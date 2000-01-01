স্টেবলকয়েন হলো ক্রিপ্টোকারেন্সি যা ফিয়াট মুদ্রার মতো বাহ্যিক অ্যাসেটের সাথে তাদের প্রাইস পেগ করে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্য বজায় রাখার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। সাধারণ মার্কেটের ভোলাটিলিটি কমানোর পাশাপাশি এগুলো ডিজিটাল অ্যাসেটের দ্রুত সেটেলমেন্টের সুবিধা প্রদান করে। ট্রেডাররা ব্যাপকভাবে এগুলোকে মার্কেটের ওঠানামার সময় একটি নিরাপদ আশ্রয়, বিনিময়ের মাধ্যম এবং ট্রেডিং পেয়ারগুলোর জন্য বেস মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করে।
স্থিতিশীল মুদ্রা সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।