Пользовательское соглашение и Политика конфиденциальности

Соглашение заключается между Вами ("Вы") и Торговой платформой MEXC ("MEXC"). В случае, если Вы посещаете или используете веб-сайт MEXC (https://www.MEXC.com), приложения и любые другие услуги, предоставляемые дочерней компанией MEXC ("Услуги"), будет считаться, что Вы прочитали и согласились со всеми условиями, указанными в настоящем Пользовательском Соглашении и Политике Конфиденциальности ("Соглашение"), а также с изменениями и дополнениями, которые мы можем время от времени вносить в настоящее Соглашение.

Специальное заявление MEXC Пожалуйста, убедитесь в безопасности компьютера, используемого для транзакции и движения активов. С учетом отображения веб-страницы и соображений безопасности настоятельно рекомендуется, чтобы пользователи использовали последнюю версию браузера Google Chrome для входа в MEXC. Пользователи сами несут ответственность за материальный ущерб, причиненный ошибочной эксплуатацией.

Предупреждение о рисках Чтобы вы лучше понимали риски, связанные с торговлей цифровыми активами, MEXC настоящим напоминает вам, что: вы должны полностью понимать и оценивать риски при торговле цифровыми активами, прежде чем совершать какие-либо операции; вы должны очень внимательно оценить свою способность толерантности к риску, прежде чем участвовать в транзакциях с криптовалютой. Когда вы торгуете на MEXC, вы можете столкнуться с рисками, связанными с политикой, соблюдением нормативных требований, доходностью инвестиций, торговлей и форс-мажорными обстоятельствами и т. Д. Риски подробно описаны ниже. (a) Политический риск: пользователи MEXC могут понести убытки из-за внесения изменений в национальные законы, правила или макрополитики, которые могут повлиять на нормальную транзакцию криптовалют. (б) Риск соответствия: пользователи MEXC могут понести убытки, если транзакция пользователя с криптовалютой нарушает национальные законы или правила. (c) Риск доходности инвестиций: рынок криптовалюты уникален: он никогда не закрывается, а цены на криптовалюту колеблются в очень широком диапазоне. Пользователи могут столкнуться с убытками на рынке. (d) Торговый риск: ваш успешный перевод зависит от взаимного согласия сторон, и MEXC не берет на себя обязательств и не гарантирует какой-либо успешный перевод. (e) Риск форс-мажора: при стихийном бедствии, войне, забастовке, хакерской атаке и других непредсказуемых, неизбежных и непредвиденных ситуациях MEXC может работать внештатном режиме и может привести к потерям пользователя. За убытки пользователя, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, MEXC не несет гражданской ответственности. (f) Риск делистинга: когда команда проекта криптовалюты сталкивается с банкротством, ликвидацией и роспуском, или нарушает национальные законы и постановления, или по запросу команды проекта, MEXC исключит криптовалюту, что может привести к убыткам для пользователей. (g) Технический риск: хотя вероятность технической неисправности во время транзакции с криптовалютой мала, но мы не можем исключить такую возможность. Если это произойдет, это может повлиять на интересы пользователя. (h) Операционный риск: пользователи могут столкнуться с рисками из-за неправильной работы, таких как переход на неправильную учетную запись, нарушение правил эксплуатации и т. д. (i) Риск блокировки учетной записи: учетная запись пользователя может быть заморожена или принудительно конфискована судебными органами в случае неисполнения долгов или предполагаемых преступлений. Нажатие кнопки согласия с Соглашением означает, что вы поняли и готовы нести торговые риски и финансовые потери. MEXC не дает никакой гарантии и не берет на себя ответственности за возврат ваших потерянных активов и прибыли.

I. Общие Настоящее Соглашение включает в себя Общую политику, KYC, Политику борьбы с отмыванием денег, Политику конфиденциальности и все правила, которые MEXC выпустила или может опубликовать в будущем. Перед использованием службы MEXC вам следует внимательно прочитать все соглашение. Если у вас есть какие-либо вопросы по этому Соглашению, вам следует проконсультироваться с MEXC. Вы не должны утверждать, что это Соглашение недействительно, или требовать отмены этого Соглашения по той причине, что вы не читали Соглашение или не получили ответов от MEXC. MEXC имеет право время от времени составлять и изменять настоящее Соглашение и / или все виды правил. После объявления измененного соглашения оно заменяет предыдущее и немедленно вступает в силу. Пользователи могут найти последнее соглашение в любое время. Когда вы посещаете, используете или пытаетесь использовать услуги MEXC с любым лицом, будет считаться, что вы принимаете и соглашаетесь с условиями последней редакции. Если вы не согласны, пожалуйста, не посещайте и не пользуйтесь услугами, предоставляемыми MEXC.

Квалификация регистратора 1. Вы подтверждаете, что после завершения процедуры регистрации или фактического использования в форме другой услуги MEXC, разрешающей MEXC, вы должны обладать полной дееспособностью в отношении гражданских прав и полной дееспособностью в отношении гражданского поведения физического лица, юридического лица или другой организации. Если у вас нет соответствующей квалификации, вы и ваш опекун должны вызвать все последствия, и MEXC оставляет за собой право право аннулировать или навсегда заблокировать вашу учетную запись, а также потребовать компенсацию от вас и вашего поручителя.

Регистрация и Аккаунт 2. В соответствии со страницей регистрации, предлагающей вам заполнить информацию, прочитать и согласиться с настоящим Соглашением и завершить весь процесс регистрации, или в своей подсказке в соответствии со страницей активации заполнить информацию, прочитать и принять настоящее Соглашение. и завершение всех процедур активации или других процедур MEXC позволяет вам приблизиться к фактическому использованию службы MEXC, вы или будете связаны настоящим Соглашением. Вы можете использовать почтовый ящик, номер мобильного телефона или другие средства, разрешенные MEXC, для ввода MEXC. Вы должны указать свое настоящее имя, тип сертификата и идентификационный номер, а также другие законы и постановления. Если информация, предоставленная во время регистрации, не является точной, MEXC не будет нести за это никакой ответственности, и вы будете нести любые прямые или косвенные убытки и неблагоприятные последствия, возникающие в связи с этим.MEXC оставляет за собой право выбирать рынки и юрисдикции для ведения бизнеса и может по своему усмотрению ограничить или отказать в предоставлении Услуг в определенных странах или регионах.

