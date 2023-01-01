mexc
РынкиКупить криптоТорговля
В тренде
ФьючерсыАктивностьETF
Mobile
Отсканируйте, чтобы скачать приложение MEXC для удобной торговли
Не удается скачать?
Клиент WindowsПодробнее

Торговая поддержка

REST-интерфейс

Предоставляет услуги API для торговли на споте, марже, ETF и т.д. для более чем 1200 видов криптовалют.

WEBSOCKET Push

Прямые сообщения о глубине, изменениях цен, ордерах, транзакциях и многом другом.

Техническая поддержка

SDK

Предоставляет 6 типов примеров DEMO: PYTHON, JAVA, GO, DOTNET, NODE.JS и Postman Collections.

PythonJAVAGODotnetNode.JSPostman

Техническая поддержка

Мы предоставляем профессиональную техническую поддержку. Если у вас возникнут проблемы с доступом к API на MEXC, обращайтесь к нам за помощью.

Группа API в Telegram

Сотрудничество и услуги

Брокеры

MEXC адаптирует ведущую в отрасли систему разделения прибыли с высоким процентом для брокеров, предоставляя при этом универсальные технические услуги и индивидуальные решения.

Брокер APIНезависимый брокер
Подробнее

Маркет-мейкеры

MEXC предоставляет профессиональные институциональные услуги и беспроцентные кредиты маркет-мейкерам, позволяя партнерским учреждениям получать большую прибыль при меньших затратах.

Высокий лимит суммыСпециализированная служба поддержки клиентов
Подробнее

Безопасность и функции

Обновление ключа API

Функция продления позволяет продлить срок действия ключа API на 90 дней, чтобы снизить риски утечки, вызванные несколькими приложениями для ключа API.

Настройки торговых пар

Установите торговые пары, которыми можно торговать, используя ключ API, чтобы предотвратить манипулирование рынком, вызванное утечкой ключа API.

© 2023 MEXC.COM

MEXC Global
Быстрая торговля криптовалютами с MEXC
О нас
О бирже MEXC
Конфиденциальность
Предупреждение о рисках
Обучение
Объявления
Поддержка приложения
MEXC Blog
Продукты
Launchpad
Kickstarter
MX-Defi
Услуги
Купить крипто
Скачать приложения
Комиссии
VIP-услуги
Реферальная программа
Партнерская программа
MEXC Pioneer
Заявка на листинг
Стать P2P-мерчантом
Служба поддержки
Институциональные услуги
API
Документы API
Верификация каналов
Для правоохранительных органов
Справочный центр
Деловое сотрудничество
Институционалы
Сотрудничество со СМИ
Отправить запрос
Жалобы и предложения
Предложения по продуктам
Как купить
Информация о криптовалюте
Цена криптовалюты
Сообщество

© 2023 MEXC.COM