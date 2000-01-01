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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ মেইড-ইন-USA টোকেনসমূহ

মার্কিন এই বিভাগটি যুক্তরাষ্ট্র-ভিত্তিক দল দ্বারা ডেভেলপ করা বা আমেরিকান ক্রিপ্টো মার্কেটের সাথে গভীরভাবে যুক্ত ব্লকচেইন প্রজেক্টগুলোকে হাইলাইট করে। এই অ্যাসেটগুলো যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক কাঠামো, ওয়াল স্ট্রিটের প্রাতিষ্ঠানিক গ্রহণ এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিগুলোর প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। এখানকার প্রজেক্টগুলো সাধারণত কঠোর আইনি কমপ্লায়েন্স, শক্তিশালী ভেঞ্চার ক্যাপিটালের সমর্থন এবং প্রাতিষ্ঠানিক-গ্রেডের মার্কেট পরিকাঠামোর উপর জোর দেয়।

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প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00075
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 85.28M
2
XRP
XRP
XRP
$ 1.1586
+1.29%
+16.04%
+16.27%
$ 72.37B
$ 49.71M
3
Solana
Solana
SOL
$ 87.27
+0.29%
+13.22%
+16.15%
$ 50.90B
$ 1.48M
4
Figure Heloc
Figure Heloc
FIGR_HELOC
$ 1.043
0.00%
--
+3.68%
$ 22.50B
$ 50.63M
5
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07723
+1.34%
+10.64%
+11.80%
$ 13.24B
$ 279.59M
6
Zcash
Zcash
ZEC
$ 572.54
+0.89%
+10.87%
+15.69%
$ 9.40B
$ 12.55K
7
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 10.67
-0.07%
+9.06%
+20.70%
$ 7.00B
$ 146.83K
8
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1904
+1.11%
+9.84%
+6.67%
$ 6.98B
$ 46.59M
9
Stellar
Stellar
XLM
$ 0.1778
+1.88%
+13.32%
+12.12%
$ 6.03B
$ 6.52M
10
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 47.46
+0.17%
+6.07%
+6.55%
$ 3.67B
$ 113.98K
11
Hedera
Hedera
HBAR
$ 0.07257
+0.90%
+7.98%
+11.44%
$ 3.16B
$ 5.88M
12
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.915
+0.80%
+10.11%
+9.38%
$ 3.01B
$ 130.12K
13
$ 0.7305
+0.62%
+11.01%
+7.80%
$ 2.94B
$ 4.35M
14
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999769
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.78B
$ 188.01M
15
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.734
+0.08%
+11.09%
+15.24%
$ 2.32B
$ 290.38K
16
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.7651
-0.08%
+8.88%
+9.96%
$ 2.29B
$ 911.19K
17
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.0608
+0.40%
+0.88%
+11.16%
$ 1.94B
$ 2.57M
18
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.84B
$ 472.64M
19
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.35331
+0.83%
+8.20%
+7.56%
$ 1.72B
$ 2.66M
20
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.806
+0.91%
+4.53%
+6.76%
$ 1.37B
$ 2.75M
21
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3639
+0.63%
+14.64%
+9.63%
$ 1.25B
$ 4.04M
22
Pi Network
Pi Network
PI
$ 0.09031
+0.30%
+4.28%
+0.88%
$ 972.42M
$ 2.95M
23
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.028456
+1.10%
+9.02%
+11.66%
$ 772.33M
$ 46.82M
24
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.08541
+0.92%
+7.32%
+7.98%
$ 762.05M
$ 1.16M
25
Render
Render
RENDER
$ 1.403
+0.43%
+10.87%
+13.19%
$ 729.87M
$ 163.46K
26
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.792
-0.71%
+22.71%
+27.63%
$ 710.25M
$ 3.98M
27
VVV
VVV
VVV
$ 14.1695
-0.57%
+1.35%
+19.57%
$ 667.61M
$ 12.10K
28
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1894
-0.16%
+13.14%
+14.44%
$ 628.87M
$ 1.84M
29
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.08905
-0.61%
+14.94%
+19.07%
$ 554.33M
$ 6.62M
30
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.6895
+0.39%
+8.00%
+3.40%
$ 544.89M
$ 4.10M
31
Injective
Injective
INJ
$ 4.844
+0.31%
+14.33%
+8.89%
$ 482.66M
$ 499.21K
32
Aptos
Aptos
APT
$ 0.5668
+0.50%
+6.67%
+4.91%
$ 472.57M
$ 475.92K
33
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4714
+0.30%
+16.88%
+17.63%
$ 450.59M
$ 4.82M
34
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006785
+0.96%
+9.72%
+11.46%
$ 428.65M
$ 69.98M
35
DASH
DASH
DASH
$ 32.42
-0.25%
+8.80%
+8.43%
$ 414.16M
$ 17.94K
36
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.673
-0.06%
+19.56%
+21.89%
$ 400.52M
$ 7.75M
37
SEI
SEI
SEI
$ 0.04233
+0.12%
+8.97%
+5.15%
$ 305.02M
$ 2.86M
38
JITO
JITO
JTO
$ 0.5944
+3.65%
+8.68%
+9.39%
$ 288.16M
$ 162.49K
39
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1356
-0.59%
+12.83%
+11.81%
$ 245.70M
$ 626.50K
40
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.2178
+0.14%
+8.85%
+12.27%
$ 236.94M
$ 363.02K
41
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002609
+1.16%
+13.34%
+12.03%
$ 230.28M
$ 301.39B
42
Decred
Decred
DCR
$ 11.947
+0.17%
+5.83%
+0.59%
$ 210.53M
$ 10.14K
43
OP
OP
OP
$ 0.09122
+0.25%
+10.78%
+6.39%
$ 196.03M
$ 961.70K
44
Compound
Compound
COMP
$ 18.83
-0.58%
+5.93%
+17.70%
$ 187.50M
$ 4.23K
45
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.0018906
+0.94%
+16.46%
+16.55%
$ 185.56M
$ 139.51M
46
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001658
+0.61%
+14.08%
+12.99%
$ 159.58M
$ 128.85M
47
Theta Network
Theta Network
THETA
$ 0.158291
+1.22%
+0.13%
+20.24%
$ 158.21M
$ 6.95M
48
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01444
+0.14%
+9.70%
+7.90%
$ 157.14M
$ 5.61M
49
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0.517138
+0.63%
+0.09%
-0.31%
$ 153.51M
$ 4.80M
50
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1924
+1.10%
+12.60%
+15.50%
$ 152.67M
$ 1.07M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