Информация пользователя 3. Для завершения процесса регистрации или активации вы должны соответствовать требованиям законов и нормативных актов, согласно соответствующей странице советов и точно обновлять свою информацию, чтобы сделать ее правдивой, своевременной, полной и точной. Если есть разумные основания подозревать, что предоставленная вами информация является ошибочной, неточной, устаревшей или неполной, MEXC имеет право направить вам уведомление о запросе или запрос на исправление, а также напрямую удалить соответствующие материалы и приостановить или прекратить предоставление вам услуги MEXC частично или полностью. MEXC не несет за это никакой ответственности, и вы будете нести любые прямые или косвенные убытки и связанные с этим неблагоприятные последствия. Вы должны точно заполнить и обновить свой адрес электронной почты, номер телефона, адрес, почтовый индекс, контактную информацию, чтобы MEXC или другие пользователи могли эффективно связаться с вами. Если в процессе использования вами Сервисов возникли какие-либо убытки или дополнительные расходы из-за невозможности установить контакт с помощью таких методов связи, вы несете полную ответственность за такие расходы. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что вы обязаны поддерживать действительность контактной информацией, предоставленная вами, и что вы должны действовать в соответствии с требованиями MEXC в случае каких-либо изменений или необходимости обновления.

Безопасность аккаунта 4. Вы несете единоличную ответственность за сохранение конфиденциальности своей учетной записи MEXC и пароля, а также за все действия, выполняемые вашей учетной записью MEXC (включая, но не ограничиваясь, раскрытие информации, предоставление информации, онлайн-согласие на нажатие или отправку различных правил соглашений, онлайн-продление договоров или услуга покупки и т. д.). Вы соглашаетесь:

(а) вы должны немедленно уведомить MEXC, если какое-либо лицо неавторизованно использует вашу учетную запись MEXC, или о любых других обстоятельствах, которые нарушают положение о конфиденциальности. (b) вы должны строго соблюдать требования безопасности, сертификации, операций, пополнения счета, механизма или процесса сбора наличных денежных средств на веб-сайте/сервисе; c) вы должны покинуть сайт/услугу на правильном этапе в конце каждого сеанса. MEXC не может и не несет ответственности за любые потери, связанные с несоблюдением положений настоящего пункта. Вы понимаете, что действие MEXC занимает разумное количество времени, чтобы действовать по вашему запросу, и MEXC не несет никакой ответственности за последствия (включая, но не ограничиваясь никакими потерями), которые произошли до принятия мер.

Содержание услуги 5. Посредством MEXC и ее аффилированных лиц для предоставления услуг и других услуг участники могут публиковать торговую информацию MEXC, запрашивать информацию о цене виртуальной валюты и транзакции, намерении транзакции и торгах, участвовать в деятельности организации и использовать другие информационные службы MEXC и технического сервиса.

Правила обслуживания 6. Если во время транзакции на MEXC между вами и другими пользователями возникнет торговый спор, после того, как вы или любой другой пользователь (пользователи) отправили / отправили спор в MEXC для посредничества, MEXC имеет право в одностороннем порядке принять решение о посредничестве , вы понимаете и соглашаетесь принять такое решение MEXC. 7. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что MEXC имеет право предоставлять информацию и записи транзакций, которые вы предоставляете MEXC, в ответ на запросы государственных ведомств (включая судебные и административные ведомства). Если вас подозревают в нарушении прав интеллектуальной собственности и других законных прав и интересов других людей, MEXC также имеет право предоставить правообладателю необходимую идентификационную информацию в случае первоначального суждения о существовании предполагаемого нарушения. 8. Вы несете единоличную ответственность за налогооблагаемый доход, полученный во время использования службы MEXC, а также за все оборудование, программное обеспечение, услуги и другие расходы. 9. При использовании сервисов на MEXC вы даете обещание соблюдать следующее соглашение:

(а) В процессе использования сервисов MEXC по осуществлению всех действий вы должны соблюдать национальные законы, постановления и другие нормативные документы, не нарушать социальные общественные интересы или общественную мораль, не наносить ущерба законным правам и интересам. других лиц, не уклоняйтесь от уплаты налогов, не нарушайте это Соглашение и соответствующие правила. Если вы нарушите вышеупомянутые обязательства и имеете какие-либо правовые последствия, вы несете всю юридическую ответственность от своего имени и убедитесь, что MEXC освобождён от любых потерь. (б) В процессе ведения сделок соблюдайте принцип добросовестности, не допускайте недобросовестной конкуренции, не нарушайте нормальный порядок онлайн-транзакций и не допускайте поведения, не связанного с онлайн-транзакциями. Запрещается коммерческое использование каких-либо данных на MEXC, включая, помимо прочего, использование данных, отображаемых на сайте MEXC, каким-либо образом, например воспроизведение, распространение и т. Д., Без предварительного письменного согласия MEXC. Не используйте какие-либо устройства, программное обеспечение или обычное вмешательство, а также не пытайтесь помешать нормальной работе MEXC или любым транзакциям и действиям на MEXC. Вы не должны предпринимать никаких действий, которые приведут к чрезмерно большой загрузке данных на сетевом устройстве MEXC.

