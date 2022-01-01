Чтобы обеспечить ваши интересы, MEXC настоящим напоминает вам, что рынок криптовалют подвержен огромным рискам, поэтому, пожалуйста, очень тщательно оцените свою способность противостоять риску, прежде чем участвовать в транзакциях с криптовалютой.

Если вы хотите торговать на MEXC, примите во внимание:

Если вы хотите торговать на MEXC, примите во внимание:

(1) Такие услуги, как обмен криптовалют, торговля OTC, торговля деривативами, стейкинг на платформе MEXC, доступны только зарегистрированным пользователям MEXC (далее «Пользователи»), которые прошли верификацию личности.

(3) Храните свой аккаунт и пароль надлежащим образом, не доверяйте свой аккаунт другим лицам и не сообщайте никому свой логин и пароль. В противном случае каждый пользователь самостоятельно несет ответственность за любые убытки.

(a) Политический риск: пользователи MEXC могут понести убытки из-за внесения изменений в национальные законы, правила или макрополитики, которые могут повлиять на нормальную транзакцию криптовалют.

(б) Риск соответствия: пользователи MEXC могут понести убытки, если транзакция пользователя с криптовалютой нарушает национальные законы или правила.

(c) Риск доходности инвестиций: рынок криптовалюты уникален: он никогда не закрывается, а цены на криптовалюту колеблются в очень широком диапазоне. Пользователи могут столкнуться с убытками на рынке.

(d) Торговый риск: ваш успешный перевод зависит от взаимного согласия сторон, и MEXC не берет на себя обязательств и не гарантирует какой-либо успешный перевод.

(e) Риск форс-мажора: при стихийном бедствии, войне, забастовке, хакерской атаке и других непредсказуемых, неизбежных и непредвиденных ситуациях MEXC может не работать нормально и может привести к потерям пользователя. За убытки пользователя, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, MEXC не несет гражданской ответственности.

(f) Риск делистинга: когда команда проекта криптовалюты сталкивается с банкротством, ликвидацией и роспуском, или нарушает национальные законы и постановления, или по запросу команды проекта, MEXC исключит криптовалюту, что может привести к убыткам для пользователей.

(g) Технический риск: хотя вероятность технической неисправности во время транзакции с криптовалютой мала, но мы не можем исключить такую возможность. Если это произойдет, это может повлиять на интересы пользователя.

(h) Операционный риск: пользователи могут столкнуться с рисками из-за неправильной работы, таких как переход на неправильную учетную запись, нарушение правил эксплуатации и т. д.

(i) Риск блокировки учетной записи: учетная запись пользователя может быть заморожена или принудительно конфискована судебными органами в случае неисполнения долгов или предполагаемых преступлений.