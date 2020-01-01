Перейдите в интерфейс конвертации, выберите криптовалюту и количество, которые вы хотите конвертировать. Ознакомьтесь с текущим курсом конвертации в реальном времени, подтвердите сумму и предполагаемое время завершения. MEXC стремится предложить лучшие курсы. После подтверждения всех данных нажмите "Подтвердить", чтобы завершить конвертацию, и транзакция будет обработана. Убедитесь, что на вашем спотовом счете достаточно средств перед использованием конвертации.