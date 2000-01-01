মার্কিন এই বিভাগটি যুক্তরাষ্ট্র-ভিত্তিক দল দ্বারা ডেভেলপ করা বা আমেরিকান ক্রিপ্টো মার্কেটের সাথে গভীরভাবে যুক্ত ব্লকচেইন প্রজেক্টগুলোকে হাইলাইট করে। এই অ্যাসেটগুলো যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক কাঠামো, ওয়াল স্ট্রিটের প্রাতিষ্ঠানিক গ্রহণ এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিগুলোর প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। এখানকার প্রজেক্টগুলো সাধারণত কঠোর আইনি কমপ্লায়েন্স, শক্তিশালী ভেঞ্চার ক্যাপিটালের সমর্থন এবং প্রাতিষ্ঠানিক-গ্রেডের মার্কেট পরিকাঠামোর উপর জোর দেয়।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।