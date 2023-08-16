Loading...

Фьючерсы на акции MEXC: акции США, обеспеченные криптовалютой

Торгуйте акциями США, используя криптовалюту в качестве маржи – никаких барьеров, максимальная гибкость

Пары фьючерсов на акции

В будущем будет добавлено больше торговых пар, чтобы удовлетворить разнообразные потребности пользователей.
24 ч.
48 ч.
72 ч.

Ключевые особенности

Самые низкие торговые комиссии

Оцените ультравыгодные торговые комиссии: мейкер – от 0.00%, тейкер – от 0.00% по парам фьючерсов на акции США.

Синхронизировано с торговыми часами в США

Торгуйте синхронно с реальным фондовым рынком США и получите подлинный опыт торговли.

Лучшая в отрасли глубина рынка

Комплексная ликвидность обеспечивает стабильное ценообразование во время рыночной волатильности, минимизируя проскальзывание для более эффективного исполнения сделок

Совпадает с опытом бессрочных фьючерсов

Плавный переход – тот же торговый интерфейс и опыт, что и у бессрочных фьючерсов, без дополнительного обучения.

Часто задаваемые вопросы

В1: Как рассчитывается ставка финансирования?

В2: Как рассчитывается PNL?

В3: Как происходит ликвидация?

В4: Как определяется справедливая цена фьючерсов на акции?

В5: Какой режим маржи поддерживается для фьючерсов на акции?

В6: Могу ли я торговать фьючерсами на акции когда рынок закрыт?

В7: Поддерживают ли фьючерсы на акции кредитное плечо?

В8: Как обрабатываются позиции во время дробления акций или обратного дробления?