলকয়েন ব্যবহার করেন?
বিয়ার বা মন্দার মার্কেটের সময়, ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডাররা প্রায়শই মূলধনের মূল্য সংরক্ষণের জন্য ভোলাটাইল অল্টকয়েন বিক্রি করে এবং স্টেবলকয়েন হোল্ড করে, যা নিশ্চিত করে যে নতুন ক্রয়ের সুযোগ আসার সাথে সাথে ট্রেডারদের কাছে লিকুইড অর্থ প্রস্তুত থাকে।
ডিসেন্ট্রালাইজড এক্সচেঞ্জগুলোর (DEX) জন্য স্টেবলকয়েন ট্রেডিং পেয়ারগুলো কেন অপরিহার্য?
স্টেবলকয়েন ট্রেডিং পেয়ারগুলো ডিসেন্ট্রালাইজড এক্সচেঞ্জগুলোতে (DEX) একটি নির্ভরযোগ্য প্রাইসিং বেসলাইন প্রদান করে, যা নিশ্চিত করে যে সাধারণ ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলোর চরম প্রাইসের উত্থান-পতনের কারণে লিকুইডিটি প্রদানকারীরা ব্যাপক অস্থায়ী ক্ষতির সম্মুখীন হবেন না।

ডিসক্লেইমার

স্থিতিশীল মুদ্রা সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।