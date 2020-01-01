Баллы прелистинга относятся к специальному типу премаркетных операций, когда команда проекта еще не завершила определение токеномики, такой как максимальное предложение и другие детали. Эти токены изначально торгуются как баллы на основе заранее установленного максимального предложения. После того как команда проекта официально раскроет токеномику, платформа пропорционально скорректирует количество и цену ваших исполненных ордеров в соответствии с фактическим максимальным предложением, при этом общая сумма ордера останется неизменной. Затем вы сможете просмотреть свои скорректированные ордера в официальном проекте премаркетной торговли и подготовиться к расчету.