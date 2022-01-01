mexc
РынкиКупить криптоТорговляmexcФьючерсыЗаработокmexcETF
Mobile
Отсканируйте код и скачайте приложение MEXC для удобной торговли
Не удается скачать?
Приложение для WindowsПодробнее
PусскийUSD
Зона MX

MX — это собственный токен платформы MEXC. 40% прибыли на MEXC будет использовано для сжигания MX. Текущие варианты использования MX включают вычет комиссии, голосование по листингу проектов, выпуск новых токенов, MX DeFi и многое другое.

Информация о MX

MX Token (MX) — это децентрализованный цифровой актив, разработанный платформой MEXC на основе Ethereum. MX также является доказательством интересов сообщества MEXC. Будучи единственным токеном в экологической системе MEXC Exchange, MX играет важную роль в объединении сообществ, команд и партнеров.

MEXC стремится полномасштабно задействовать токены MX в создании дополнительных ценностей, включая оплату комиссий, инновации SpaceM, специальные программы M-Day, голосование за проекты у оценочной зоне и т.д. MEXC создал «Общий план роста», сделав MX первым перекрестным активом для BSC и HECO, и открыл другие методы использования, такие как кредитование в сети, майнинг и торговля DEX, чтобы улучшить экономику токена MX и увеличить сценарии использования MX.

MX Token

Blockchain Explorer
1,000,000,000

Снимки баланса MX (UTC+8)

ВойтиилиРегистрация

Применение MX

Оплата торговых комиссий

Участие в Launchpad

Участие в M-Day

Реферальные награды

Экологический фонд

Автономные платежи

© 2022 MEXC.COM

MEXC Global
Быстрая торговля криптовалютами с MEXC
О нас
О бирже MEXC
Конфиденциальность
Предупреждение о рисках
Обучение
Объявления
Поддержка приложения
MEXC Blog
Продукты
Launchpad
Kickstarter
MX-Defi
Услуги
Скачать приложения
Комиссии
VIP-услуги
Реферальная программа
Партнерская программа
MEXC Pioneer
Заявка на листинг
Стать P2P-мерчантом
Служба поддержки
Институциональные услуги
Документы API
Верификация каналов
Для правоохранительных органов
Справочный центр
Деловое сотрудничество
Институционалы
Сотрудничество со СМИ
Отправить запрос
Жалобы и предложения
Предложения по продуктам
Как купить
Информация о криптовалюте
Цена криптовалюты
Сообщество

© 2022 MEXC.COM