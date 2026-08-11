Какова текущая цена NEAR Intents Bridged USDT?

NEAR Intents Bridged USDT (USDT) торгуется по цене ₽74.6492159610994272000, что отражает изменение цены на уровне -0.15% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет NEAR Intents Bridged USDT в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Near Protocol Ecosystem,Bridged USDT,Bridged-Tokens,Bridged Stablecoin, USDT часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется USDT?

За последние 24 часа объем торгов USDT составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов NEAR Intents Bridged USDT в обращении?

Сегодня в обращении находится 2618523.0 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг USDT?

В настоящее время NEAR Intents Bridged USDT занимает рейтинг №-- с рыночной капитализацией ₽195470683.3009055328000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика NEAR Intents Bridged USDT за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -0.15%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как NEAR Intents Bridged USDT соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Near Protocol Ecosystem,Bridged USDT,Bridged-Tokens,Bridged Stablecoin USDT демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.