10. Я прочитал и согласен

(а) MEXC имеет право в одностороннем порядке определять, нарушили ли вы вышеупомянутые обязательства, и применять правила настоящего Соглашения при обработке или прекращении предоставления вам Услуг на основании такого одностороннего решения без вашего согласия. или предварительное уведомление. В целях поддержания торгового ордера и безопасности транзакций на MEXC, MEXC имеет право принимать надлежащие меры по контролю рисков в том случае, если нормальный торговый ордер на рынке нарушается из-за злонамеренной продажи или покупки, включая, помимо прочего, закрытие соответствующие торговые приказы, замораживание соответствующих счетов, восстановление затронутой торговой информации до исходного состояния и возмещение соответствующих убытков, а также сообщение о соответствующем инциденте в местный судебный орган. (b) В соответствии с действующими юридическими документами административных и судебных органов государства, подтверждающими, что вы совершаете незаконное или правонарушение, или MEXC в соответствии с их собственным суждением, вы считаете свое поведение подозреваемым в нарушении положений настоящего Соглашения и / или правил или подозреваете нарушение положений законов и правил, MEXC имеет право опубликовать ваше предполагаемое нарушение или нарушение контракта и меры MEXC, принятые в отношении вас. Что касается информации, которую вы опубликовали на MEXC, которая подозревается в нарушении законов или нарушении законных прав других лиц или нарушении настоящего Соглашения, MEXC имеет право удалить такую информацию без уведомления вас и наложить наказание в соответствии с настоящим Соглашением. (c) В отношении ваших действий в MEXC, включая действия, которые вы не совершали в MEXC, но оказывали влияние на его пользователей, MEXC имеет право в одностороннем порядке решить, является ли ваше поведение и свойства сайта нарушением настоящего Соглашения и / или правил, и назначить соответствующее наказание. Вы обязуетесь хранить все доказательства, относящиеся к вашим действиям, и нести неблагоприятные последствия любого непредставления дополнительных доказательств. Вы несете единоличную ответственность по любым юридическим обязательствам от своего имени за любой ущерб, причиненный любой третьей стороне в результате вашего подозрения в нарушении условий соглашений. Если вас подозревают в нарушении применимого законодательства или настоящего Соглашения, что приводит к каким-либо убыткам для MEXC или к предъявлению претензий со стороны какой-либо третьей стороны, или вы подпадаете под какой-либо штраф, наложенный какими-либо административными органами, вы должны компенсировать MEXC все убытки и / или расходы, понесенные MEXC в результате этого, включая разумные гонорары адвокатам.

Объем ответственности и ограничение ответственности

11. MEXC несет ответственность за предоставление вам услуг MEXC в соответствии с текущим статусом и доступностью. Однако MEXC не дает явных или подразумеваемых гарантий в отношении Услуг, включая, помимо прочего, применимость, отсутствие ошибок или упущений, устойчивость, точность, надежность, пригодность Услуг для определенной цели. В то же время MEXC не берет на себя никаких обязательств и не дает никаких гарантий относительно достоверности, точности, правильности, надежности, качества, стабильности, целостности и своевременности технологий и информации, используемых в сервисе MEXC. 12. Вы понимаете, что информационная система на MEXC выпущена самими пользователями, и здесь могут быть риски и дефекты. 13. MEXC используется только в качестве торговой площадки. MEXC служит только платформой, где вы можете получать информацию о цифровых активах, идентифицировать контрагентов, вести переговоры и проводить сделки с цифровыми активами, а MEXC контролирует качество, безопасность или законность цифровых активов, участвующих в сделках, подлинность или точность торговой информации и способность торговых сторон выполнять свои обязательства по торговому соглашению. Вы должны по своему усмотрению определять подлинность, законность и действительность соответствующих цифровых активов и / или информации и нести любую ответственность и убытки, возникающие в результате этого, за свой счет. За исключением случаев, когда это прямо требуется законами и нормативными актами, MEXC не обязана проводить предварительную проверку всех данных Клиента, информации о цифровых активах, торговой деятельности и других вопросов, связанных с торговлей, за исключением следующих обстоятельств: MEXC имеет разумные основания полагать, что могут быть серьезные незаконные действия или нарушения закона со стороны конкретных пользователей или конкретных сделок; или MEXC имеет разумные основания полагать, что поведение пользователя в MEXC подозревается в незаконности или ненадлежащем исполнении. 14. MEXC или третья сторона, уполномоченная MEXC или согласованная вами и MEXC, имеет право принимать ваши споры с другими участниками-пользователями, возникающие в результате транзакций на основании ваших безотзывных полномочий, и имеет право в одностороннем порядке определять факты, к которым относятся такие споры, и применимые правила для принятия решения, включая, но не ограничиваясь, корректировку статуса транзакции соответствующих заказов, указание третьей стороне или персоналу службы поддержки клиентов полностью или частично выплатить Стороне оспариваемый платеж или стороны. Если вы не сможете реализовать решение об обработке в течение установленного периода, MEXC будет иметь право (но не обязанность) напрямую завершить платеж, используя сумму на вашем счете, в настоящее время открытую на MEXC, или депозиты, выплаченные вами MEXC или ее аффилированным лицам. от вашего имени. Вы должны вовремя восполнить маржу депозита и компенсировать убытки MEXC и ее аффилированных лиц, в противном случае MEXC и ее аффилированные лица имеют право напрямую вычесть ваши права и интересы по другим контрактам и имеют право продолжить взыскание. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что ни MEXC, ни какая-либо третья сторона, уполномоченная MEXC, или любая третья сторона, по взаимному согласию между вами и MEXC, не являются судебным органом, и доказательства должны быть аутентифицированы только в качестве обычных лиц. MEXC или любая третья сторона, уполномоченная MEXC, или любая третья сторона, согласованная вами и MEXC, основана исключительно на ваших безотзывных полномочиях урегулировать спор и не может гарантировать, что результат урегулирования спора соответствует вашим ожиданиям. , и не несет никакой ответственности за заключение такого мирового соглашения. Если в результате вы понесли убытки, вы соглашаетесь потребовать возмещения убытков от получателя. 15. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что MEXC не вызвана следующей любой ситуацией, вы несете ответственность за любой ущерб, включая, помимо прочего, прибыль, деловую репутацию, использование, потерю данных или другие нематериальные убытки (независимо от того, была ли MEXC проинформирована о возможности такие убытки): MEXC имеет разумные основания полагать, что конкретный пользователь или конкретная транзакция могут повлечь за собой существенное нарушение законов или контракта; MEXC имеет разумные основания полагать, что действия пользователя в MEXC подозреваются как незаконные или ненадлежащие; расходы и убытки, понесенные в результате покупки или получения каких-либо данных, информации или транзакций и т. Д. Через службу MEXC; ваше непонимание Сервис MEXC; И любые другие убытки, связанные с сервисами MEXC, которые не вызваны MEXC. 16. Ни при каких обстоятельствах MEXC не несет ответственности за любой сбой или задержку в предоставлении какой-либо услуги из-за нормального технического обслуживания оборудования, сбоев сетевых подключений, сбоев компьютеров, средств связи или других систем, сбоя питания, забастовок, трудовых споров, беспорядков, восстание, беспорядки, нехватка продукции или материалов для производства, пожар, наводнение, шторм, взрыв, война, действия правительства, приказы судебных или административных органов или бездействие третьей стороны.

