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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ YZI Labs পোর্টফোলিও টোকেনসমূহ

YZI Labs (সাবেক Binance Labs) পোর্টফোলিওতে এই শীর্ষস্থানীয় ইন্ডাস্ট্রি ইনকিউবেটর এবং ভেঞ্চার ক্যাপিটাল শাখা দ্বারা সমর্থিত ব্লকচেইন প্রজেক্টগুলো রয়েছে। এই টোকেনগুলো Web3 পরিকাঠামো এবং DeFi-এর মতো বিভিন্ন সেক্টরে বিস্তৃত, যা সেই কৌশলগত বিনিয়োগগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে যেগুলোর কঠোর যথাযথ মূল্যায়ন সম্পন্ন করা করেছে। এই বিভাগটি ট্র্যাক করা বিনিয়োগকারীদের প্রযুক্তিগতভাবে শক্তিশালী প্রজেক্টগুলো চিহ্নিত করতে এবং প্রাতিষ্ঠানিক মূলধনের প্রবাহ অনুসরণ করতে সাহায্য করে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
$ 0.7262
+0.62%
+11.01%
+7.80%
$ 2.94B
$ 4.35M
2
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.10119
+0.68%
+16.76%
+16.85%
$ 911.53M
$ 8.94M
3
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.7714
-0.71%
+22.71%
+27.63%
$ 710.25M
$ 3.98M
4
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.626
+0.06%
+5.08%
+15.65%
$ 574.59M
$ 812.99K
5
Injective
Injective
INJ
$ 4.848
+0.31%
+14.33%
+8.89%
$ 482.66M
$ 499.21K
6
Aptos
Aptos
APT
$ 0.5632
+0.50%
+6.67%
+4.91%
$ 472.57M
$ 475.92K
7
Curve
Curve
CRV
$ 0.2747
+0.89%
+13.46%
+10.14%
$ 411.79M
$ 4.40M
8
TIA
TIA
TIA
$ 0.3319
+0.63%
+9.27%
+9.91%
$ 306.98M
$ 1.77M
9
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00005138
+0.35%
+7.91%
+5.29%
$ 284.35M
$ 3.28B
10
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.65551
+2.53%
+1.93%
-35.24%
$ 280.22M
$ 698.28K
11
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002753
+0.04%
+3.00%
+5.90%
$ 271.24M
$ 267.60B
12
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.467
-1.55%
+12.08%
+10.05%
$ 248.96M
$ 822.63K
13
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9303
-0.05%
+9.20%
+8.54%
$ 161.82M
$ 78.84K
14
SafePal
SafePal
SFP
$ 0.2745
+0.76%
+13.42%
+19.89%
$ 138.65M
$ 238.16K
15
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.01282
-0.23%
+8.07%
+5.50%
$ 133.91M
$ 11.78M
16
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08713
-0.02%
+4.99%
+6.57%
$ 123.43M
$ 824.37K
17
$ 0.0418
+0.57%
+7.83%
+8.33%
$ 123.35M
$ 2.11M
18
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.33856
+2.00%
-3.83%
-11.20%
$ 113.16M
$ 358.06K
19
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.907
-0.03%
+5.10%
+13.17%
$ 87.53M
$ 33.25K
20
Lista USD
Lista USD
LISUSD
$ 0.997917
+0.02%
0.00%
+0.04%
$ 75.01M
$ 70.29K
21
Gala
Gala
GALA
$ 0.001477
+0.42%
+6.95%
-11.12%
$ 70.31M
$ 428.58M
22
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.2098
+0.43%
+6.19%
+4.93%
$ 69.36M
$ 333.12K
23
GoPlus Security
GoPlus Security
GPS
$ 0.011768
-0.56%
-0.44%
+18.01%
$ 54.91M
$ 10.95M
24
Kava Labs
Kava Labs
KAVA
$ 0.04126
0.00%
+0.81%
+1.65%
$ 44.63M
$ 1.61M
25
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.005693
+0.67%
+7.75%
+7.61%
$ 44.46M
$ 10.65M
26
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03579
0.00%
+0.98%
-1.34%
$ 42.24M
$ 30.67M
27
$ 0.004829
+0.23%
+8.00%
+8.51%
$ 42.08M
$ 12.57M
28
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.02954
+0.41%
+7.97%
-0.60%
$ 41.57M
$ 1.95M
29
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.01104
-0.35%
+10.48%
+10.81%
$ 41.08M
$ 12.91M
30
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 14.42
+0.56%
+0.11%
+11.18%
$ 40.42M
$ 52.80M
31
$ 0.006225
-0.71%
+5.10%
+7.37%
$ 39.63M
$ 9.23M
32
RONIN
