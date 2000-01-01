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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ কয়েনলিস্ট লঞ্চপ্যাড টোকেনসমূহ

কয়েনলিস্ট লঞ্চপ্যাড সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Solana
Solana
SOL
$ 87.23
-0.11%
+13.33%
+16.06%
$ 50.83B
$ 1.46M
2
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.7533
+0.32%
+10.12%
+9.94%
$ 2.29B
$ 838.99K
3
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.34834
+0.75%
+8.86%
+7.76%
$ 1.72B
$ 2.60M
4
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.08454
+0.44%
+6.81%
+8.09%
$ 757.59M
$ 1.14M
5
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.6852
+1.00%
+8.41%
+3.50%
$ 544.89M
$ 4.03M
6
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1351
+0.51%
+15.04%
+12.77%
$ 248.42M
$ 634.11K
7
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1038
+0.28%
+10.04%
-1.30%
$ 212.60M
$ 657.73K
8
DoubleZero
DoubleZero
2Z
$ 0.05249
0.00%
+13.98%
-8.15%
$ 184.58M
$ 2.03M
9
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0.04575
+0.09%
+10.19%
-4.02%
$ 99.92M
$ 3.17M
10
Centrifuge
Centrifuge
CFG
$ 0.1312
-1.28%
-1.94%
-10.42%
$ 75.90M
$ 1.41M
11
Mina Protocol
Mina Protocol
MINA
$ 0.04427
+0.72%
+11.18%
+12.98%
$ 57.49M
$ 5.22M
12
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.0292
+0.31%
+6.41%
-6.02%
$ 48.71M
$ 2.15M
13
$ 0.03819
-0.50%
+9.99%
+7.94%
$ 45.33M
$ 73.25K
14
Gravity
Gravity
G
$ 0.004186
+0.63%
+4.55%
+16.60%
$ 45.09M
$ 26.77M
15
Subsquid
Subsquid
SQD
$ 0.04108
+0.89%
+0.84%
-7.68%
$ 42.48M
$ 2.39M
16
peaq network
peaq network
PEAQ
$ 0.01879
+1.84%
+9.75%
+10.91%
$ 41.98M
$ 5.68M
17
CASPER
CASPER
CSPR
$ 0.002611
+1.78%
-5.06%
+6.77%
$ 41.22M
$ 49.45M
18
Aztec
Aztec
AZTEC
$ 0.01373
+0.44%
+12.19%
+18.23%
$ 39.22M
$ 8.66M
19
Chainflip
Chainflip
FLIP
$ 0.433535
-0.62%
-0.02%
+20.40%
$ 38.34M
$ 398.23K
20
CELO
CELO
CELO
$ 0.06292
+0.14%
+8.81%
+5.96%
$ 38.21M
$ 981.79K
21
Ocean Protocol
Ocean Protocol
OCEAN
$ 0.138274
+1.27%
+0.38%
+47.85%
$ 33.32M
$ 1.81M
22
Mocaverse
Mocaverse
MOCA
$ 0.007652
-0.06%
+5.82%
+7.18%
$ 32.61M
$ 8.31M
23
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03729
-0.40%
+0.24%
+6.55%
$ 28.69M
$ 2.68M
24
Acurast
Acurast
ACU
$ 0.12568
-2.54%
+3.25%
+25.71%
$ 28.32M
$ 794.80K
25
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3084
+0.55%
+9.18%
+6.42%
$ 21.87M
$ 208.58K
26
Nil Token
Nil Token
NIL
$ 0.04301
+0.21%
+2.32%
-0.47%
$ 19.82M
$ 2.35M
27
BICONOMY
BICONOMY
BICO
$ 0.01728
-1.42%
-0.97%
-37.35%
$ 17.33M
$ 12.85M
28
NYM
NYM
NYM
$ 0.01857
+1.03%
+0.16%
+0.22%
$ 15.55M
$ 3.05M
29
WalletConnect
WalletConnect
WCT
$ 0.03639
-0.03%
+8.92%
+10.23%
$ 14.66M
$ 1.93M
30
Test
Test
TST
$ 0.015023
