Klaytn Dai প্রাইস (KDAI)

Klaytn Dai (KDAI) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.091278
$0.091278$0.091278
-1.50%1D
USD

আজকে Klaytn Dai (KDAI) এর প্রাইস

Klaytn Dai(KDAI) বর্তমানে 0.091278USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 947.79KUSD। KDAI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Klaytn Dai এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-1.57%
Klaytn Dai এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
10.38M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ KDAI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। KDAI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Klaytn Dai (KDAI) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Klaytn Dai থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00146363641997334 ছিল।
গত 30 দিনে, Klaytn Dai থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0038313301 ছিল।
গত 60 দিনে, Klaytn Dai থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0121551900 ছিল।
গত 90 দিনে, Klaytn Dai থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00308620565933287 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.00146363641997334-1.57%
30 দিন$ -0.0038313301-4.19%
60 দিন$ -0.0121551900-13.31%
90 দিন$ -0.00308620565933287-3.27%

Klaytn Dai (KDAI) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Klaytn Dai এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.090964
$ 0.090964$ 0.090964

$ 0.092929
$ 0.092929$ 0.092929

$ 1.92
$ 1.92$ 1.92

-0.57%

-1.57%

+2.43%

Klaytn Dai (KDAI) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 947.79K
$ 947.79K$ 947.79K

--
----

10.38M
10.38M 10.38M

Klaytn Dai (KDAI) কী?

Klaytn Dai (KDAI) রিসোর্স

Klaytn Dai (KDAI) এর টোকেনোমিক্স

Klaytn Dai (KDAI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। KDAIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Klaytn Dai (KDAI) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

