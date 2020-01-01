Конвертация — это быстрый способ обмена криптовалютами мгновенно, без зависимости от книги ордеров для сопоставления. Она обеспечивает простоту, гарантирует быстрые транзакции и устраняет необходимость ожидания сопоставлений на рынке.
MEXC Конвертация предлагает нулевые комиссии, простоту и эффективность. Транзакции выполняются мгновенно, без необходимости ожидания сопоставления с другим ордером. Она удобна в использовании и предназначена для тех, кто нуждается в быстром трейдинге. Это устраняет проскальзывание, характерное для традиционных сделок, и не взимает комиссий.
Перейдите в интерфейс конвертации, выберите криптовалюту и количество, которые вы хотите конвертировать. Ознакомьтесь с текущим курсом конвертации в реальном времени, подтвердите сумму и предполагаемое время завершения. MEXC стремится предложить лучшие курсы. После подтверждения всех данных нажмите "Подтвердить", чтобы завершить конвертацию, и транзакция будет обработана. Убедитесь, что на вашем спотовом счете достаточно средств перед использованием конвертации.
Вы можете конвертировать большинство криптовалют, доступных на MEXC. Перейдите на страницу MEXC Конвертация, чтобы просмотреть полный список поддерживаемых активов. MEXC Конвертация удобна и гибка — будь то конвертация USDT в BTC, ETH, MX или любую другую криптовалюту, просто выберите нужную криптовалюту из выпадающего списка, и система отобразит текущий курс конвертации.
С помощью MEXC Конвертация вы можете быстро конвертировать свою криптовалюту в USDT. MEXC поддерживает широкий выбор криптовалют для конвертации в USDT, без комиссий и проскальзывания.
Минимальные и максимальные лимиты зависят от криптовалютной пары, с которой проводится сделка. Вы можете проверить лимиты перед вводом суммы ордера.
Конвертированная криптовалюта будет автоматически переведена на ваш спотовый счет.
После входа в систему перейдите в раздел [Ордера] - [Конвертированные ордера] в вашем аккаунте MEXC, чтобы просмотреть историю транзакций конвертации. Вы также можете просмотреть историю транзакций конвертации в разделе [Кошелек] - [Спотовый счет] - [Выписка со спота].
MEXC Конвертация связана с вашим спотовым счетом MEXC. Просто пополняйте или выводите средства через ваш спотовый счет, чтобы использовать MEXC Конвертацию.