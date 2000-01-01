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Топ токенов категории Соединенные токены по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Соединенные токены. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Биткоин
Биткоин
BTC
$ 63 881,02
-0,03%
-1,95%
-0,61%
$ 1,28T
$ 6,87K
2
Эфириум
Эфириум
ETH
$ 1 872,6
-0,17%
-2,60%
-0,35%
$ 225,97B
$ 105,62K
3
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 599,65
-0,05%
-1,37%
+1,06%
$ 80,89B
$ 18,87K
4
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,0009
0,00%
+0,02%
+0,02%
$ 74,86B
$ 64,84M
5
Рипл
Рипл
XRP
$ 1,0182
-0,15%
-2,06%
-5,58%
$ 63,28B
$ 15,46M
6
Солана
Солана
SOL
$ 75,83
-0,12%
-1,68%
+2,30%
$ 44,05B
$ 411,74K
7
Трон
Трон
TRX
$ 0,331
+0,03%
+0,36%
+0,58%
$ 31,40B
$ 12,05M
8
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 55,18
+0,05%
+0,75%
-0,61%
$ 13,96B
$ 17,04K
9
Zcash
Zcash
ZEC
$ 498,01
+0,50%
-3,44%
-1,58%
$ 8,32B
$ 3,60K
10
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63 899,57
-0,02%
-1,93%
-0,64%
$ 7,45B
$ 2,11
11
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0,99939
+0,01%
0,00%
+0,03%
$ 4,06B
$ 74,33M
12
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2 067,41
0,00%
-1,01%
+0,76%
$ 3,37B
$ 0,04
13
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6,483
-0,17%
-1,16%
-3,63%
$ 2,80B
$ 22,46K
14
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0,000004611
+0,06%
-0,37%
-7,65%
$ 2,73B
$ 216,50B
15
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3,928
-0,23%
-3,03%
+0,43%
$ 2,45B
$ 68,73K
16
Cronos
Cronos
CRO
$ 0,047
-0,30%
-3,08%
-13,73%
$ 2,10B
$ 2,58M
17
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1,6026
-0,77%
-1,90%
-7,98%
$ 2,08B
$ 513,53K
18
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0,8009
-0,56%
-0,66%
-4,69%
$ 1,35B
$ 1,83M
19
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0,9961
0,00%
0,00%
+0,01%
$ 1,30B
$ 190,70K
20
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0,07723
-0,05%
-0,31%
+3,78%
$ 823,16M
$ 1,78M
21
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0,997
0,00%
+0,02%
+0,05%
$ 492,98M
$ 14,02K
22
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1,483
0,00%
-1,91%
+0,68%
$ 353,98M
$ 635,94K
23
SEI
SEI
SEI
$ 0,04172
+0,02%
0,00%
+0,02%
$ 301,20M
$ 1,37M
24
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0,3163
-0,13%
-1,97%
-2,39%
$ 296,15M
$ 558,31K
25
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0,00005011
+0,32%
+0,14%
-0,16%
$ 277,12M
$ 1,53B
26
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0,06672
+0,07%
-0,16%
-0,34%
$ 132,50M
$ 806,88K
27
Lombard BTC
Lombard BTC
BTC.B
$ 63 859
+0,02%
-0,02%
-0,69%
$ 127,49M
$ 4,88M
28
$ 0,04146
-0,43%
-0,62%
-1,03%
$ 121,74M
$ 1,38M
29
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4 327,99
-0,26%
0,00%
+6,46%
$ 118,40M
$ 7,21M
30
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 1,002
-0,20%
+0,00%
+0,20%
$ 115,32M
$ 71,81K
31
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0,1154
+0,02%
+1,24%
+3,34%
$ 98,07M
$ 586,65K
32
Unit Pump
Unit Pump
UPUMP
$ 0,00279057
+0,99%
+0,04%
+16,31%
$ 89,02M
$ 306,89K
33
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0,1864
+0,82%
+1,10%
-5,80%
$ 81,04M
$ 344,88K
34
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0,2256
+0,09%
-4,03%
-5,74%
$ 64,55M
$ 273,61K
35
ConstitutionDAO
ConstitutionDAO
PEOPLE
$ 0,008615
-0,43%
-7,41%
+19,57%
$ 43,68M
$ 9,56M
36
$ 0,004836
-0,19%
-2,05%
+0,83%
$ 42,11M
$ 11,56M
37
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1 861,7
-0,04%
-0,03%
-0,83%
$ 34,58M
$ 273,62K
38
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1,004
+0,52%
+0,01%
+0,42%
$ 34,17M
$ 3,53M
39
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0,3121
+0,45%
-3,61%
+16,43%
$ 27,57M
$ 194,39K
40
AVA
AVA
AVA
$ 0,1991
+0,81%
-4,27%
+18,31%
$ 14,63M
$ 292,29K
41
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1 873,58
+0,01%
-0,02%
-0,04%
$ 13,91M
$ 430,86K
42
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
$ 0,02016
-0,45%
-6,11%
+12,47%
$ 7,90M
$ 5,19M
43
Swell Network
Swell Network
SWELL
$ 0,0006162
-1,08%
-3,33%
+0,81%
$ 3,07M
$ 83,39M
44
Wrapped Glue
Wrapped Glue
WGLUE
$ 0,00267194
0,00%
--
-0,04%
$ 2,64M
$ 1,00
45
NEAR Intents Bridged USDT
NEAR Intents Bridged USDT
USDT
$ 0,998294
+0,03%
-0,00%
-0,10%
$ 2,61M
$ 9,75M
46
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0,997998
-0,08%
-0,00%
-0,20%
$ 2,47M
$ 78,21K
47
Alephim
Alephim
ALEPH
$ 0,009881
-0,06%
-0,46%
+0,14%
$ 2,44M
$ 5,17M
48
Bridged WBNB
Bridged WBNB
WBNB
$ 599,55
0,00%
-0,01%
+0,21%
$ 2,18M
$ 10,72
49
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0,997163
-0,02%
0,00%
+0,05%
$ 1,09M
$ 75,40K
50
Fiamma BTC
Fiamma BTC
FIABTC
$ 61 009
0,00%
--
+0,32%
$ 1,02M
$ 47,24

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Соединенные токены и почему они так популярны?
Токены категории Соединенные токены представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 61 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1857.63B.
Какой токен из категории Соединенные токены демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Соединенные токены, отслеживаемых на MEXC, DYDX продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 1.24% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Соединенные токены находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 61 токенов категории Соединенные токены, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Соединенные токены относятся BTC, ETH, BNB. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Соединенные токены?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Соединенные токены составляет примерно $1857.63B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Соединенные токены, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.