Расторжение Соглашения

17. Вы соглашаетесь с тем, что MEXC имеет право по своему единоличному и абсолютному усмотрению без предварительного уведомления приостановить, прекратить предоставление вам части или всех услуг MEXC по любой причине, а также приостановить или окончательно заморозить (отменить) вашей учетной записи в MEXC и не несет ответственности за это перед вами или какой-либо третьей стороной, однако MEXC имеет право сохранять торговые данные, историю и другую информацию, относящуюся к учетной записи, а также применение и использование такой информации. В случае следующих обстоятельств, MEXC имеет право расторгнуть настоящее Соглашение напрямую, аннулировав учетную запись, и имеет право навсегда заморозить (отменить) полномочия вашей учетной записи на MEXC:

(a) После того, как MEXC прекратит предоставление вам услуг, вас могут подозревать в перерегистрации в качестве пользователя MEXC, прямо или косвенно или от имени других лиц; (b) Предоставленный Вами адрес электронной почты не существует или не может получать электронные сообщения, и нет другого способа связаться с Вами, или MEXC уведомляет Вас об изменении Ваших данных электронной почты другим способом, и вы все еще не изменили на действительный адрес электронной почты в течение трех рабочих дней после получения уведомления от MEXC; (c) Основное содержание предоставленной вами информации о пользователе не является правдивым, неточным или неполным; (d) При изменении Соглашения (включая правила) вы прямо информируете MEXC о том, что не желаете принимать новое соглашение о предоставлении услуг; и (e) Прочие условия, при которых, по мнению MEXC, услуга должна быть прекращена. После прекращения обслуживания вашей учетной записи или постоянного замораживания (аннулирования) вашей учетной записи на MEXC, MEXC не будет иметь никаких обязательств по сохранению или раскрытию вам любой информации в вашей учетной записи или пересылке вам или третьему лицу любой имеющейся у вас информации.

18. Вы соглашаетесь с тем, что:

(a) После прекращения Ваших контрактных отношений с MEXC, MEXC сохраняет за собой следующие права: продолжать сохранять Вашу пользовательскую информацию и всю информацию о транзакциях во время пользования услугой MEXC. (b) Если у Вас есть какие-либо противозаконные действия или действия, нарушающие настоящее Соглашение в течение периода пользования Услугой, МХС все равно может предъявить Вам претензии в соответствии с настоящим Соглашением. c) когда MEXC приостанавливает или прекращает обслуживание для вас, он будет обрабатывать ваши торговые данные, записанные до приостановки или прекращения обслуживания в соответствии со следующими принципами. Вы должны обрабатывать или нести любые споры, убытки или расходы, понесенные вами, и должны гарантировать, что MEXC освобождается от любых потерь или любых расходов. (d) Если Вы заключили договор купли-продажи с другими членами до приостановления или прекращения предоставления Услуги, но договор фактически не был выполнен, МХС имеет право удалить соответствующую информацию о таком договоре купли-продажи и торговых цифровых активах. (e) После прекращения обслуживания вашей учетной записи или постоянного замораживания (аннулирования) вашей учетной записи на MEXC, MEXC не будет иметь никаких обязательств сохранять или раскрывать вам любую информацию в вашей учетной записи или пересылать вам или третьему лицу любую информация, которую вы не читали, не отправляли или не пересылали; и (f) Если вы заключили договор купли-продажи с любым другим участником до приостановки или прекращения предоставления услуг, и такой договор был частично выполнен, MEXC не может удалить транзакцию; при условии, что MEXC может уведомить вашего контрагента о соответствующих обстоятельствах во время приостановки или прекращения предоставления услуг.

Защита интеллектуальной собственности 19. Все интеллектуальные достижения, включенные в MEXC, включая, помимо прочего, логотипы веб-сайтов, базы данных, дизайн веб-сайтов, текст и графику, программное обеспечение, фотографии, видео, музыку, звуки и любые комбинации вышеупомянутых файлов, а также права интеллектуальной собственности. компиляции программного обеспечения, связанный исходный код и программное обеспечение (включая небольшие приложения и сценарии) должны принадлежать MEXC. Вы не можете копировать, изменять, передавать или использовать любые из вышеуказанных материалов или контента в коммерческих целях. 20. После принятия настоящего Соглашения будет считаться, что вы на основании своей собственной воли передали и уступили исключительно и бесплатно MEXC все авторские права на любую форму информации, которую вы публикуете на MEXC, включая, но не ограничиваясь авторскими правами, правами на распространение, правами аренды, правами на показ, правами на исполнение, правами на проецирование, правами на трансляцию, правами на распространение информации в сети, правами на съемку, правами на адаптацию, правами на перевод, правами на компиляцию и другими передаваемыми правами, на которые имеют право владельцы авторских прав, и MEXC имеет право подать иск о любом нарушении таких авторских прав и получить полную компенсацию за такое нарушение. Настоящее Соглашение применяется к любому контенту, который публикуется вами на MEXC и защищен законом об авторских правах, независимо от того, был ли этот контент создан до или после подписания настоящего Соглашения. 21. Вы не имеете права незаконно использовать или распоряжаться правами интеллектуальной собственности MEXC или любого другого лица во время использования услуг, предлагаемых MEXC. Для любой информации, которую вы публикуете на MEXC, вы не можете публиковать или разрешать другим веб-сайтам (или средствам массовой информации) использовать такую информацию каким-либо образом. 22. Ваш вход в MEXC или использование любых услуг, предлагаемых MEXC, не будет считаться передачей вам какой-либо интеллектуальной собственности.