RONIN
RON
$ 0.05079
-0.10%
+6.22%
+3.62%
$ 39.32M
$ 1.24M
33
Mask Network
Mask Network
MASK
$ 0.3825
-0.37%
+3.64%
+10.15%
$ 38.20M
$ 165.65K
34
APRO
APRO
AT
$ 0.14346
-1.56%
-3.49%
-2.84%
$ 36.21M
$ 388.93K
35
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003548
+0.31%
+7.10%
+6.27%
$ 35.59M
$ 17.80M
36
Dusk Network
Dusk Network
DUSK
$ 0.07055
+0.46%
+10.35%
+15.81%
$ 34.91M
$ 1.28M
37
Terra
Terra
LUNA
$ 0.04529
+1.13%
+8.07%
+6.55%
$ 32.34M
$ 2.72M
38
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0.0005097
+0.40%
+10.38%
+7.14%
$ 32.22M
$ 161.62M
39
WINK
WINK
WIN
$ 0.0000317
+0.03%
+9.26%
+2.81%
$ 31.65M
$ 2.13B
40
Band
Band
BAND
$ 0.16503
+0.55%
+0.09%
+5.70%
$ 29.84M
$ 1.71M
41
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06426
+0.26%
+7.82%
+7.98%
$ 29.51M
$ 879.84K
42
EDU Coin
EDU Coin
EDU
$ 0.03795
+0.32%
+5.38%
-6.70%
$ 29.43M
$ 1.67M
43
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.005117
+0.25%
+7.29%
+4.84%
$ 28.73M
$ 13.31M
44
Manta Network
Manta Network
MANTA
$ 0.05841
+0.12%
+5.60%
+6.80%
$ 27.68M
$ 1.13M
45
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02077
+0.77%
+4.84%
+4.78%
$ 27.15M
$ 4.90M
46
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006246
+0.50%
+6.34%
-6.02%
$ 25.16M
$ 9.97M
47
Renzo
Renzo
REZ
$ 0.002815
+0.32%
+6.60%
+2.24%
$ 24.17M
$ 27.22M
48
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02585446
+0.50%
+0.06%
+4.46%
$ 24.14M
$ 3.33M
49
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0.1061
+0.19%
+5.95%
+7.01%
$ 22.35M
$ 463.75K
50
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.07837
-0.20%
+4.67%
-16.24%
$ 21.89M
$ 890.67K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে YZI Labs পোর্টফোলিও কী নির্দেশ করে?
YZI Labs পোর্টফোলিও এমন ব্লকচেইন প্রজেক্ট এবং ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলোর একটি বাছাইকৃত সংগ্রহকে উপস্থাপন করে যেগুলো শীর্ষস্থানীয় ইন্ডাস্ট্রি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল শাখা YZI Labs (সাবেক Binance Labs)-এর কাছ থেকে কৌশলগত বিনিয়োগ এবং ইনকিউবেশন সাপোর্ট পেয়েছে।
YZI Labs কে ক্রিপ্টোর জন্য একটি উল্লেখযোগ্য ভেঞ্চার ক্যাপিটাল সূচক হিসেবে কেন বিবেচনা করা হয়?
YZI Labs কে একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে বিবেচনা করা হয় কারণ এই সত্তা দ্বারা সমর্থিত প্রজেক্টগুলোর কঠোর যথাযথ মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে, যা প্রায়শই শক্তিশালী প্রযুক্তিগত ভিত্তি এবং দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের উচ্চতর সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়।
YZI Labs দ্বারা সমর্থিত টোকেনগুলোতে কি সাধারণত উচ্চতর মার্কেট লিকুইডিটি থাকে?
সাধারণত, হ্যাঁ। YZI Labs দ্বারা সমর্থিত টোকেনগুলো প্রায়শই ব্যাপক ইকোসিস্টেম সমর্থন থেকে উপকৃত হয় এবং প্রায়শই শীর্ষ-স্তরের ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জগুলোতে লিস্টিং সুরক্ষিত করে, যা তাদের বৈশ্বিক মার্কেট লিকুইডিটি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে।
YZI Labs পোর্টফোলিওতে সাধারণত কী ধরনের ব্লকচেইন প্রজেক্ট অন্তর্ভুক্ত থাকে?
YZI Labs পোর্টফোলিওটি অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়, যার মধ্যে সাধারণত ফাউন্ডেশনাল Web3 পরিকাঠামো, ডিসেন্ট্রালাইজড ফাইন্যান্স (DeFi) প্রোটোকল, উদ্ভাবনী GameFi প্ল্যাটফর্ম এবং উদীয়মান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) নেটওয়ার্ক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ডিসক্লেইমার

ওয়াইজি ল্যাবস (পূর্বতন বাইন্যান্স ল্যাবস) পোর্টফোলিও সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।