"মেইড ইন USA" ক্রিপ্টো ক্যাটাগরিতে একটি ডিজিটাল অ্যাসেটের সংজ্ঞা কি?
"মেইড ইন USA" বিভাগের একটি ডিজিটাল অ্যাসেটের মধ্যে আমেরিকান এন্টারপ্রাইজ দল বা ক্রিপ্টো ফাউন্ডেশন দ্বারা তৈরি করা ব্লকচেইন প্রজেক্টগুলো অন্তর্ভুক্ত যা যুক্তরাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক ইকোসিস্টেমের সাথে গভীরভাবে যুক্ত।
যুক্তরাষ্ট্রের সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিগুলো কীভাবে "মেইড ইন USA" টোকেনগুলোকে প্রভাবিত করে?
"মেইড ইন USA" টোকেনগুলো প্রথাগত যুক্তরাষ্ট্রের ইকুইটির সাথে গভীর সম্পর্ক প্রদর্শন করে। ফলস্বরূপ, ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হারের পরিবর্তন এবং মার্কিন মূল্যস্ফীতির প্রতিবেদনগুলো এই নির্দিষ্ট টোকেনগুলোর সামগ্রিক লিকুইডিটি এবং ভ্যালুয়েশনকে সরাসরি প্রভাবিত করে।
"মেইড ইন USA" ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর জন্য কেন প্রাতিষ্ঠানিক ভেঞ্চার ক্যাপিটালের সমর্থন সাধারণ ব্যাপার?
ওয়াল স্ট্রিট এবং সিলিকন ভ্যালির ভৌগলিক নৈকট্যের কারণে, "মেইড ইন USA" ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলো প্রায়শই শীর্ষস্থানীয় মার্কিন ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফার্মগুলো থেকে প্রচুর প্রাথমিক পর্যায়ের অর্থ সুরক্ষিত রাখে এবং কঠোর আইনি কমপ্লায়েন্সের উপর জোর দেয়।
ওয়াল স্ট্রিটের গ্রহণ যুক্তরাষ্ট্র-ভিত্তিক ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর ভ্যালুয়েশনকে কীভাবে প্রভাবিত করে?
ওয়াল স্ট্রিটের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো যখন যুক্তরাষ্ট্র-ভিত্তিক কোনো ক্রিপ্টো প্রজেক্টকে সংহত বা গ্রহণ করে, তখন এটি বিশাল প্রাতিষ্ঠানিক মূলধন প্রবাহের ইঙ্গিত দেয়, যা সংশ্লিষ্ট টোকেনগুলোর মৌলিক ভ্যালুয়েশন এবং বৈশ্বিক বিশ্বাসযোগ্যতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করে।

ডিসক্লেইমার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।