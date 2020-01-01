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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ MiCA-সম্মত স্টেবলকয়েন টোকেনসমূহ

MiCA-সম্মত স্টেবলকয়েন সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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গত 7 দিন
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1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00075
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 85.28M
2
EURC
EURC
EURC
$ 1.17
0.00%
+0.01%
+0.86%
$ 463.06M
$ 52.89M
3
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.17
0.00%
+0.01%
+0.86%
$ 169.65M
$ 31.50M
4
Eurite
Eurite
EURI
$ 1.172
-0.03%
+0.97%
+1.35%
$ 58.17M
$ 7.82K
5
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.17
0.00%
+0.01%
+1.74%
$ 32.53M
$ 913.81K
6
StablR USD
StablR USD
USDR
$ 0.45
0.00%
-20.63%
+7.07%
$ 9.61M
$ 1.66K
7
StablR Euro
StablR Euro
EURR
$ 0.495
0.00%
-8.17%
-5.84%
$ 5.96M
$ 62.18
8
Quantoz USDQ
Quantoz USDQ
USDQ
$ 0.997101
+0.25%
0.00%
+0.15%
$ 5.58M
$ 4.70M
9
Quantoz EURQ
Quantoz EURQ
EURQ
$ 1.11
0.00%
-0.02%
-2.63%
$ 5.12M
$ 4.45M
10
AllUnity EUR
AllUnity EUR
EURAU
$ 1.17
0.00%
+0.01%
+0.86%
$ 502.82K
$ 44.27K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

MiCA-সম্মত স্টেবলকয়েন টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
MiCA-সম্মত স্টেবলকয়েন টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 10 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $75.61B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা MiCA-সম্মত স্টেবলকয়েন টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা MiCA-সম্মত স্টেবলকয়েন টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 0.97% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে EURI সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো MiCA-সম্মত স্টেবলকয়েন টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 10 MiCA-সম্মত স্টেবলকয়েন টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় MiCA-সম্মত স্টেবলকয়েন টোকেনগুলোর মধ্যে USDC, EURC, EURCV অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
MiCA-সম্মত স্টেবলকয়েন বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব MiCA-সম্মত স্টেবলকয়েন টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $75.61B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

MiCA-সম্মত স্টেবলকয়েন সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।