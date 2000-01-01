ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচারBTCআয় করুনইভেন্ট সেন্টাররিওয়ার্ড হাব
আরও
$1,000,000 TradFi Gala
সাইন আপ করুন

মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাসেট (RWA) টোকেনসমূহ

রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাসেট (RWA) প্রোটোকলগুলো ব্লকচেইনে ভৌত বা প্রথাগত আর্থিক অ্যাসেট—যেমন রিয়েল এস্টেট, বন্ড এবং প্রাইভেট ক্রেডিট—টোকেনাইজ করার উপর ফোকাস করে। ট্র্যাডিশনাল ফাইন্যান্স (TradFi) এবং DeFi-এর মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে এগুলো বৈশ্বিক লিকুইডিটি উন্মুক্ত করে এবং অফ-চেইন অ্যাসেটের খণ্ডিত মালিকানা সম্ভব করে তোলে। এই সেক্টরটিকে ব্যাপকভাবে ক্রিপ্টো ইকোসিস্টেমে প্রাতিষ্ঠানিক মূলধন এবং বাস্তব-জগতের মুনাফা নিয়ে আসার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হিসেবে দেখা হয়।

#
কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Figure Heloc
Figure Heloc
FIGR_HELOC
$ 1.043
0.00%
--
+3.68%
$ 22.50B
$ 50.63M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 10.705
-0.07%
+9.06%
+20.70%
$ 7.00B
$ 146.83K
3
Stellar
Stellar
XLM
$ 0.1785
+1.88%
+13.32%
+12.12%
$ 6.03B
$ 6.52M
4
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.98B
--
5
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.75B
--
6
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4,470.94
+0.10%
+2.60%
+2.86%
$ 2.74B
$ 983.28
7
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.99M
8
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4,478.07
+0.10%
+2.56%
+2.62%
$ 2.05B
$ 1.78K
9
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.35293
+0.83%
+8.20%
+7.56%
$ 1.72B
$ 2.66M
10
Blockchain Capital
Blockchain Capital
BCAP
$ 105.87
0.00%
0.00%
-0.27%
$ 964.70M
--
11
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
USTB
$ 11.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 875.01M
--
12
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 873.16M
--
13
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.08552
+0.92%
+7.32%
+7.98%
$ 762.05M
$ 1.16M
14
Quant
Quant
QNT
$ 62.05
+0.26%
+9.66%
+6.22%
$ 748.51M
$ 888.34
15
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.046
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 699.09M
--
16
YLDS
YLDS
YLDS
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 675.33M
$ 9.80M
17
XDC Network
XDC Network
XDC
$ 0.02778
+1.10%
+1.69%
+2.11%
$ 567.79M
$ 8.48M
18
Injective
Injective
INJ
$ 4.863
+0.31%
+14.33%
+8.89%
$ 482.66M
$ 499.21K
19
Provenance Blockchain
Provenance Blockchain
HASH
$ 0.00838279
+0.23%
0.00%
+11.00%
$ 475.19M
$ 9.40K
20
Kinesis Gold
Kinesis Gold
KAU
$ 144.18
0.00%
+0.03%
+3.10%
$ 344.05M
$ 7.35M
21
TIA
TIA
TIA
$ 0.3323
+0.63%
+9.27%
+9.91%
$ 306.98M
$ 1.77M
22
OnRe Tokenized Reinsurance
OnRe Tokenized Reinsurance
ONYC
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 271.97M
$ 2.82M
23
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN
PC0000031
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 202.50M
--
24
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.16725
-0.38%
+4.95%
+10.48%
$ 198.82M
$ 546.39K
25
VanEck Treasury Fund
VanEck Treasury Fund
VBILL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 193.35M
--
26
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.0018993
+0.94%
+16.46%
+16.55%
$ 185.56M
$ 139.51M
27
$ 774.73
+0.03%
+0.13%
-1.06%
$ 167.62M
$ 89.70
28
$ 84.23
+2.66%
+18.86%
+13.32%
$ 166.55M
$ 1.86K
29
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.695
+0.18%
+11.72%
+4.35%
$ 164.65M
$ 58.97K
30
Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN
Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN
PC0000033
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 162.50M
--
31
Strategy PP Variable xStock
Strategy PP Variable xStock
STRCX
$ 102.71
+0.01%
+0.02%
+8.99%
$ 152.91M
$ 163.65K
32
$ 101.28
+1.26%
+11.19%
+2.29%
$ 149.54M
$ 743.28
33
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
SAFO
$ 1.018
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 146.25M
--
34
$ 219.01
+0.05%
-0.42%
-3.35%
$ 143.15M
$ 331.14
35
$ 349.21
0.00%
+3.71%
+1.95%
$ 136.09M
$ 214.48
36
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2672
-0.15%
+6.44%
+4.23%
$ 135.50M
$ 584.72K
37
Tradable LatAm Fintech SSTN
Tradable LatAm Fintech SSTN
PC0000097
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 134.00M
--
38
$ 344.85
-0.07%
-0.04%
-1.10%
$ 132.87M
$ 228.29
39
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,465.82
+0.07%
+0.03%
+2.90%
$ 122.17M
$ 41.83M
40
$ 84.34
+2.69%
+19.55%
+13.43%
$ 120.93M
$ 4.09K
41
Theo Short Duration US Treasury Fund
Theo Short Duration US Treasury Fund
THBILL
$ 1.018
0.00%
0.00%
+0.49%
$ 117.92M
$ 20.67K
42
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.08417
+0.70%
+13.64%
+16.78%
$ 116.57M
$ 3.93M
43
Tradable Singapore Fintech SSL
Tradable Singapore Fintech SSL
PC0000023
$ 1
0.00%
--
0.00%
$ 114.50M
--
44
Alpha Bulgaria Warrants
Alpha Bulgaria Warrants
ALFW
$ 3.2
0.00%
0.00%
0.00%
$ 114.33M
--
45
Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN
Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN
PC0000015
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 105.97M
--
46
SOON
SOON
SOON
$ 0.2025
+0.79%
+1.19%
+1.19%
$ 104.82M
$ 389.15K
47
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
STAC
$ 1,033.36
+0.95%
+0.01%
+0.71%
$ 103.54M
--
48
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
$ 1,114.94
+0.48%
+0.01%
+0.64%
$ 95.86M
--
49
Bending Spoons xStock
Bending Spoons xStock
BSPX
$ 40.48
0.00%
+0.05%
-2.20%
$ 84.00M
$ 2.12K
50
RE
RE
RE
$ 0.51085
-1.96%
+23.79%
+16.56%
$ 82.81M
$ 964.14K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ব্লকচেইন ইন্ডাস্ট্রিতে রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাসেট (RWA) বলতে কী বোঝায়?
রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাসেট (RWA) বলতে প্রথাগত, ভৌত আর্থিক অ্যাসেট—যেমন রিয়েল এস্টেট, সরকারি বন্ড বা প্রাইভেট ক্রেডিট—টোকেনাইজ করার এবং সেগুলোকে ডিজিটাল টোকেন হিসেবে ব্লকচেইনে নিয়ে আসার প্রক্রিয়াকে বোঝায়।
ভৌত অ্যাসেট টোকেনাইজ করা কীভাবে ডিসেন্ট্রালাইজড ফাইন্যান্স (DeFi) ইকোসিস্টেমকে উপকৃত করে?
ভৌত অ্যাসেট টোকেনাইজ করা প্রথাগত ফাইন্যান্স (TradFi)-এর সাথে DeFi-এর সেতুবন্ধন তৈরি করে, ক্রিপ্টো মার্কেটে ব্যাপক বাহ্যিক লিকুইডিটি প্রবেশ করায় এবং ব্লকচেইন বিনিয়োগকারীদের স্থিতিশীল, বাস্তব-জগতে মুনাফা অর্জন করার সুযোগ প্রদান করে।
ব্লকচেইনে ট্রেড করা সবচেয়ে সাধারণ ধরনের রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাসেটগুলো (RWA) কী কী?
সবচেয়ে বেশি টোকেনাইজড রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাসেট (RWA)-এর মধ্যে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিল, ফিয়াট-সমর্থিত স্টেবলকয়েন, রিয়েল এস্টেট আংশিক মালিকানার টোকেন এবং টোকেনাইজড প্রাইভেট কর্পোরেট ক্রেডিট।
RWA প্রোটোকলগুলো কীভাবে টোকেনাইজ করা ভৌত অ্যাসেটের আইনি মালিকানা নিশ্চিত করে?
ডিজিটাল টোকেন যাতে ভৌত অ্যাসেটের আইনি মালিকানাকে নির্ভুলভাবে উপস্থাপন করে তা নিশ্চিত করতে RWA প্রোটোকলগুলো ডিজিটাল ট্র্যাকিংয়ের জন্য স্মার্ট কন্ট্রাক্ট এবং আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক অফ-চেইন ট্রাস্ট বা স্পেশাল পারপাস ভেহিকল (SPV)-এর সংমিশ্রণের উপর নির্ভর করে।

ডিসক্লেইমার

বাস্তব জগতের সম্পদ (RWA) সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।