MX Token (MX) — это децентрализованный цифровой актив, разработанный платформой MEXC на основе Ethereum. MX также является доказательством интересов сообщества MEXC. Будучи единственным токеном в экологической системе MEXC Exchange, MX играет важную роль в объединении сообществ, команд и партнеров.

MEXC стремится полномасштабно задействовать токены MX в создании дополнительных ценностей, включая оплату комиссий, инновации SpaceM, специальные программы M-Day, голосование за проекты у оценочной зоне и т.д. MEXC создал «Общий план роста», сделав MX первым перекрестным активом для BSC и HECO, и открыл другие методы использования, такие как кредитование в сети, майнинг и торговля DEX, чтобы улучшить экономику токена MX и увеличить сценарии использования MX.