Что такое фьючерсная торговля?
MEXC предоставляет вам основы торговли фьючерсами и поможет вам понять фьючерсную торговлю за 3 минуты
Все, что вам нужно знать о торговле фьючерсами, чтобы вы могли с легкостью начать свой торговый путь
Большие данные фьючерсов
Получайте обновления в режиме реального времени о торговле фьючерсами, соотношении длинных и коротких позиций, а также посмотрите, что делают со своими портфелями элитные аккаунты.
Объем 24ч- USDT
Почему выбирают фьючерсы MEXC?
Более 4 лет опыта работы в области фьючерсных продуктов и операций, первое место в глобальном рейтинге ликвидности
Безопасная, стабильная и высокопроизводительная
Многоуровневая, мульти-кластерная системная архитектура, высокопроизводительная технология сопоставления ордеров до 1,4 миллиона ордеров в секунду
Инновационные торговые разновидности
Различные финансовые деривативы, бессрочные фьючерсы, ETF с кредитным плечом, индексные ETF.
Гибкие правила торговли
Кредитное плечо от 1 до 200Х можно отрегулировать в любое время, поддержка коротких и длинных позиций
Справедливая торговля и лучшая глубина
Разумные и прозрачные цены, широкая глубина торговли с равномерным кредитным плечом, плавное управление в экстремальных рыночных условиях во избежание случайной ликвидации.
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Поддержка систем iOS, Android и Windows
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