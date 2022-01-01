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Самая быстроразвивающаяся биржа криптовалют

Основанная в 2018 году, компания MEXC Global известна как одна из самых высокопроизводительных бирж криптовалют. Команда MEXC Global - представители известных технологических и финансовых компаний - пионеры, стоящие у истоков развития индустрии блокчейн.
Основана в

2018

Страны и регионы

170+

Наши пользователи

10 миллионов+

MEXC-新兴交易平台领军者О компании MEXC Global

Основанная в 2018 году, MEXC Global известна как биржа высокопроизводительных технологий сопоставления мегатранзакций. Команда MEXC Global является одним из первопроходцев и пионеров финансовых технологий и технологий блокчейн. В настоящее время MEXC Global обслуживает более 10 миллионов пользователей в более чем 170 странах мира, и мы только начинаем. Это великолепное достижение является важной вехой, и MEXC Global стремится быть удобной платформой для новых трейдеров и опытных инвесторов, продвигающихся вперед в своем финансовом путешествии.

MEXC присутствует на крупных континентах и регулируется, либо напрямую, либо через филиалы, некоторыми из самых известных юрисдикций мира. MEXC Global также предлагает локализованную языковую поддержку для инвесторов из разных стран, что облегчает им торговлю. Биржа MEXC Global - это высокопроизводительный торговый движок, который был разработан экспертами из банковской отрасли и способен совершать 1,4 миллиона транзакций в секунду, что приводит к революционной эффективности и повышению производительности. Безопасность пользователей является главным приоритетом в MEXC Global, поэтому наши серверы размещаются независимо в нескольких странах, обеспечивая оптимальную целостность и безопасность данных.

Наши преимущества
долю мирового рынка торговли цифровыми активами в течение 1 года. Совсем недавно, в 2021 году, на выставке Crypto Expo Dubai компания MEXC Global была удостоена награды «Лучшая криптобиржа Азии», добавив еще одну звезду в уже имеющемуся обширному списку команды MEXC.

Безопасность и стабильность

Многоуровневая, мульти-кластерная системная архитектура

Высокая производительность

Высокопроизводительная технология сопоставления ордеров до 1,4 миллиона пар в секунду

Высокая ликвидность

Обильные ресурсы и многочисленные партнеры обеспечивают ликвидность платформы.

Многоязычная поддержка

Поддержка нескольких языков по всему миру, локализованный контент для наших местных трейдеров.

Мультивалютность

Многочисленные торговые пары и криптовалюты доступны для наших трейдеров, включая BTC, ETH, USDT, USDC и др.

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