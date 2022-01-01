MEXC имеет ведущую в отрасли систему распределения прибыли с высоким коэффициентом. Это может помочь брокерам улучшить свой бизнес и предоставить универсальные технические услуги и индивидуальные решения, используя ликвидность и глубину рынка.
Ведущая в отрасли система распределения прибыли, предлагающая комиссионные от 50%
Будь то платформа с торговой стратегией, которая размещает ордера от имени клиентов, или торговая платформа с собственным брендом, мы можем предоставить вам индивидуальные решения и эксклюзивные технические услуги
Разнообразные функции API, которые выделяются среди других платформ и позволяют адаптировать различные виды технической поддержки к вашим индивидуальным потребностям