Как вести премаркет торговлю?

1
Создать ордер
Выберите нужный токен, нажмите [Создать ордер], затем выберите [Купить]. Далее введите количество и цену для размещения ордера на покупку.
2
Сопоставление ордеров
Дождитесь, пока продавец примет ваш ордер. Как только продавец одобрит ваш ордер, ожидайте получения токенов во время расчетного периода.
3
Расчет ордера
Вы получите токены от продавца в момент расчета. В противном случае платформа вернет вам сумму ордера и предоставит соответствующую компенсацию.
1
Выбрать ордер
Найдите существующий ордер Продать на премаркет MEXC, соответствующий желаемой вами цене и количеству токенов.
2
Сопоставление ордеров
Внимательно проверьте количество и цену, затем нажмите [Купить] и подтвердите покупку.
3
Расчет ордера
Если продавец завершит расчет в указанный срок, вы получите купленные вами токены. В противном случае платформа вернет вам сумму ордера и предоставит соответствующую компенсацию.
1
Создать ордер
Выберите нужный токен, нажмите [Создать ордер], и выберите [Продать]. Далее введите количество и цену для размещения ордера на продажу. Разместите ордер и оплатите соответствующую сумму (включая залог).
2
Сопоставление ордеров
Дождитесь, пока покупатель примет ваш ордер. Как только покупатель одобрит ваш ордер, будьте готовы отправить токены в течение расчетного периода.
3
Расчет ордера
Убедитесь, что на вашем спотовом счете достаточно токенов для успешного расчета до завершения времени расчета. В противном случае ваш залог будет утрачен.
1
Выбрать ордер
Найдите существующий ордер Купить на премаркет MEXC, соответствующий желаемой вами цене и количеству токенов.
2
Сопоставление ордеров
Внимательно проверьте количество и цену, затем нажмите [Продать] и подтвердите продажу, чтобы заплатить соответствующую сумму (включая залог).
3
Расчет ордера
Убедитесь, что на вашем спотовом счете достаточно токенов для успешного расчета до завершения времени расчета. В противном случае ваш залог будет утрачен.

FAQ

Что такое премаркет торговля?
Премаркет торговля на MEXC – это специальная внебиржевая (OTC) услуга. Она позволяет инвесторам торговать новыми криптотокенами до их официального листинга на бирже. Покупатели и продавцы могут сопоставлять свои сделки, выбирая желаемые цены и объем. Это дает ранним инвесторам преимущество.