Если вы являетесь зарегистрированным пользователем MEXC и имеете залоговые активы на своем спотовом счете, вы можете приступить к займу.
Система начисляет проценты ежедневно в зависимости от фактической продолжительности кредита, при этом период менее 1 дня рассчитывается как 1 день. Примечание: проценты рассчитываются на основе процентной ставки, отображаемой на момент получения займа. Формула: Процент = Сумма займа × Дневная процентная ставка.
Частичное погашение не поддерживается. Для активов, допускающих досрочное погашение, ознакомьтесь с конкретными правилами для получения подробной информации.
Коэффициент кредита к стоимости (LTV) представляет собой отношение стоимости непогашенных активов к стоимости залога. Конкретная формула расчета выглядит следующим образом:
LTV = Непогашенная основная сумма долга и проценты / Сумма залога
Непогашенная основная сумма и проценты = (Непогашенная основная сумма + Непогашенные проценты + Непогашенные просроченные проценты)