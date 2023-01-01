Предоставляет услуги API для торговли на споте, марже, ETF и т.д. для более чем 1200 видов криптовалют.
Прямые сообщения о глубине, изменениях цен, ордерах, транзакциях и многом другом.
Предоставляет 6 типов примеров DEMO: PYTHON, JAVA, GO, DOTNET, NODE.JS и Postman Collections.
Мы предоставляем профессиональную техническую поддержку. Если у вас возникнут проблемы с доступом к API на MEXC, обращайтесь к нам за помощью.
MEXC адаптирует ведущую в отрасли систему разделения прибыли с высоким процентом для брокеров, предоставляя при этом универсальные технические услуги и индивидуальные решения.
MEXC предоставляет профессиональные институциональные услуги и беспроцентные кредиты маркет-мейкерам, позволяя партнерским учреждениям получать большую прибыль при меньших затратах.
Функция продления позволяет продлить срок действия ключа API на 90 дней, чтобы снизить риски утечки, вызванные несколькими приложениями для ключа API.
Установите торговые пары, которыми можно торговать, используя ключ API, чтобы предотвратить манипулирование рынком, вызванное утечкой ключа API.