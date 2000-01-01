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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ কুকুর-থিমযুক্ত টোকেনসমূহ

কুকুর-থিমযুক্ত সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07665
+0.10%
+9.92%
+10.81%
$ 13.12B
$ 270.96M
2
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.191
+1.01%
+9.60%
+5.89%
$ 6.94B
$ 44.96M
3
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004936
+0.34%
+11.61%
+11.33%
$ 2.94B
$ 488.10B
4
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002585
+1.53%
+12.68%
+12.54%
$ 228.26M
$ 285.76B
5
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002276
-0.04%
+14.81%
+13.73%
$ 218.59M
$ 6.68B
6
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.1536
-0.32%
+12.30%
+13.55%
$ 153.22M
$ 4.14M
7
Backpack
Backpack
BP
$ 0.4073
+0.45%
+9.32%
+5.95%
$ 101.42M
$ 211.81K
8
Cheems
Cheems
CHEEMS
$ 0.0000005191
+0.39%
+5.35%
+6.24%
$ 97.07M
$ 115.65B
9
DogBull
DogBull
DOGO
$ 0.089813
+26.21%
+0.57%
+19.74%
$ 90.71M
$ 8.40M
10
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.247
+0.38%
+11.06%
+6.89%
$ 77.46M
$ 63.68K
11
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006833
+0.14%
+14.39%
+11.17%
$ 69.38M
$ 139.60M
12
BabyDogeCoin
BabyDogeCoin
BABYDOGE
$ 0.000000000356
+0.39%
+10.80%
+9.41%
$ 63.97M
$ 271.58T
13
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0001087
+0.28%
+11.12%
+10.00%
$ 45.81M
$ 729.66M
14
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000003286
+0.78%
+19.25%
+23.35%
$ 32.23M
$ 2.80T
15
cat in a dogs world
cat in a dogs world
MEW
$ 0.0003609
+0.39%
+13.58%
+12.87%
$ 32.12M
$ 163.71M
16
Neiro
Neiro
NEIRO
$ 7.285E-5
+3.04%
+14.00%
+13.37%
$ 30.65M
--
17
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.0207
+0.10%
+5.77%
+5.87%
$ 27.28M
$ 4.87M
18
DOGS
DOGS
DOGS
$ 0.00003864
+0.69%
+10.54%
+11.41%
$ 19.73M
$ 3.34B
19
CZ S DOG
CZ S DOG
BROCCOLI
$ 0.01721
-1.25%
+8.15%
+12.71%
$ 16.81M
$ 11.84M
20
Osaka Protocol
Osaka Protocol
OSAK
$ 1.6271E-8
+0.92%
+24.70%
+18.82%
$ 12.39M
--
21
Just a chill guy
Just a chill guy
CHILLGUY
$ 0.012104
+1.56%
+11.56%
+13.56%
$ 11.95M
$ 5.94M
22
BONE SHIBASWAP
BONE SHIBASWAP
BONE
$ 0.0477
+1.16%
+16.45%
+15.58%
$ 11.04M
$ 1.56M
23
Bert
Bert
BERT
$ 0.011384
+1.90%
+21.82%
+28.12%
$ 11.02M
$ 12.72M
24
CorgiAI
CorgiAI
CORGIAI
$ 3.014E-5
+1.86%
+11.00%
+8.22%
$ 10.88M
--
25
KishuInu
KishuInu
KISHU
$ 0.00000000011138
-0.74%
+23.09%
+14.40%
$ 10.68M
$ 574.85T
26
Katana Network
Katana Network
KAT
$ 0.004509
+0.31%
+7.78%
+7.04%
$ 10.61M
$ 57.68M
27
Coinbase Wrapped DOGE
Coinbase Wrapped DOGE
CBDOGE
$ 0.077392
+0.79%
+0.10%
+11.42%
$ 9.02M
$ 36.05K
28
I love puppies
I love puppies
PUPPIES
$ 2.10175E-7
+2.49%
+19.20%
+34.07%
$ 8.84M
--
29
Koma Inu
Koma Inu