+0.26%
+5.19%
+4.32%
$ 14.28M
$ 7.61M
31
Origin
Origin
OGN
$ 0.01701
+0.41%
+7.56%
+6.75%
$ 11.34M
$ 3.53M
32
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.02363
+0.30%
+1.94%
+5.96%
$ 10.24M
$ 2.57M
33
Stader
Stader
SD
$ 0.0998
+0.30%
+4.20%
-1.20%
$ 7.02M
$ 573.99K
34
Agoric
Agoric
BLD
$ 0.00670948
-0.01%
+0.01%
-0.55%
$ 4.65M
$ 2.14K
35
375ai
375ai
EAT
$ 0.00515331
-0.16%
+0.02%
-15.45%
$ 3.33M
$ 95.70K
36
Pipe Network
Pipe Network
PIPE
$ 0.03086018
+1.36%
+0.15%
+108.28%
$ 3.09M
$ 2.49M
37
Rainbow
Rainbow
RNBW
$ 0.01469
-0.07%
+6.84%
+5.38%
$ 3.08M
$ 4.20M
38
Neon EVM
Neon EVM
NEON
$ 0.0128
-1.78%
+4.11%
-7.86%
$ 3.03M
$ 4.49M
39
NATIX Network
NATIX Network
NATIX
$ 0.0000616
-0.64%
+1.29%
+5.37%
$ 2.51M
$ 79.41M
40
Clover Finance
Clover Finance
CLV
$ 0.002002
0.00%
+0.06%
+3.16%
$ 2.45M
$ 50.32K
41
swarm
swarm
BZZ
$ 0.04159
0.00%
+6.20%
+2.39%
$ 2.19M
$ 1.50M
42
Kadena
Kadena
KDA
$ 0.00472671
+1.83%
+0.03%
+0.86%
$ 1.60M
$ 6.35K
43
HUMAN Protocol
HUMAN Protocol
HMT
$ 0.00145013
0.00%
--
+1.98%
$ 1.45M
$ 9.55
44
OneFootball Credits
OneFootball Credits
OFC
$ 0.008798
-0.18%
-0.43%
+3.17%
$ 1.42M
$ 10.91M
45
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00116009
-0.01%
+0.06%
+3.87%
$ 1.02M
$ 1.54K
46
Tea Protocol
Tea Protocol
TEA
$ 3.842E-5
-0.18%
-1.10%
-9.41%
$ 768.30K
--
47
Obol
Obol
OBOL
$ 0.00233876
+0.96%
-0.15%
-1.23%
$ 759.03K
$ 628.93K
48
Nibiru
Nibiru
NIBI
$ 0.000502
+0.01%
+0.00%
-0.86%
$ 524.46K
$ 24.23K
49
bitsCrunch Token
bitsCrunch Token
BCUT
$ 0.00056781
-0.05%
+0.02%
-2.40%
$ 433.53K
$ 3.76K
50
Masa
Masa
MASA
$ 0.00019323
-0.01%
0.00%
-0.45%
$ 221.01K
$ 5.83

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

কয়েনলিস্ট লঞ্চপ্যাড টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
কয়েনলিস্ট লঞ্চপ্যাড টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 68 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $57.70B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা কয়েনলিস্ট লঞ্চপ্যাড টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা কয়েনলিস্ট লঞ্চপ্যাড টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 15.04% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে STX সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো কয়েনলিস্ট লঞ্চপ্যাড টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 68 কয়েনলিস্ট লঞ্চপ্যাড টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় কয়েনলিস্ট লঞ্চপ্যাড টোকেনগুলোর মধ্যে SOL, NEAR, ONDO অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
কয়েনলিস্ট লঞ্চপ্যাড বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব কয়েনলিস্ট লঞ্চপ্যাড টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $57.70B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

কয়েনলিস্ট লঞ্চপ্যাড সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।