Применимое право 23. Настоящее Соглашение в целом является контрактом, заключенным в соответствии с законодательством Республики Сингапур, и соответствующие законы Республики Сингапур должны применяться к его заключению, толкованию, содержанию и исполнению; Любые претензии или действия, возникающие в связи с Услугами, согласованными в настоящем Соглашении, регулируются, интерпретируются и исполняются в соответствии с законодательством Республики Сингапур. Во избежание сомнений, этот пункт должен быть прямо применим к любому иску против нас о правонарушении. Компетентный суд или форум для рассмотрения любого иска или иска против нас или в отношении нас должен находиться в Республике Сингапур. У вас есть безоговорочный доступ к исключительной юрисдикции в судебных разбирательствах и апелляциях в судах Республики Сингапур. Вы также безоговорочно соглашаетесь с тем, что место или компетентный суд для рассмотрения любого спора или проблемы, относящейся к настоящему Соглашению, или любых претензий и судебных разбирательств, вытекающих из настоящего Соглашения, будет исключительно в Республике Сингапур. Если любая другая деятельность этого Веб-сайта регулируется каким-либо специальным соглашением о юрисдикции, такое соглашение имеет преимущественную силу. Принцип неудобства форума не распространяется на суд по выбору в соответствии с настоящими Условиями обслуживания.

II. Политика "знай своего клиента" и борьба с отмыванием денег

1. Мы гарантируем, что соблюдаем законы и правила, касающиеся осведомленности о клиентах и борьбы с отмыванием денег, и не будем сознательно нарушать политику осведомленности о клиентах и борьбы с отмыванием денег. В пределах нашего разумного контроля мы будем принимать необходимые меры и технологии для предоставления вам услуг, которые являются безопасными и надежными, чтобы в максимально возможной степени защитить вас от потерь, вызванных отмыванием денег. Содержание политики "знай своего клиента" (KYC) и политики по борьбе с отмыванием денег следующее:

(а) Мы публикуем и обновляем политику верификации личности (KYC) и политику борьбы с отмыванием денег (AML) для соответствия стандартам, установленным соответствующими законами и нормативными актами (b) Мы обнародовали и обновили некоторые руководящие принципы и правила в связи с работой данного Веб-сайта, и наши сотрудники предоставят вам весь процесс обслуживания в соответствии с руководящими принципами и правилами; (c) Мы разрабатываем и выполняем процедуры внутреннего мониторинга и контроля транзакций, такие как строгие процедуры аутентификации личности, и формируем профессиональную команду, отвечающую за противодействие отмыванию денег; (d) мы применяем подход, основанный на предупреждении рисков, для проведения надлежащей проверки и постоянного надзора в отношении клиентов; (e) анализировать и регулярно проверять существующие операции; (f) сообщать о подозрительных операциях компетентным органам;

Идентификационная информация 2. В соответствии с законами и постановлениями соответствующих юрисдикций и в свете характера заинтересованных лиц, содержание вашей информации, собираемой нами, может отличаться, и, в принципе, мы будем собирать следующую вашу информацию, если вы зарегистрируетесь как физическое лицо:

(а) Основная личная информация: ваше имя, адрес (и постоянный адрес, если они разные), дата рождения и гражданство, а также другая доступная информация. Аутентификация личности должна основываться на документах, выданных официальными или другими аналогичными органами, такими как паспорта, удостоверения личности или другие документы, удостоверяющие личность, которые требуются и выданы соответствующими юрисдикциями. Предоставленный вами адрес будет подтвержден надлежащим образом, например, при проверке тарифного билета на используемое вами транспортное средство, ваших счетов по процентным ставкам или реестра избирателей. (b) Действительная фотография: прежде чем зарегистрироваться, Вы должны предоставить фотографию, показывающую, что Вы держите документ, удостоверяющий личность, перед Вашей грудью; (c) Контактная информация: номер телефона / мобильного телефона и действующий адрес электронной почты.

3. Если вы являетесь компанией или юридическим лицом любого другого типа, мы собираем следующую вашу информацию, чтобы определить конечного бенефициара вашей учетной записи или вашего доверительного счета.

(а) Свидетельства о регистрации в корпорации и свидетельства о регистрации компании; копия устава и учредительного договора компании; (b) Подробные сертификационные материалы о структуре собственности и описание собственности компании, а также решение совета директоров о назначении уполномоченного агента компании, ответственного за открытие и ведение счета компании на веб-сайте; (c) Документы, удостоверяющие личность директоров, основных акционеров компании, а также лиц, имеющих право подписи учетной записи компании на веб-сайте, которые должны быть предоставлены в соответствии с соответствующими правилами; (d) Основной служебный адрес компании и почтовый адрес компании, если он отличается от основного служебного адреса компании. Если местный адрес компании отличается от ее основного служебного адреса, компания будет считаться клиентом с высоким уровнем риска, и, следовательно, компания должна будет предоставить дополнительную документацию; (e) Другие сертификационные документы, документы, выданные компетентными органами, и другие документы, которые мы можем счесть необходимыми в свете законов и нормативных актов соответствующих юрисдикций и в свете специфики вашей организации.

