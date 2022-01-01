Основанная в 2018 году, MEXC Global известна как биржа высокопроизводительных технологий сопоставления мегатранзакций. Команда MEXC Global является одним из первопроходцев и пионеров финансовых технологий и технологий блокчейн. В настоящее время MEXC Global обслуживает более 10 миллионов пользователей в более чем 170 странах мира, и мы только начинаем. Это великолепное достижение является важной вехой, и MEXC Global стремится быть удобной платформой для новых трейдеров и опытных инвесторов, продвигающихся вперед в своем финансовом путешествии.

MEXC присутствует на крупных континентах и регулируется, либо напрямую, либо через филиалы, некоторыми из самых известных юрисдикций мира. MEXC Global также предлагает локализованную языковую поддержку для инвесторов из разных стран, что облегчает им торговлю. Биржа MEXC Global - это высокопроизводительный торговый движок, который был разработан экспертами из банковской отрасли и способен совершать 1,4 миллиона транзакций в секунду, что приводит к революционной эффективности и повышению производительности. Безопасность пользователей является главным приоритетом в MEXC Global, поэтому наши серверы размещаются независимо в нескольких странах, обеспечивая оптимальную целостность и безопасность данных.