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$1,000,000 TradFi Gala
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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ স্টেবলকয়েন ইস্যুকারী টোকেনসমূহ

স্টেবলকয়েন ইস্যুকারী সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.0608
+0.40%
+0.88%
+11.16%
$ 1.94B
$ 2.57M
2
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 97.72
+0.27%
+10.15%
+13.33%
$ 1.51B
$ 2.86K
3
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.06135
-0.18%
+7.18%
+15.66%
$ 1.42B
$ 1.22M
4
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.1
+0.68%
+16.76%
+16.85%
$ 911.53M
$ 8.94M
5
Curve
Curve
CRV
$ 0.2765
+0.89%
+13.46%
+10.14%
$ 411.79M
$ 4.40M
6
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001663
+0.61%
+14.08%
+12.99%
$ 159.58M
$ 128.85M
7
RE
RE
RE
$ 0.51162
-1.96%
+23.79%
+16.56%
$ 82.81M
$ 964.14K
8
Keeta
Keeta
KTA
$ 0.07645
+0.08%
+8.51%
-20.41%
$ 41.97M
$ 1.33M
9
Spark
Spark
SPK
$ 0.01467
-0.54%
+11.98%
+5.69%
$ 41.10M
$ 4.04M
10
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06435
+0.26%
+7.82%
+7.98%
$ 29.51M
$ 879.84K
11
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2998
0.00%
+7.43%
+4.88%
$ 26.53M
$ 224.97K
12
STBL
STBL
STBL
$ 0.02722
-0.96%
+6.58%
+17.53%
$ 18.82M
$ 2.92M
13
USUAL
USUAL
USUAL
$ 0.009469
+0.03%
+8.34%
+5.86%
$ 17.40M
$ 6.50M
14
Spell Token
Spell Token
SPELL
$ 0.00008047
-0.28%
+5.84%
+4.54%
$ 13.82M
$ 757.76M
15
Tribe
Tribe
TRIBE
$ 0.356819
+0.10%
+0.14%
+16.04%
$ 13.36M
$ 49.37K
16
ETHPlus
ETHPlus
ETH+
$ 2,499.44
+0.35%
+0.19%
+22.01%
$ 9.12M
$ 312.30K
17
Resolv
Resolv
RESOLV
$ 0.01814
+0.17%
+5.69%
+10.85%
$ 7.39M
$ 3.58M
18
Solomon
Solomon
SOLO
$ 0.630958
+0.18%
+0.05%
+4.38%
$ 7.21M
$ 47.01K
19
ZEPHYR
ZEPHYR
ZEPH
$ 0.3956
-0.03%
+2.31%
+0.15%
$ 4.29M
$ 143.69K
20
Sperax
Sperax
SPA
$ 0.002054
0.00%
+6.69%
+3.58%
$ 4.21M
$ 26.41M
21
Resupply
Resupply
RSUP
$ 0.11807
+0.45%
+0.19%
+3.34%
$ 3.11M
$ 4.08K
22
GAIB
GAIB
GAIB
$ 0.013
-0.46%
0.00%
+0.31%
$ 2.65M
$ 4.57M
23
Ampleforth Governance
Ampleforth Governance
FORTH
$ 0.169892
-2.15%
-0.00%
+0.51%
$ 1.82M
$ 723.85K
24
HAI
HAI
HAI
$ 0.001794
-0.22%
-0.89%
+8.56%
$ 1.49M
$ 16.23M
25
Reflexer Ungovernance
Reflexer Ungovernance
FLX
$ 1.31
0.00%
--
+23.12%
$ 1.09M
$ 4.87K
26
Prisma Governance Token
Prisma Governance Token
PRISMA
$ 0.00888082
+0.45%
+0.09%
+13.91%
$ 866.26K
$ 566.92
27
Qi Dao
Qi Dao
QI
$ 0.00539813
+0.45%
--
+4.83%
$ 746.82K
$ 9.06K
28
Thala
Thala
THL
$ 0.00831998
+0.02%
+0.06%
+11.25%
$ 600.46K
$ 5.56K
29
Elixir
Elixir
ELX
$ 0.00129048
0.00%
+0.19%
+26.09%
$ 566.59K
$ 4.30K
30
Delpho USDV
Delpho USDV
USDV
$ 1.007
+0.10%
0.00%
+0.10%
$ 453.94K
$ 63.63K
31
Bucket Token
Bucket Token
BUT
$ 0.00084174
+0.40%
+0.09%
-6.61%
$ 355.56K
$ 130.65
32
Argonot
Argonot
ARGNOT
$ 4.29
0.00%
-0.00%
-17.18%
$ 353.59K
$ 233.42
33
Capa
Capa
CAPA
$ 0.00134025
+0.82%
+0.09%
+7.71%
$ 210.51K
$ 70.53
34
Hubble
Hubble
HBB
$ 0.0021059
-0.19%
+0.03%
+4.08%
$ 145.10K
$ 144.29
35
Asymmetry Finance
Asymmetry Finance
ASF
$ 0.00816787
0.00%
+0.19%
+0.16%
$ 139.52K
$ 5.64
36
dForce
dForce
DF
$ 0.00010143
-0.08%
+0.05%
+5.84%
$ 101.42K
$ 141.41
37
ANGLE
ANGLE
ANGLE
$ 0.00017447
0.00%
--
+1.87%
$ 56.75K
$ 3.20
38
Novastro
Novastro
XNL
$ 0.00010912
+0.06%
+0.01%
-6.50%
$ 21.84K
$ 33.65K
39
USD.AI
USD.AI
CHIP
$ 0.02903
-2.35%
+4.07%
+21.78%
--
$ 8.81M
40
Unitas
Unitas
UP
$ 0.37707
+0.83%
+3.89%
-3.57%
--
$ 186.68K
41
Perle
Perle
PRL
$ 0.3146
+8.07%
-19.50%
+6.75%
--
$ 1.29M
42
STABLE
STABLE
STABLE
$ 0.029113
-0.01%
-0.28%
-9.05%
--
$ 4.96M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

স্টেবলকয়েন ইস্যুকারী টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
স্টেবলকয়েন ইস্যুকারী টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 42 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $6.69B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা স্টেবলকয়েন ইস্যুকারী টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা স্টেবলকয়েন ইস্যুকারী টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 23.79% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে RE সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো স্টেবলকয়েন ইস্যুকারী টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 42 স্টেবলকয়েন ইস্যুকারী টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় স্টেবলকয়েন ইস্যুকারী টোকেনগুলোর মধ্যে WLFI, AAVE, SKY অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
স্টেবলকয়েন ইস্যুকারী বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব স্টেবলকয়েন ইস্যুকারী টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $6.69B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

স্টেবলকয়েন ইস্যুকারী সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।