4. Мы принимаем только английскую и китайскую версии Вашей идентификационной информации; если Ваша идентификационная информация не на одном из этих двух языков, Вы должны будете перевести Вашу идентификационную информацию на английский язык и должным образом нотариально засвидетельствовать ее. 5. Подтверждение и проверка

(а) Вы должны предоставить как лицевую, так и оборотную стороны ваших документов, удостоверяющих личность. (b) Вы должны предоставить нам фотографию с изображением того, как Вы держите свои документы, удостоверяющие личность, перед своей грудью. (c) Копии сертификационных документов сверяются с их оригиналами. Тем не менее, если надежное и подходящее лицо по сертификации может доказать, что такие копии являются точными и исчерпывающими копиями оригиналов, такие копии будут считаться приемлемыми. К таким удостоверяющим центрам относятся послы, члены судебных органов, мировые судьи и т. Д .; и (d) Определение конечного бенефициара и контролера счета должно основываться на определении того, какие лица в конечном итоге владеют или контролируют прямого клиента, и / или на определении того, что текущая транзакция выполняется другим лицом. Если вы являетесь коммерческим предприятием, необходимо проверить личность его основных акционеров (например, тех, кто владеет 10% или более голосующих акций в таком коммерческом предприятии).

Надзор за транзакциями 6. Мы постоянно устанавливаем и корректируем ежедневные лимиты на торговлю и снятие наличных в зависимости от требований безопасности и фактического состояния транзакций; 7. Если транзакция происходит часто в зарегистрированной вами учетной записи или выходит за рамки разумных обстоятельств, наша профессиональная команда оценит и определит, является ли такая транзакция подозрительной; 8. Если мы идентифицируем конкретную транзакцию как подозрительную на основе нашей оценки, мы можем принять такие ограничительные меры, как приостановление транзакции или отказ в транзакции, и, если это возможно, мы можем даже отменить транзакцию как можно скорее, и сообщать компетентным органам, не уведомляя вас; 9. Мы оставляем за собой право отказать в регистрации заявителям, которые не соответствуют международным стандартам по борьбе с отмыванием денег или которые могут быть расценены как политические и общественные деятели; мы оставляем за собой право приостановить или прекратить сделку, признанную подозрительной по нашей собственной оценке, которая, однако, не нарушает никаких наших обязательств и обязанностей перед вами. До настоящего времени MEXC отказала в сделке или заявке на регистрацию пользователям в следующих странах: Северная Корея, Куба, Судан, Сирия, Иран, Йемен, Зимбабве, Мьянма, Ливан, Ливия, Боливия, Эквадор, Бангладеш, Сомали, Ирак, Демократическая Республика Конго (Золотая), Центральноафриканская Республика, Кыргызстан, Бурунди, Афганистан, Македония, Эфиопия, Гвинея-Бисау, Гвинея, Либерия, Тринидад и Тобаго, Венесуэла, Сербия, Крым, материковый Китай, Сингапур, США, Италия, Канада.

III. Политика конфиденциальности

Информационное приложение 1. MEXC будет использовать и раскрывать следующую личную информацию о вас в соответствии с настоящим Соглашением:

a) индивидуальная регистрационная информация, предоставленная MEXC и ее филиалам (за исключением названия предприятия и другой соответствующей промышленной и коммерческой регистрационной информации, которая должна быть раскрыта в соответствии с законами и правилами, а также информацией операторов физического лица) при регистрации или активации учетной записи, которая может войти на нашу платформу; (b) Если вы используете MEXC, MEXC будет записывать информацию о вашем браузере и компьютере, включая, помимо прочего, данные о вашем IP-адресе, типе браузера, языке, который вы используете, дате и времени доступа, аппаратные и программные функции, а также необходимые вам веб-страницы и записи . (c) Персональные данные пользователей, которые MEXC получает от деловых партнеров законными способами.

Если вы не хотите, чтобы мы собирали вышеупомянутую личную информацию, вы можете отказаться в любое время, уведомив нашего сотрудника по защите данных в письменной форме. Дополнительную информацию об отказе можно найти в разделе ниже, озаглавленном «Отозвать согласие, удалить, запросить доступ или изменить информацию, которую вы нам предоставили. Однако обратите внимание, что отказ или отзыв вашего согласия на сбор, использование или обработку ваших личных данных может повлиять на использование вами Сервисов. 2. Как мы используем вашу личную информацию

Вы будете напрямую предоставлять нам большую часть собираемой нами личной информации. Мы будем собирать и обрабатывать вашу информацию в следующих ситуациях: (A) Когда вы регистрируетесь онлайн, входите в систему или получаете доступ к MEXC или используете любую службу MEXC; (б) когда вы добровольно заполняете какой-либо опрос пользователей или предоставляете нам обратную связь по электронной почте или по любому другому каналу; (c) Файлы cookie через ваш браузер или программное обеспечение, когда вы используете или просматриваете наши веб-страницы или клиентов. (d) Другие ситуации самостоятельного сбора информации, упомянутые в этом соглашении. Мы также можем получать информацию из общедоступных каналов или сторонних каналов, таких как наши партнеры по рекламе и исследованиям рынка, включая обновление или дополнение другой собранной информации о вас.

3. Как мы используем вашу личную информацию Мы можем использовать вашу личную информацию следующими способами:

