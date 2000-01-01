রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাসেট (RWA) প্রোটোকলগুলো ব্লকচেইনে ভৌত বা প্রথাগত আর্থিক অ্যাসেট—যেমন রিয়েল এস্টেট, বন্ড এবং প্রাইভেট ক্রেডিট—টোকেনাইজ করার উপর ফোকাস করে। ট্র্যাডিশনাল ফাইন্যান্স (TradFi) এবং DeFi-এর মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে এগুলো বৈশ্বিক লিকুইডিটি উন্মুক্ত করে এবং অফ-চেইন অ্যাসেটের খণ্ডিত মালিকানা সম্ভব করে তোলে। এই সেক্টরটিকে ব্যাপকভাবে ক্রিপ্টো ইকোসিস্টেমে প্রাতিষ্ঠানিক মূলধন এবং বাস্তব-জগতের মুনাফা নিয়ে আসার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হিসেবে দেখা হয়।
বাস্তব জগতের সম্পদ (RWA) সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।