Какова текущая цена Noble USDC?

Noble USDC торгуется по цене ₽75.1153952717952000, за последние 24 часа его цена изменилась на 0.59%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Noble USDC составляет ₽133.920874040352000, тогда как ATL — ₽35.6885662414003296000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка USDC.N?

Рыночная капитализация составляет ₽8659362844.2855419424000, что ставит актив на ---е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Noble USDC на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле USDC.N.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 115320648.032923 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Noble USDC?

Noble USDC входит в классификацию Stablecoins,Terra Ecosystem,Osmosis Ecosystem,Bridged USDC,Sei Network Ecosystem,Bridged-Tokens,Bridged Stablecoin,ZIGChain Ecosystem,Dungeon Chain Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность USDC.N?

Работа в сети -- позволяет USDC.N использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.