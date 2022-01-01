Чтобы обеспечить ваши интересы, MEXC настоящим напоминает вам, что рынок криптовалют подвержен огромным рискам, поэтому, пожалуйста, очень тщательно оцените свою способность противостоять риску, прежде чем участвовать в транзакциях с криптовалютой.
Если вы хотите торговать на MEXC, примите во внимание:
(1) Такие услуги, как обмен криптовалют, торговля OTC, торговля деривативами, стейкинг на платформе MEXC, доступны только зарегистрированным пользователям MEXC (далее «Пользователи»), которые прошли верификацию личности.
(2) Привяжите свой аккаунт MEXC к номеру мобильного телефона или аутентификатору Google.
(3) Храните свой аккаунт и пароль надлежащим образом, не доверяйте свой аккаунт другим лицам и не сообщайте никому свой логин и пароль. В противном случае каждый пользователь самостоятельно несет ответственность за любые убытки.
(4) Пользователи MEXC могут подвергаться следующим рискам:
(a) Политический риск: пользователи MEXC могут понести убытки из-за внесения изменений в национальные законы, правила или макрополитики, которые могут повлиять на нормальную транзакцию криптовалют.
(б) Риск соответствия: пользователи MEXC могут понести убытки, если транзакция пользователя с криптовалютой нарушает национальные законы или правила.
(c) Риск доходности инвестиций: рынок криптовалюты уникален: он никогда не закрывается, а цены на криптовалюту колеблются в очень широком диапазоне. Пользователи могут столкнуться с убытками на рынке.
(d) Торговый риск: ваш успешный перевод зависит от взаимного согласия сторон, и MEXC не берет на себя обязательств и не гарантирует какой-либо успешный перевод.
(e) Риск форс-мажора: при стихийном бедствии, войне, забастовке, хакерской атаке и других непредсказуемых, неизбежных и непредвиденных ситуациях MEXC может не работать нормально и может привести к потерям пользователя. За убытки пользователя, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, MEXC не несет гражданской ответственности.
(f) Риск делистинга: когда команда проекта криптовалюты сталкивается с банкротством, ликвидацией и роспуском, или нарушает национальные законы и постановления, или по запросу команды проекта, MEXC исключит криптовалюту, что может привести к убыткам для пользователей.
(g) Технический риск: хотя вероятность технической неисправности во время транзакции с криптовалютой мала, но мы не можем исключить такую возможность. Если это произойдет, это может повлиять на интересы пользователя.
(h) Операционный риск: пользователи могут столкнуться с рисками из-за неправильной работы, таких как переход на неправильную учетную запись, нарушение правил эксплуатации и т. д.
(i) Риск блокировки учетной записи: учетная запись пользователя может быть заморожена или принудительно конфискована судебными органами в случае неисполнения долгов или предполагаемых преступлений.
Запрещенные действия на MEXC:
1. Запрещаются такие действия, как отмывание денег, поддельные операции, незаконный сбор средств и мошенничество. Использование чужой личности для регистрации является преступлением, наказуемым законом, и любое намеренное сокрытие или мошенничество при верификации личности не допускается. В противном случае MEXC имеет право заморозить либо закрыть учетную запись пользователя, подозреваемого в вышеупомянутых нарушениях, или скрыть его зашифрованные цифровые активы.
2. Это заявление о рисках не отражает всей картины рынка криптовалют. Есть много других рисков и факторов потери денег, которые не перечислены. Таким образом, вы должны прочитать и полностью понять соответствующие правила транзакций, рекламные акции и связанные с ними соглашения, а также это заявление о рисках, чтобы убедиться, что вы провели достаточную оценку рисков и финансовые договоренности, прежде чем участвовать в транзакции с криптовалютой, чтобы избежать потерь.
3. Риски, связанные с торговлей на MEXC, несут сами пользователи. MEXC никогда не обещала ни в какой форме, что пользователи, торгующие на MEXC, не понесут никаких убытков.
Обязательства пользователя
Как пользователи MEXC, мы обещаем, что никогда не будем нарушать национальные / региональные законы и постановления КНР, Республики Сингапур и стран, из которых происходят пользователи (Зарегистрированное место жительства). В случае, если пользователи нарушают законы и нормативные акты или действия пользователя запускают механизм контроля рисков MEXC (включая, помимо прочего, ненормальный вход в систему, неверную торговую сумму, высокую покупку, но низкую продажу, снятие крупных сумм фиатных денег и другие аномальные транзакции), мы согласны с тем, что MEXC имеет право заблокировать или прекратить действие учетной записи, а также расследовать юридическую ответственность пользователя. Любые понесенные убытки и юридическая ответственность несут сами пользователи.
Напоминание: Нажимая на кнопку согласия с данным предупреждением о рисках означает, что вы понимаете и готовы принять на себя риски, связанные с торговлей криптовалютами и возможные убытки. MEXC не обязана возмещать основной капитал и прибыль пользователям или брать на себя ответственность за любые финансовые потери.