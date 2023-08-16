В2: Как рассчитывается PNL?

Формула: PNL = (Цена закрытия - Цена входа) × Кредитное плечо × Количество акций × Направление (лонг позиция = +1, шорт позиция = -1)

Примеры:

1) Получение прибыли от лонг позиции: Купите 1 акцию Apple (AAPL) по цене 100$ (предполагается, что один контракт представляет собой 1 акцию) и закройте позицию по цене 105$. Прибыль = (105 - 100) × 1 × 1 = 5$

2) Получение прибыли от шорт позиции: Продайте 1 акцию Tesla (TSLA) по цене 200$, а закройте позицию по цене 195$. Прибыль = (195 - 200) × 1 × 1 × (-1) = 5$