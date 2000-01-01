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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ টোকেনাইজড সম্পদ টোকেনসমূহ

টোকেনাইজড সম্পদ সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Figure Heloc
Figure Heloc
FIGR_HELOC
$ 1.043
0.00%
--
+3.68%
$ 22.50B
$ 50.63M
2
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.98B
--
3
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.75B
--
4
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4,468.29
+0.10%
+2.60%
+2.86%
$ 2.74B
$ 983.28
5
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.99M
6
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4,475.5
+0.10%
+2.56%
+2.62%
$ 2.05B
$ 1.78K
7
Blockchain Capital
Blockchain Capital
BCAP
$ 105.87
0.00%
0.00%
-0.27%
$ 964.70M
--
8
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
USTB
$ 11.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 875.01M
--
9
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 873.16M
--
10
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.046
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 699.09M
--
11
Kinesis Gold
Kinesis Gold
KAU
$ 144.18
0.00%
+0.03%
+3.10%
$ 344.05M
$ 7.35M
12
TIA
TIA
TIA
$ 0.3314
+0.63%
+9.27%
+9.91%
$ 306.98M
$ 1.77M
13
$ 774.16
+0.03%
+0.13%
-1.06%
$ 167.62M
$ 89.70
14
$ 83.66
+2.66%
+18.86%
+13.32%
$ 166.55M
$ 1.86K
15
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.714
+0.18%
+11.72%
+4.35%
$ 164.65M
$ 58.97K
16
Strategy PP Variable xStock
Strategy PP Variable xStock
STRCX
$ 102.71
+0.01%
+0.02%
+8.99%
$ 152.91M
$ 163.65K
17
$ 101.05
+1.26%
+11.19%
+2.29%
$ 149.54M
$ 743.28
18
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
SAFO
$ 1.018
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 146.25M
--
19
$ 218.64
+0.05%
-0.42%
-3.35%
$ 143.15M
$ 331.14
20
$ 349.62
0.00%
+3.71%
+1.95%
$ 136.09M
$ 214.48
21
$ 345.01
-0.07%
-0.04%
-1.10%
$ 132.87M
$ 228.29
22
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,465.82
+0.07%
+0.03%
+2.90%
$ 122.17M
$ 41.83M
23
$ 83.6
+2.69%
+19.55%
+13.43%
$ 120.93M
$ 4.09K
24
Theo Short Duration US Treasury Fund
Theo Short Duration US Treasury Fund
THBILL
$ 1.018
0.00%
0.00%
+0.49%
$ 117.92M
$ 20.67K
25
Alpha Bulgaria Warrants
Alpha Bulgaria Warrants
ALFW
$ 3.2
0.00%
0.00%
0.00%
$ 114.33M
--
26
SOON
SOON
SOON
$ 0.2016
+0.79%
+1.19%
+1.19%
$ 104.82M
$ 389.15K
27
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
STAC
$ 1,033.36
+0.95%
+0.01%
+0.71%
$ 103.54M
--
28
Bending Spoons xStock
Bending Spoons xStock
BSPX
$ 40.48
0.00%
+0.05%
-2.20%
$ 84.00M
$ 2.12K
29
$ 172.32
+1.72%
+18.34%
+14.13%
$ 79.37M
$ 695.49
30
$ 548.44
+0.16%
+0.51%
-7.25%
$ 78.58M
$ 112.20
31
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,476.93
+0.10%
+0.03%
+2.57%
$ 73.11M
$ 483.89K
32
$ 944.23
+0.49%
+1.53%
-3.00%
$ 70.53M
$ 94.15
33
$ 779.36
+0.01%
+0.19%
-0.80%
$ 70.12M
$ 71.63
34
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1.07
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 66.62M
--
35
$ 266.2
+0.02%
+2.19%
+0.34%
$ 59.81M
$ 221.12
36
MicroStrategy xStock
MicroStrategy xStock
MSTRX
$ 115.79
+1.16%
+0.25%
+20.59%
$ 52.62M
$ 11.27M
37
$ 218.72
+0.04%
-0.55%
-3.00%
$ 52.59M
$ 265.95
38
BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle
BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle
BRSRV
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 50.08M
--
39
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
FIUSD
$ 11,992.11
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 47.94M
--
40
$ 775.28
+0.01%
+0.12%
-1.15%
$ 42.93M
$ 72.37
41
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0.28357
-2.84%
+8.82%
-21.58%
$ 40.69M
$ 772.14K
42
Reental
Reental
RNT
$ 0.29174
+0.83%
+0.01%
+4.27%
$ 40.52M
$ 15.70K
43
ELF
ELF
ELF
$ 0.04522
-0.22%
-9.60%
-23.84%
$ 37.21M
$ 1.19M
44
Tradable LatAm Residential SSTL
Tradable LatAm Residential SSTL
PC0000089
$ 1
0.00%
--
0.00%
$ 37.00M
--
45
$ 718.39
+0.13%
+0.07%
-2.30%
$ 36.26M
$ 85.41
46
Nasdaq xStock
Nasdaq xStock
QQQX
$ 718.59
+0.16%
0.00%
-2.30%
$ 33.03M
$ 1.86M
47
USTBL
USTBL
USTBL
$ 1.06
0.00%
0.00%
0.00%
$ 31.94M
$ 7.86K
48
$ 273.12
+0.26%
+2.02%
-0.75%
$ 31.23M
$ 205.78
49
$ 30.51
+0.03%
+11.56%
+4.92%
$ 29.65M
$ 2.05K
50
$ 235.6
+0.70%
+11.50%
+5.06%
$ 28.20M
$ 483.15

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

টোকেনাইজড সম্পদ টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
টোকেনাইজড সম্পদ টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 428 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $43.33B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা টোকেনাইজড সম্পদ টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা টোকেনাইজড সম্পদ টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 28.51% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে NAKA সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো টোকেনাইজড সম্পদ টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 428 টোকেনাইজড সম্পদ টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় টোকেনাইজড সম্পদ টোকেনগুলোর মধ্যে FIGR_HELOC, USYC, BUIDL অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
টোকেনাইজড সম্পদ বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব টোকেনাইজড সম্পদ টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $43.33B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

টোকেনাইজড সম্পদ সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।