(а) Соблюдение законов и правил Большинство наших услуг регулируются законами и постановлениями, требующими от нас сбора, использования и хранения вашей личной информации определенным образом. Например, MEXC должна выявлять и проверять клиентов, которые используют наши услуги, на соответствие международным законам о борьбе с отмыванием денег. Это включает в себя сбор и хранение фотографий вашего удостоверения личности. Нам придется закрыть вашу учетную запись, если вы не предоставите личную информацию, требуемую по закону. (б) Обеспечить соблюдение условий настоящего соглашения Мы активно отслеживаем, расследуем, предотвращаем и уменьшаем любые потенциальные запрещенные или незаконные действия, обеспечиваем соблюдение наших соглашений с третьими сторонами, а также предотвращаем и проверяем нарушения настоящего Соглашения. Кроме того, с нас может взиматься плата в зависимости от ваших потребностей. Мы собираем информацию об использовании вашей учетной записи и внимательно следим за вашим взаимодействием с нашими услугами. Мы можем использовать любую личную информацию, которую мы собираем о вас, для этих целей. (c) Выявление и предотвращение мошенничества и / или потери денежных средств Мы обрабатываем вашу личную информацию, чтобы помочь обнаружить, предотвратить и уменьшить мошенничество и злоупотребление нашими услугами, а также обеспечить безопасность вашей учетной записи. (d) Предоставлять услуги Мы будем получать доступ к вашей личной информации, чтобы предоставлять вам услуги. Например, если вы хотите использовать внебиржевой сервис нашей платформы, нам нужна конкретная информация, такая как ваша личность, контактная информация и платежная информация, мы не можем предоставлять вам услуги без этой информации. Третьи стороны, такие как поставщики услуг проверки личности, также могут собирать вашу личную информацию, когда они предоставляют услуги проверки личности и / или предотвращения мошенничества. (e) Обеспечение служебной связи Мы отправляем вам управленческую или связанную с учетной записью информацию, чтобы сообщить вам самую последнюю информацию о наших услугах, уведомить вас о связанных проблемах безопасности или обновлениях или предоставить другую информацию, связанную с торговлей. Вы можете не знать о важных событиях, связанных с вашей учетной записью, которые могут повлиять на использование вами наших услуг без этих сообщений. Вы не можете отказаться от получения важных служебных сообщений, таких как электронные письма или текстовые сообщения, отправленные в юридических целях или в целях безопасности. (f) Обеспечение клиентской поддержки Мы получим доступ к вашей личной информации, когда вы свяжетесь с нами для решения любых проблем. Мы не сможем ответить на ваш запрос и обеспечить бесперебойное использование вами сервиса, если вы не обработаете свою личную информацию. (g) Обеспечить сетевую и информационную безопасность Мы обрабатываем вашу личную информацию, чтобы повысить безопасность, отслеживать и проверять личность и доступ к нашим услугам, бороться со спамом или другим вредоносным программным обеспечением или рисками безопасности, а также соблюдать применимые законы и правила безопасности. Особенно важно, чтобы мы получали своевременную и точную информацию о наших услугах. Мы не сможем обеспечить безопасность наших услуг, если вы не обработаете свою личную информацию. (h) Для исследований и разработок Мы будем иметь доступ к вашей личной информации, чтобы лучше понять, как вы используете наши услуги и как взаимодействовать с нашими услугами. Кроме того, мы также будем использовать эту информацию для настройки и улучшения содержания и расположения наших услуг, а также для развития дальнейшего сервиса. Мы не можем гарантировать, что вы будете продолжать пользоваться нашими услугами, если вы не обработаете вашу личную информацию. i) Улучшить свой опыт Мы получим доступ к вашей личной информации, когда вы свяжетесь с нами для решения любых проблем. Мы не сможем ответить на ваш запрос и обеспечить бесперебойное использование вами сервиса, если вы не обработаете свою личную информацию. (j) Содействовать приобретению, слиянию или торговле компании. Мы можем получить доступ к любой информации о вашей учетной записи и использовании наших услуг в контексте корпоративного приобретения, слияния или другой корпоративной транзакции. Если вы не хотите, чтобы ваша личная информация обрабатывалась для этих целей, вы можете закрыть свою учетную запись. (k) Участвовать в маркетинговой деятельности Мы можем отправлять вам маркетинговые сообщения (например, электронные письма или текстовые сообщения), чтобы информировать вас о наших мероприятиях или акциях партнеров; для обеспечения целевого маркетинга; предложить вам рекламные предложения. Наш маркетинг будет основан на ваших рекламных и маркетинговых предпочтениях и в соответствии с действующим законодательством. Если вы не хотите, чтобы мы отправляли вам маркетинговую информацию, отправьте запрос нашему сотруднику по защите личных данных по адресу dataprotect@mexc.com. (l) Для любых других целей Мы можем раскрывать вашу личную информацию для любых целей, на которые вы соглашаетесь.

4. MEXC не будет предоставлять, продавать, сдавать в аренду, передавать или обменивать вашу личную информацию никаким третьим лицам, если мы не получили ваше разрешение заранее, или если третье лицо и MEXC (включая филиалы MEXC) индивидуально или совместно не будут предоставлять вам услуги , и после окончания предоставления услуг будет запрещен доступ ко всем этим материалам, к которым он мог получить доступ раньше. MEXC также не позволяет третьим лицам собирать, редактировать, продавать или распространять вашу личную информацию любыми средствами. Если какой-либо пользователь MEXC примет участие в вышеуказанных действиях, после обнаружения, MEXC имеет право немедленно расторгнуть соглашение о предоставлении услуг с этим пользователем. 5. Если вы не являетесь физическим лицом с полной дееспособностью в отношении гражданских прав и гражданского поведения, у вас нет права использовать эту услугу. Поэтому MEXC надеется, что вы не предоставите никакой личной информации.

Раскрытие информации 6. В следующих обстоятельствах MEXC будет раскрывать вашу личную информацию полностью или частично в соответствии с вашими личными пожеланиями или положениями закона:

(а) раскрыть третьему лицу с вашего предварительного согласия; (b) Если вы являетесь квалифицированным истцом интеллектуальной собственности и подали жалобу, если этого требует ответчик, мы можем раскрыть вашу личную информацию истцу, чтобы обе стороны могли разрешить возможный спор о правах; (c) Раскрывать третьему лицу или административному или судебному органу согласно соответствующим положениям закона или требованиям административного или судебного органа; (d) Раскрывать их третьей стороне, если вы нарушили соответствующие законы, постановления или настоящее Соглашение. (e) Предоставлять вашу личную информацию третьим лицам для предоставления необходимых вам продуктов и услуг; (f) В транзакции, созданной на MEXC, если какая-либо сторона транзакции выполняет или частично выполняет свои транзакционные обязательства и делает запрос на раскрытие информации, MEXC имеет право принять решение о предоставлении такому пользователю контактной информации контрагента и другая необходимая информация, чтобы облегчить завершение сделки или урегулирование споров. (g) MEXC обеспечивает соответствующее раскрытие информации в соответствии с законами, нормативными актами или политикой веб-сайта.

