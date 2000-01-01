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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ প্রুফ অফ ওয়ার্ক (PoW) টোকেনসমূহ

প্রুফ অফ ওয়ার্ক (PoW) সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
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DOGE
DOGE
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Zcash
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Monero
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Bitcoin Cash Node
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Litecoin
Litecoin
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Ethereum Classic
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Kaspa
Kaspa
KAS
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$ 772.33M
$ 46.82M
9
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08248
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-0.64%
-5.96%
$ 637.17M
$ 14.61M
10
DASH
DASH
DASH
$ 32.38
-0.25%
+8.80%
+8.43%
$ 414.16M
$ 17.94K
11
BitcoinSV
BitcoinSV
BSV
$ 15.97
-0.06%
+11.83%
+6.47%
$ 320.08M
$ 6.41K
12
CONFLUX
CONFLUX
CFX
$ 0.04443
+0.32%
+7.75%
+6.23%
$ 232.19M
$ 1.75M
13
Decred
Decred
DCR
$ 11.926
+0.17%
+5.83%
+0.59%
$ 210.53M
$ 10.14K
14
XEC
XEC
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+7.42%
$ 139.91M
$ 24.68B
15
ZANO
ZANO
ZANO
$ 7.937
0.00%
-6.33%
-13.31%
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16
DigiByte
DigiByte
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17
Safe Token
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18
Qubic
Qubic
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RavenCoin
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Xphere
Xphere
XP
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$ 4.40M
21
Nervos Network
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+9.42%
+11.05%
$ 43.40M
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Nock
Nock
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+25.63%
+109.76%
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23
Pirate Chain
Pirate Chain
ARRR
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+0.10%
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Fractal Bitcoin
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FB
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$ 35.95M
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Verge
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ETHW
ETHW
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The Innovation Game
The Innovation Game
TIG
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28
Siacoin
Siacoin
SC
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+3.74%
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Ergo
Ergo
ERG
$ 0.2571
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+25.09%
+24.54%
$ 21.25M
$ 883.58K
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ABEY
ABEY
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PEP
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Flux
Flux
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$ 7.05M
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MonaCoin
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MONA
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$ 6.69M
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Nimiq
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0.00%
+0.24%
-12.03%
$ 5.90M
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ZEPHYR
ZEPHYR
ZEPH
$ 0.3973
-0.03%
+2.31%
+0.15%
$ 4.29M
$ 143.69K
42
Diamond
Diamond
DMD
$ 1.13
0.00%
+0.19%
+17.20%
$ 4.29M
$ 28.45K
43
Counterparty
Counterparty
XCP
$ 1.62
0.00%
--
+5.19%
$ 4.19M
$ 97.56
44
Alephium
Alephium
ALPH
$ 0.03062
+1.93%
+10.51%
+3.83%
$ 4.10M
$ 2.67M
45
Bitcoin Gold
Bitcoin Gold
BTG
$ 0.233797
0.00%
--
0.00%
$ 4.09M
$ 58.98
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Vertcoin
Vertcoin
VTC
$ 0.04720798
-0.01%
+0.11%
+11.64%
$ 3.51M
$ 11.40K
47
ABBC Coin
ABBC Coin
ABBC
$ 0.003522
0.00%
-0.09%
-11.95%
$ 3.19M
$ 21.54K
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NEXA
NEXA
NEXA
$ 0.0000005228
-0.02%
+2.00%
-6.69%
$ 3.08M
$ 116.31B
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Zclassic
Zclassic
ZCL
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0.00%
+0.49%
+40.27%
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Grin
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-1.32%
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প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

প্রুফ অফ ওয়ার্ক (PoW) টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
প্রুফ অফ ওয়ার্ক (PoW) টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 121 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $1493.43B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা প্রুফ অফ ওয়ার্ক (PoW) টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা প্রুফ অফ ওয়ার্ক (PoW) টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 70.24% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে RBT সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো প্রুফ অফ ওয়ার্ক (PoW) টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 121 প্রুফ অফ ওয়ার্ক (PoW) টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় প্রুফ অফ ওয়ার্ক (PoW) টোকেনগুলোর মধ্যে BTC, DOGE, ZEC অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
প্রুফ অফ ওয়ার্ক (PoW) বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব প্রুফ অফ ওয়ার্ক (PoW) টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $1493.43B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

প্রুফ অফ ওয়ার্ক (PoW) সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।