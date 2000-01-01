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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ RWA প্রোটোকল টোকেনসমূহ

RWA প্রোটোকল সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 10.688
-0.07%
+9.06%
+20.70%
$ 7.00B
$ 146.83K
2
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.3521
+0.83%
+8.20%
+7.56%
$ 1.72B
$ 2.66M
3
TIA
TIA
TIA
$ 0.3319
+0.63%
+9.27%
+9.91%
$ 306.98M
$ 1.77M
4
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.16756
-0.38%
+4.95%
+10.48%
$ 198.82M
$ 546.39K
5
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.0018977
+0.94%
+16.46%
+16.55%
$ 185.56M
$ 139.51M
6
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.08406
+0.70%
+13.64%
+16.78%
$ 116.57M
$ 3.93M
7
RE
RE
RE
$ 0.5176
-1.96%
+23.79%
+16.56%
$ 82.81M
$ 964.14K
8
Centrifuge
Centrifuge
CFG
$ 0.1327
+1.07%
+0.61%
-9.85%
$ 76.59M
$ 1.51M
9
Plume Network
Plume Network
PLUME
$ 0.013616
+0.09%
+0.02%
-3.53%
$ 74.35M
$ 55.50M
10
Reental
Reental
RNT
$ 0.29174
+0.83%
+0.01%
+4.27%
$ 40.52M
$ 15.70K
11
POLYX
POLYX
POLYX
$ 0.0311
0.00%
+10.28%
+8.36%
$ 32.85M
$ 40.43K
12
Ryze
Ryze
RYZE
$ 0.073265
+0.30%
+0.05%
+5.53%
$ 19.33M
$ 18.19K
13
CHR
CHR
CHR
$ 0.01389
-0.07%
+8.77%
+8.10%
$ 13.67M
$ 3.97M
14
IX Swap
IX Swap
IXS
$ 0.0682
+0.15%
+24.73%
+26.34%
$ 12.35M
$ 1.15M
15
Chintai Network
Chintai Network
CHEX
$ 0.009719
+1.20%
+8.82%
+22.04%
$ 12.17M
$ 6.74M
16
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
$ 0.3369
+0.44%
-2.94%
+1.67%
$ 11.43M
$ 904.30K
17
ORIGYN
ORIGYN
OGY
$ 0.0014262
+0.08%
+9.49%
+28.49%
$ 11.19M
$ 12.27M
18
Opinion
Opinion
OPN
$ 0.05456
-0.04%
-0.64%
+18.17%
$ 9.79M
$ 1.22M
19
READY
READY
READY
$ 0.008053
+5.46%
+42.92%
+74.79%
$ 8.25M
$ 9.05M
20
Realio
Realio
RIO
$ 0.04882
+0.53%
+26.87%
+40.64%
$ 7.64M
$ 3.69M
21
Soil
Soil
SOIL
$ 0.10238
-0.07%
+7.95%
+4.48%
$ 7.14M
$ 317.60K
22
Gold DAO
Gold DAO
GOLDAO
$ 0.00807394
+0.84%
+0.61%
+96.63%
$ 5.48M
$ 7.25K
23
Brickken
Brickken
BKN
$ 0.06363
-0.21%
+5.62%
+4.71%
$ 5.14M
$ 2.29M
24
NetX
NetX
NETX
$ 0.2203
+1.34%
+15.04%
+4.82%
$ 5.08M
$ 345.90K
25
Lingo
Lingo
LINGO
$ 0.010123
+0.25%
+18.91%
+18.55%
$ 4.93M
$ 6.05M
26
$ 0.00181
+1.69%
-0.55%
+4.02%
$ 4.49M
$ 10.67M
27
tokenforge
tokenforge
TKFG
$ 0.01531895
+0.01%
+0.01%
-15.70%
$ 4.27M
$ 636.84
28
$ 0.02097
-0.80%
+17.74%
+10.72%
$ 3.57M
$ 137.46K
29
UranoToken
UranoToken
URANO
$ 0.057147
0.00%
0.00%
-0.84%
$ 3.04M
$ 117.82
30
RealToken Ecosystem Governance
RealToken Ecosystem Governance
REG
$ 0.00574357
0.00%
--
+0.10%
$ 2.88M
$ 1.11
31
Parcl
Parcl
PRCL
$ 0.00662
-3.14%
-26.94%
+38.65%
$ 2.80M
$ 11.73M
32
Goldfinch
Goldfinch
GFI
$ 0.03185
-3.57%
+9.94%
+5.28%
$ 2.74M
$ 1.99M
33
Rayls
Rayls
RLS
$ 0.00166
+2.23%
+7.35%
+1.92%
$ 2.54M
$ 40.82M
34
PinLink
PinLink
PIN
$ 0.02469
-0.41%
+17.52%
+20.92%
$ 2.14M
$ 3.86M
35
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0.002153
+0.76%
+2.55%
+26.62%
$ 2.13M
$ 41.85M
36
Allo
Allo
RWA
$ 0.001161
-0.09%
+1.49%
-1.02%
$ 2.09M
$ 45.85M
37
Apraemio
Apraemio
APRA
$ 0.01498769
-0.62%
+0.06%
-29.23%
$ 2.07M
$ 5.68K
38
TRWA
TRWA
TRWA
$ 0.0002575
+0.08%
+9.30%
+12.21%
$ 1.80M
$ 184.79M
39
OpenVPP
OpenVPP
OVPP
$ 0.002128
+0.42%
+34.56%
+36.70%
$ 1.73M
$ 113.96M
40
Propbase
Propbase
PROPS
$ 0.003511
-0.11%
+1.74%
+2.25%
$ 1.72M
$ 60.60M
41
TrueFi
TrueFi
TRU
$ 0.00104822
-0.34%
-0.06%
+0.61%
$ 1.32M
$ 15.37K
42
Charred Treasures
Charred Treasures
CHARRED
$ 0.822052
0.00%
-0.00%
-4.58%
$ 1.32M
$ 32.70
43
Palm Economy
Palm Economy
PALM
$ 0.00010736
+1.38%
+0.09%
+2.71%
$ 1.25M
$ 225.93
44
Swarm Markets
Swarm Markets
SMT
$ 0.0093
-1.06%
+2.20%
-3.13%
$ 855.57K
$ 5.91M
45
Crystal Stones
Crystal Stones
CRYSTAL STONES
$ 0.00781293
-2.28%
+0.18%
+116.36%
$ 812.87K
$ 83.61K
46
Pareto Staked USP
Pareto Staked USP
SUSP
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 736.69K
--
47
Arowana
Arowana
ARW
$ 0.03012
+0.98%
-12.69%
-30.54%
$ 709.55K
$ 300.85K
48
Collaterize
Collaterize
COLLAT
$ 0.00067637
-0.53%
+0.10%
-5.97%
$ 676.31K
$ 150.51K
49
Elixir
Elixir
ELX
$ 0.00129048
0.00%
+0.19%
+26.09%
$ 566.59K
$ 4.30K
50
Credefi
Credefi
CREDI
$ 0.00054552
-0.17%
+0.04%
+5.76%
$ 482.88K
$ 26.54K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

RWA প্রোটোকল টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
RWA প্রোটোকল টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 73 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $10.02B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা RWA প্রোটোকল টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা RWA প্রোটোকল টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 42.92% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে READY সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো RWA প্রোটোকল টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 73 RWA প্রোটোকল টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় RWA প্রোটোকল টোকেনগুলোর মধ্যে LINK, ONDO, TIA অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
RWA প্রোটোকল বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব RWA প্রোটোকল টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $10.02B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

RWA প্রোটোকল সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।