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Профессиональные технические услуги, обеспечивающие индивидуальные решения

Брокерская программа MEXC

MEXC имеет ведущую в отрасли систему распределения прибыли с высоким коэффициентом. Это может помочь брокерам улучшить свой бизнес и предоставить универсальные технические услуги и индивидуальные решения, используя ликвидность и глубину рынка.

Наши продукты

Брокеры API

Пользователь регистрируется на MEXC
Пользователь подает заявку на API-ключ в MEXC и предоставляет его брокеру
Брокеры размещают ордера через идентификатор брокера и API-ключ пользователя
  • Поддержка настраиваемых пользователем торгуемых криптовалютных пар
  • Поддержка обновления ключа API во избежание повторного связывания

Независимые брокеры

Брокеры привлекают новых пользователей собственными брендами и независимыми учетными системами
Брокеры создают независимые субсчета для пользователей, чтобы они могли торговать под мастер-счетами MEXC
  • Поддержка пополнения и вывода средств с субаккаунта
  • Поддержка переводов на субаккаунт

Наши клиенты

БиржиТорговые ботыПлатформы управления активамиСМИКошелькиКопи-трейдинг платформыПлатформы ФорексБрокеры

Наши преимущества

  • Высокие комиссионные

    Ведущая в отрасли система распределения прибыли, предлагающая комиссионные от 50%

  • Индивидуальные решения

    Будь то платформа с торговой стратегией, которая размещает ордера от имени клиентов, или торговая платформа с собственным брендом, мы можем предоставить вам индивидуальные решения и эксклюзивные технические услуги

  • Богатые функции API

    Разнообразные функции API, которые выделяются среди других платформ и позволяют адаптировать различные виды технической поддержки к вашим индивидуальным потребностям

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