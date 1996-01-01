YZI Labs (সাবেক Binance Labs) পোর্টফোলিওতে এই শীর্ষস্থানীয় ইন্ডাস্ট্রি ইনকিউবেটর এবং ভেঞ্চার ক্যাপিটাল শাখা দ্বারা সমর্থিত ব্লকচেইন প্রজেক্টগুলো রয়েছে। এই টোকেনগুলো Web3 পরিকাঠামো এবং DeFi-এর মতো বিভিন্ন সেক্টরে বিস্তৃত, যা সেই কৌশলগত বিনিয়োগগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে যেগুলোর কঠোর যথাযথ মূল্যায়ন সম্পন্ন করা করেছে। এই বিভাগটি ট্র্যাক করা বিনিয়োগকারীদের প্রযুক্তিগতভাবে শক্তিশালী প্রজেক্টগুলো চিহ্নিত করতে এবং প্রাতিষ্ঠানিক মূলধনের প্রবাহ অনুসরণ করতে সাহায্য করে।
ওয়াইজি ল্যাবস (পূর্বতন বাইন্যান্স ল্যাবস) পোর্টফোলিও সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।