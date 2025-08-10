Fathom Dollar প্রাইস (FXD)
Fathom Dollar(FXD) বর্তমানে 0.879934USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। FXD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ FXD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FXD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Fathom Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0628916389156525 ছিল।
গত 30 দিনে, Fathom Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.2630553893 ছিল।
গত 60 দিনে, Fathom Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1068061249 ছিল।
গত 90 দিনে, Fathom Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.081825943398426 ছিল।
Fathom Dollar এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-5.22%
-6.67%
+4.34%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
FXD is an XDC Network-based stablecoin, representing a stable-price cryptocurrency issued and developed by Fathom DAO, a decentralized autonomous organization. The value of FXD is softly pegged to the U.S. dollar and is supported by an over-collateralized XDC Token, which is securely held in smart-contract vaults during the creation of new FXD tokens. One of the primary objectives of FXD is to address the existing gap in trade finance by offering direct access to alternative investors for micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs). Through platforms like portal.tradefinex.org and fathom.fi, Leveraging the fast, scalable, and secure infrastructure of the XDC Network, FXD provides Stable options to MSMEs with a more accessible and cost-effective means to access the necessary capital for business growth. This initiative contributes to economic expansion and job creation, empowering MSMEs to thrive in the global marketplace.
|1 FXD থেকে VND
₫23,155.46321
|1 FXD থেকে AUD
A$1.34629902
|1 FXD থেকে GBP
￡0.65115116
|1 FXD থেকে EUR
€0.7479439
|1 FXD থেকে USD
$0.879934
|1 FXD থেকে MYR
RM3.73092016
|1 FXD থেকে TRY
₺35.89250786
|1 FXD থেকে JPY
¥129.350298
|1 FXD থেকে ARS
ARS$1,165.472583
|1 FXD থেকে RUB
₽70.15713782
|1 FXD থেকে INR
₹77.18781048
|1 FXD থেকে IDR
Rp14,192.48188402
|1 FXD থেকে KRW
₩1,222.12273392
|1 FXD থেকে PHP
₱49.9362545
|1 FXD থেকে EGP
￡E.42.38642078
|1 FXD থেকে BRL
R$4.77804162
|1 FXD থেকে CAD
C$1.20550958
|1 FXD থেকে BDT
৳106.77119156
|1 FXD থেকে NGN
₦1,347.52212826
|1 FXD থেকে UAH
₴36.35007354
|1 FXD থেকে VES
Bs112.631552
|1 FXD থেকে CLP
$852.656046
|1 FXD থেকে PKR
Rs249.33809824
|1 FXD থেকে KZT
₸474.86518244
|1 FXD থেকে THB
฿28.21948338
|1 FXD থেকে TWD
NT$26.3100266
|1 FXD থেকে AED
د.إ3.22935778
|1 FXD থেকে CHF
Fr0.7039472
|1 FXD থেকে HKD
HK$6.89868256
|1 FXD থেকে MAD
.د.م7.95460336
|1 FXD থেকে MXN
$16.34037438
|1 FXD থেকে PLN
zł3.20295976
|1 FXD থেকে RON
лв3.8277129
|1 FXD থেকে SEK
kr8.42096838
|1 FXD থেকে BGN
лв1.46948978
|1 FXD থেকে HUF
Ft298.57920488
|1 FXD থেকে CZK
Kč18.46101532
|1 FXD থেকে KWD
د.ك0.266620002
|1 FXD থেকে ILS
₪3.01817362