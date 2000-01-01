ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচারBTCআয় করুনইভেন্ট সেন্টাররিওয়ার্ড হাব
আরও
$1,000,000 TradFi Gala
সাইন আপ করুন

মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ ডিপিন টোকেনসমূহ

ডিপিন সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

#
কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 208.91
+0.54%
+9.10%
+5.24%
$ 2.31B
$ 22.18K
2
Render
Render
RENDER
$ 1.397
+0.43%
+10.42%
+12.46%
$ 725.72M
$ 160.79K
3
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08231
-0.15%
0.00%
-7.94%
$ 636.01M
$ 14.63M
4
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.686
+1.00%
+8.41%
+3.50%
$ 544.89M
$ 4.03M
5
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002744
+0.15%
+1.89%
+5.95%
$ 270.84M
$ 266.18B
6
Jasmy
Jasmy
JASMY
$ 0.003713
-0.03%
+8.68%
-8.01%
$ 185.17M
$ 26.49M
7
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.001829
+0.72%
+15.42%
+16.08%
$ 183.62M
$ 138.95M
8
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0.03606
0.00%
+8.40%
+9.68%
$ 162.27M
$ 1.84M
9
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.0144
+1.12%
+10.04%
+7.74%
$ 157.03M
$ 5.60M
10
Theta Network
Theta Network
THETA
$ 0.15556
+0.53%
+0.11%
+18.22%
$ 155.58M
$ 6.30M
11
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0.515554
-0.18%
+0.08%
-0.79%
$ 153.08M
$ 4.81M
12
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2712
-0.07%
+6.84%
+2.80%
$ 135.95M
$ 489.09K
13
Arweave
Arweave
AR
$ 1.917
+1.06%
+8.68%
+11.40%
$ 125.72M
$ 63.86K
14
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.2292
+0.44%
+10.71%
+25.08%
$ 101.46M
$ 537.48K
15
Golem
Golem
GLM
$ 0.091964
+0.14%
+0.07%
+5.45%
$ 92.02M
$ 2.13M
16
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.004025
+0.20%
+9.45%
+10.22%
$ 82.73M
$ 17.41M
17
GRASS
GRASS
GRASS
$ 0.3039
+0.29%
-1.75%
-3.02%
$ 75.20M
$ 891.28K
18
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1796
+0.06%
+4.07%
-7.10%
$ 63.85M
$ 585.30K
19
Livepeer
Livepeer
LPT
$ 1.268
+0.71%
+7.51%
+6.43%
$ 63.30M
$ 48.13K
20
Holo Token
Holo Token
HOT
$ 0.0003468
+1.13%
+7.36%
+9.45%
$ 61.45M
$ 225.58M
21
TFUEL
TFUEL
TFUEL
$ 0.007752
+0.28%
+6.88%
+8.88%
$ 57.25M
$ 7.88M
22
IO
IO
IO
$ 0.1243
+0.57%
+10.15%
+14.72%
$ 44.06M
$ 2.26M
23
peaq network
peaq network
PEAQ
$ 0.01882
+1.84%
+9.75%
+10.91%
$ 41.98M
$ 5.68M
24
XYO
XYO
XYO
$ 0.00304
0.00%
+4.12%
+2.71%
$ 41.82M
$ 18.18M
25
XPIN Network
XPIN Network
XPIN
$ 0.0010875
-0.48%
-1.53%
-40.30%
$ 40.42M
$ 154.63M
26
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003537
+0.42%
+7.08%
+5.87%
$ 35.52M
$ 17.65M
27
Ocean Protocol
Ocean Protocol
OCEAN
$ 0.138274
+1.27%
+0.38%
+47.85%
$ 33.32M
$ 1.81M
28
Helium Network Token
Helium Network Token
HNT
$ 0.1756
-0.06%
+4.59%
+2.51%
$ 32.66M
$ 350.47K
29
Acurast
Acurast
ACU
$ 0.12442
-2.54%
+3.25%
+25.71%
$ 28.32M
$ 794.80K
30
WorldMobileToken
WorldMobileToken
WMTX
$ 0.03267
-0.30%
+5.51%
+11.82%
$ 27.94M
$ 2.33M
31
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.005227
-0.57%
+12.31%
+7.09%
$ 27.37M
$ 36.76M
32
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.1438
-1.71%
-2.38%
+82.49%
$ 26.76M
$ 467.88K
33
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0.0004751
-0.25%
+6.88%
+4.08%
$ 26.73M
$ 128.14M
34
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.2952
+0.20%
+5.28%
+12.46%
$ 25.84M
$ 199.82K
35
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0.002682
+0.04%
+6.61%
+0.22%
$ 25.44M
$ 21.17M
36
Powerledger
Powerledger
POWR
$ 0.03909044
+0.04%
+0.06%
+11.55%
$ 22.22M
$ 1.60M
37
MVL
MVL
MVL
$ 0.00076617
+2.10%
+0.05%
+7.08%
$ 21.30M
$ 101.68K
38
Chia Network
Chia Network
XCH
$ 1.448
+1.83%
+3.59%
+11.76%
$ 20.81M
$ 89.50K
39
Nosana
Nosana
NOS
$ 0.28156
-1.95%
+4.88%
+8.89%
$ 19.97M
$ 466.62K
40
Phala
Phala
PHA
$ 0.02295
+0.22%
+9.12%
+7.85%
$ 19.51M
$ 3.31M
41
STORJ
STORJ
STORJ
$ 0.04109
+1.24%
+3.60%
-4.35%
$ 17.76M
$ 1.99M
42
Flux
Flux
FLUX
$ 0.04164
+0.14%
+6.31%
+6.66%
$ 17.07M
$ 1.82M
43
Dolphin
Dolphin
POD
$ 0.379793
-0.39%
+0.17%
+11.29%
$ 16.60M
$ 1.36M
44
Pocket Network
Pocket Network
POKT
$ 0.00687
+1.31%
+3.56%
+2.00%
$ 16.08M
$ 587.91K
45
NYM
NYM
NYM
$ 0.01856
+1.03%
+0.16%
+0.22%
$ 15.55M
$ 3.05M
46
AO
AO
AO
$ 2.045
-0.39%
+1.74%
+15.40%
$ 14.54M
$ 32.36K
47
Radicle
Radicle
RAD
$ 0.2316
+0.69%
+2.64%
+1.35%
$ 13.76M
$ 321.67K
48
Bless
Bless
BLESS
$ 0.006803
-0.54%
-10.03%
-36.80%
$ 13.17M
$ 29.11M
49
GENIUS AI
GENIUS AI
GNUS
$ 0.685722
+0.65%
+0.17%
+16.37%
$ 10.42M
$ 1.61K
50
Iagon
Iagon
IAG
$ 0.02137139
+0.78%
+0.05%
+2.51%
$ 10.23M
$ 37.34K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ডিপিন টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
ডিপিন টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 191 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $7.25B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা ডিপিন টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা ডিপিন টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 31.10% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে $NODE সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো ডিপিন টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 191 ডিপিন টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় ডিপিন টোকেনগুলোর মধ্যে TAO, RENDER, BDX অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
ডিপিন বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব ডিপিন টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $7.25B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

ডিপিন সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।