KOMA
$ 0.01284
-0.78%
-8.97%
-5.33%
$ 7.70M
$ 1.28M
30
Resistance Dog
Resistance Dog
REDO
$ 0.07154
-1.97%
+4.28%
-4.89%
$ 7.06M
$ 893.44K
31
Stader
Stader
SD
$ 0.0998
+0.30%
+4.20%
-1.20%
$ 7.02M
$ 573.99K
32
Hosky
Hosky
HOSKY
$ 6.351E-9
+3.15%
+9.10%
+2.35%
$ 6.35M
--
33
Baby Shiba Inu
Baby Shiba Inu
BABYSHIBAINU
$ 5.727E-9
+1.72%
+6.20%
+5.01%
$ 5.73M
--
34
Venus DOGE
Venus DOGE
VDOGE
$ 0.00156791
-0.04%
+0.10%
+11.15%
$ 5.64M
--
35
DOGINME
DOGINME
DOGINME
$ 0.00007387
-0.51%
+13.78%
+30.63%
$ 5.05M
$ 868.75M
36
AMATERASU OMIKAMI
AMATERASU OMIKAMI
OMIKAMI
$ 0.00486708
-0.63%
+0.06%
+2.27%
$ 4.87M
$ 23.16K
37
Ski Mask Dog
Ski Mask Dog
SKI
$ 0.00464652
-0.01%
+0.50%
+38.15%
$ 4.65M
$ 67.17K
38
Kendu
Kendu
KENDU
$ 3.41E-6
+2.10%
+21.00%
+25.37%
$ 3.39M
--
39
PIBBLE
PIBBLE
PIB
$ 0.0001109
-1.01%
-3.48%
-2.96%
$ 3.21M
$ 29.48M
40
Nakamoto Games
Nakamoto Games
NAKA
$ 0.03265
-0.52%
+15.49%
+6.94%
$ 3.18M
$ 3.61M
41
ALLINDOGE
ALLINDOGE
ALLINDOGE
$ 0.00312768
-5.49%
+0.21%
+30.17%
$ 3.10M
$ 23.51K
42
DogeKing
DogeKing
DOGEKING
$ 3.083E-9
0.00%
+3.80%
+2.87%
$ 3.08M
--
43
Dingocoin
Dingocoin
DINGO
$ 0.00002303
+0.31%
+8.08%
+11.13%
$ 2.63M
$ 518.42M
44
Good In The Hood
Good In The Hood
GOOD
$ 0.00303205
+3.86%
+8.01%
+1,108.95%
$ 2.49M
$ 2.16M
45
DOWGE
DOWGE
DJI6930
$ 0.002286
+1.19%
+18.63%
+14.89%
$ 2.30M
$ 21.53M
46
ShibaDoge
ShibaDoge
SHIBDOGE
$ 1.2E-17
0.00%
+18.30%
+20.00%
$ 2.24M
--
47
Zeus Network
Zeus Network
ZEUS
$ 0.002373
-1.89%
+1.06%
+8.14%
$ 2.23M
$ 27.06M
48
Feisty Doge NFT
Feisty Doge NFT
NFD
$ 2.16E-5
0.00%
+1.00%
0.00%
$ 2.16M
--
49
RUSSELL
RUSSELL
RUSSELL
$ 0.00210842
+0.08%
+0.18%
+21.90%
$ 2.05M
$ 130.39K
50
KiboShib
KiboShib
KIBSHI
$ 1.97E-6
+1.55%
+21.70%
+12.57%
$ 1.97M
--

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

কুকুর-থিমযুক্ত টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
কুকুর-থিমযুক্ত টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 368 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $24.55B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা কুকুর-থিমযুক্ত টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা কুকুর-থিমযুক্ত টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 247.08% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে JOTCHUA সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো কুকুর-থিমযুক্ত টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 368 কুকুর-থিমযুক্ত টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় কুকুর-থিমযুক্ত টোকেনগুলোর মধ্যে DOGE, ADA, SHIB অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
কুকুর-থিমযুক্ত বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব কুকুর-থিমযুক্ত টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $24.55B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

কুকুর-থিমযুক্ত সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।