Хранение и передача информации 7. Информация и материалы, которые мы собираем о вас, будут храниться на серверах MEXC и / или ее дочерних компаний и могут быть переданы в страны, регионы или места за пределами страны, где информация и материалы были собраны, и могут быть посещены, сохранены и показаны за пределами страны, из которой они происходят. Более подробную информацию о передаче из ЕС персональных данных и/или информации, относящейся к пользователям, находящимся в ЕС, можно найти в разделе «Дополнительные положения только для пользователей ЕС».

Использование файлов Cookie 8. Если вы не откажетесь от файлов cookie, мы будем устанавливать или использовать файлы cookie на вашем компьютере, чтобы вы могли войти в систему или использовать наши службы платформы или функции, которые полагаются на файлы cookie. Мы используем файлы cookie, чтобы предоставить вам более продуманные персонализированные услуги, включая услуги по продвижению. Вы можете принять или отклонить файлы cookie. Вы можете отклонить файлы cookie, изменив настройки браузера. Но если вы решите отклонить файлы cookie, вы не сможете войти в систему или использовать наши службы платформы или функции, которые полагаются на файлы cookie. Этот пункт применяется к соответствующей информации, полученной с помощью файлов cookie, изложенных MEXC.

Информационная безопасность 9. Ваша учетная запись имеет функцию защиты, пожалуйста, храните информацию об учетной записи и пароле должным образом. Мы позаботимся о том, чтобы ваша информация не была потеряна, не использовалась и не изменялась, путем создания резервных копий других серверов и шифрования паролей пользователей. Несмотря на вышеупомянутые меры безопасности, обратите внимание, что в информационной сети нет «совершенных мер безопасности». При использовании услуг нашей платформы для онлайн-транзакций вы неизбежно раскроете свою личную информацию, такую как контактную информацию или почтовый адрес, друг другу или потенциальной транзакции. Пожалуйста, защитите свою личную информацию и предоставляйте ее другим только в случае необходимости. Если вы обнаружите утечку вашей личной информации, особенно вашей учетной записи и пароля, немедленно свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов, чтобы мы могли принять соответствующие меры. 10. Мы будем хранить личные данные в соответствии с Законом о защите личных данных и/или другими применимыми законами. То есть, мы уничтожим или придадим анонимность вашим персональным данным, если мы обоснованно определим, что (i) цель, с которой эти персональные данные были собраны, больше не обслуживается хранением таких персональных данных; (ii) хранение больше не требуется для каких-либо юридических или деловых целей; и (iii) никакие другие законные интересы не гарантируют дальнейшего хранения таких персональных данных. Если вы перестанете пользоваться нашими Услугами, мы можем продолжать хранить, использовать и/или раскрывать ваши личные данные в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности и нашими обязательствами согласно Закону о защите личных данных и/или другим применимым законам.

Отозвать согласие, удалить, запросить доступ или изменить информацию, которую вы нам предоставили 11. Вы можете отозвать свое согласие на сбор, использование и / или раскрытие ваших личных данных, находящихся в нашем распоряжении или под нашим контролем, отправив электронное письмо нашему сотруднику по защите личных данных по адресу dataprotect@mexc.com. 12. Однако ваш отзыв согласия может означать, что мы не сможем продолжать предоставлять вам Услуги, и нам может потребоваться расторгнуть договор, который вы заключили с нами. 13. Вы можете запросить доступ и/или исправить ваши личные данные, которые в настоящее время находятся в нашем распоряжении или под нашим контролем, отправив нам письменный запрос. Нам потребуется от вас достаточно информации, чтобы установить вашу личность, а также характер вашего запроса, чтобы иметь возможность обработать ваш запрос. Поэтому отправьте письменный запрос, отправив электронное письмо нашему сотруднику по защите личных данных по адресу dataprotect@mexc.com. 14. Мы можем взимать с вас разумную плату за обработку и обработку ваших запросов о доступе к вашим персональным данным. Если мы выберем взимать такую плату, мы предоставим вам письменную оценку суммы, которую мы будем взимать. Пожалуйста, обратите внимание на то, что мы не обязаны отвечать на Ваш запрос о доступе или заниматься его обработкой, если Вы не согласились оплатить сбор. 15. Мы оставляем за собой право отказать в исправлении ваших личных данных в соответствии с положениями, изложенными в Законе о защите личных данных и / или других применимых законах, если они требуют и / или дают право организации отказать в исправлении личных данных в заявленные обстоятельства.

Удаление аккаунта: 16. Вы можете удалить свою учетную запись MEXC в любое время, последствия удаления учетной записи включают, но не ограничиваются следующим:

Вы потеряете все цифровые активы и данные, содержащиеся в этой учетной записи. Вы не сможете восстановить личную информацию, историю транзакций, бизнес-данные и историческую информацию учетной записи. Вы не сможете использовать эту учетную запись для входа на MEXC. Важно: После удаления аккаунта его нельзя восстановить. Для защиты ваших прав мы еще раз напомним вам о рисках после того, как вы нажмете кнопку Удалить аккаунт.

17. Удаление вашей учетной записи не означает, что все ваши операции и обязанности по учетной записи до ее удаления освобождаются или смягчаются. Все записи и информация, связанные с вашей учетной записью, будут удалены. Тем не менее, мы можем сохранить некоторую информацию о вашей учетной записи в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных актов.

Дополнительные положения только для пользователей из ЕС 18. Положения этого раздела применяются только в том случае, если вы являетесь пользователем, находящимся в Европейском Союзе («ЕС»). Эти положения имеют приоритет над любыми противоречивыми положениями в остальной части настоящей Политики конфиденциальности. 19. Ваши личные данные могут быть переданы за пределы ЕС. В таком случае мы принимаем все разумные меры предосторожности для применения соответствующих или подходящих мер безопасности, изложенных в GDPR, например, мы принимаем меры, такие как соответствующие договорные положения, чтобы гарантировать, что получатели такой передачи защищают и обрабатывают ваши личные данные в соответствии с все применимые законы о защите персональных данных. 20. Вы имеете право осуществлять следующие права в соответствии с GDPR: