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Добро пожаловать на MEXC Futures

Кредитное плечо до 200x с лучшими спредами

USDT-M

Торговля
Бессрочные фьючерсы с использованием USDT в качестве обеспечения

COIN-M

Торговля
Бессрочные фьючерсы с использованием базовой криптовалюты в качестве обеспечения

Что такое фьючерсная торговля?

MEXC предоставляет вам основы торговли фьючерсами и поможет вам понять фьючерсную торговлю за 3 минуты

Все, что вам нужно знать о торговле фьючерсами, чтобы вы могли с легкостью начать свой торговый путь

Большие данные фьючерсов

Получайте обновления в режиме реального времени о торговле фьючерсами, соотношении длинных и коротких позиций, а также посмотрите, что делают со своими портфелями элитные аккаунты.

Объем 24ч- USDT

Нет данных

Почему выбирают фьючерсы MEXC?

Более 4 лет опыта работы в области фьючерсных продуктов и операций, первое место в глобальном рейтинге ликвидности

Безопасная, стабильная и высокопроизводительная

Многоуровневая, мульти-кластерная системная архитектура, высокопроизводительная технология сопоставления ордеров до 1,4 миллиона ордеров в секунду

Инновационные торговые разновидности

Различные финансовые деривативы, бессрочные фьючерсы, ETF с кредитным плечом, индексные ETF.

Гибкие правила торговли

Кредитное плечо от 1 до 200Х можно отрегулировать в любое время, поддержка коротких и длинных позиций

Справедливая торговля и лучшая глубина

Разумные и прозрачные цены, широкая глубина торговли с равномерным кредитным плечом, плавное управление в экстремальных рыночных условиях во избежание случайной ликвидации.

О фьючерсах MEXC

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Узнайте больше о фьючерсах MEXC из этих полезных статей.

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Поддержка систем iOS, Android и Windows

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