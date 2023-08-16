Фьючерсы на акции MEXC: акции США, обеспеченные криптовалютой
Торгуйте акциями США, используя криптовалюту в качестве маржи – никаких барьеров, максимальная гибкость
Ключевые особенности
Самые низкие торговые комиссии
Оцените ультравыгодные торговые комиссии: мейкер – от 0.00%, тейкер – от 0.00% по парам фьючерсов на акции США.
Синхронизировано с торговыми часами в США
Торгуйте синхронно с реальным фондовым рынком США и получите подлинный опыт торговли.
Лучшая в отрасли глубина рынка
Комплексная ликвидность обеспечивает стабильное ценообразование во время рыночной волатильности, минимизируя проскальзывание для более эффективного исполнения сделок
Совпадает с опытом бессрочных фьючерсов
Плавный переход – тот же торговый интерфейс и опыт, что и у бессрочных фьючерсов, без дополнительного обучения.
Часто задаваемые вопросы
В1: Как рассчитывается ставка финансирования?
Фьючерсы на акции MEXC в настоящее время не взимают комиссию за финансирование – нет затрат на удержание.
В2: Как рассчитывается PNL?
Формула: PNL = (Цена закрытия - Цена входа) × Кредитное плечо × Количество акций × Направление (лонг позиция = +1, шорт позиция = -1)Примеры:1) Получение прибыли от лонг позиции: Купите 1 акцию Apple (AAPL) по цене 100$ (предполагается, что один контракт представляет собой 1 акцию) и закройте позицию по цене 105$. Прибыль = (105 - 100) × 1 × 1 = 5$2) Получение прибыли от шорт позиции: Продайте 1 акцию Tesla (TSLA) по цене 200$, а закройте позицию по цене 195$. Прибыль = (195 - 200) × 1 × 1 × (-1) = 5$
В3: Как происходит ликвидация?
MEXC использует механизм управления рисками, соответствующий основным бессрочным фьючерсам:1) Система постоянно отслеживает уровень поддерживающей маржи.2) Маржа рассчитывается на основе справедливой цены.3) Если уровень маржи опустится ниже заданного порога ликвидации, система автоматически запустит ликвидацию, чтобы ограничить потенциальные убытки.
В4: Как определяется справедливая цена фьючерсов на акции?
Справедливая цена основана на последней цене сделки с базовыми акциями США.
В5: Какой режим маржи поддерживается для фьючерсов на акции?
Поддерживается только режим изолированной маржи.
В6: Могу ли я торговать фьючерсами на акции когда рынок закрыт?
В периоды закрытия рынка пользователи могут отменять неисполненные ордера и добавлять маржу, но не могут размещать новые ордера или закрывать существующие позиции. Чтобы избежать потенциальных убытков от волатильности цен, рекомендуется закрывать позиции до закрытия рынка. Часы работы бирж совпадают с графиками работы NYSE и NASDAQ, включая праздничные дни.
В7: Поддерживают ли фьючерсы на акции кредитное плечо?
Фьючерсы на акции MEXC поддерживают кредитное плечо до 5x. Торговля с использованием кредитного плеча увеличивает как потенциальную прибыль, так и риски, включая возможность ликвидации или отрицательного баланса. Пользователям рекомендуется проявлять осторожность при выборе кредитного плеча.
В8: Как обрабатываются позиции во время дробления акций или обратного дробления?
В случае дробления акций, обратного дробления или корректировки дивидендов платформа инициирует ранний расчет по открытым позициям, чтобы предотвратить неожиданную волатильность. После расчетов торговля возобновится в обычном режиме. Пользователям рекомендуется следить за официальными объявлениями на предмет обновлений.