Текущая цена Unit Pump сегодня составляет 0,00382158 USD. Следите за обновлениями цены UPUMP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены UPUMP прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о UPUMP

Информация о цене UPUMP

Токеномика UPUMP

Прогноз цен UPUMP

Цена Unit Pump (UPUMP)

Текущая цена 1 UPUMP в USD:

$0,00381992
+1,00%1D
USD
График цены Unit Pump (UPUMP) в реальном времени
Информация о ценах Unit Pump (UPUMP) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00342626
Мин 24Ч
$ 0,00383681
Макс 24Ч

$ 0,00342626
$ 0,00383681
$ 0,00878431
$ 0,00228745
+1,73%

+1,08%

+3,73%

+3,73%

Текущая цена Unit Pump (UPUMP) составляет $0,00382158. За последние 24 часа UPUMP торговался в диапазоне от $ 0,00342626 до $ 0,00383681, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена UPUMP за все время составляет $ 0,00878431, а минимальная – $ 0,00228745.

Что касается краткосрочной динамики, UPUMP изменился на +1,73% за последний час, на +1,08% за 24 часа и на +3,73% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Unit Pump (UPUMP)

$ 121,86M
--
$ 3,82B
31,90B
1 000 000 000 000,0
Текущая рыночная капитализация Unit Pump составляет $ 121,86M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение UPUMP составляет 31,90B, а общее предложение – 1000000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3,82B.

История цен Unit Pump (UPUMP) в USD

За сегодня изменение цены Unit Pump на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Unit Pump на USD составило $ -0,0012748878.
За последние 60 дней изменение цены Unit Pump на USD составило $ +0,0010545478.
За последние 90 дней изменение цены Unit Pump на USD составило $ +0,0013250173799919313.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1,08%
30 дней$ -0,0012748878-33,36%
60 дней$ +0,0010545478+27,59%
90 дней$ +0,0013250173799919313+53,07%

Что такое Unit Pump (UPUMP)

Прогноз цены Unit Pump (USD)

Сколько будет стоить Unit Pump (UPUMP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Unit Pump (UPUMP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Unit Pump.

UPUMP на местную валюту

Токеномика Unit Pump (UPUMP)

Понимание токеномики Unit Pump (UPUMP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена UPUMP прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Unit Pump (UPUMP)

Сколько стоит Unit Pump (UPUMP) на сегодня?
Актуальная цена UPUMP в USD – 0,00382158 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена UPUMP в USD?
Текущая цена UPUMP в USD составляет $ 0,00382158. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Unit Pump?
Рыночная капитализация UPUMP составляет $ 121,86M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение UPUMP?
Циркулирующее предложение UPUMP составляет 31,90B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) UPUMP?
UPUMP достиг максимальной цены (ATH) в 0,00878431 USD.
Какова была минимальная цена UPUMP за все время (ATL)?
UPUMP достиг минимальной цены (ATL) в 0,00228745 USD.
Каков объем торгов UPUMP?
Объем торгов за последние 24 часа для UPUMP составляет -- USD.
Вырастет ли UPUMP в цене в этом году?
UPUMP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены UPUMP для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.