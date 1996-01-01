خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌ های اکوسیستم Energi بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Energi را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00096
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.92M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,180.01
+0.04%
+0.37%
-2.96%
$ 7.35B
$ 1.24
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.575
-0.16%
+6.85%
+15.26%
$ 6.28B
$ 90.67K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
-0.01%
0.00%
+0.01%
$ 4.49B
$ 248.79K
5
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.248
+0.03%
+1.53%
-20.08%
$ 2.02B
$ 94.80K
6
Wrapped Tron
Wrapped Tron
WTRX
$ 0.331479
+0.09%
+0.00%
+1.08%
$ 1.38B
$ 21.28M
7
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.65
-0.12%
+1.36%
-5.10%
$ 1.33B
$ 715.00
8
Wrapped One
Wrapped One
WONE
$ 0.175587
0.00%
--
+13,789.73%
$ 858.46M
$ 172.53
9
Quant
Quant
QNT
$ 57.92
+0.10%
-0.21%
-1.26%
$ 697.92M
$ 528.24
10
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7129
+0.08%
-0.93%
-3.62%
$ 459.54M
$ 118.27K
11
Curve
Curve
CRV
$ 0.2407
0.00%
+0.38%
+1.13%
$ 365.07M
$ 1.51M
12
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 103.66
+0.03%
+0.32%
-2.73%
$ 274.01M
$ 934.99
13
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002577
0.00%
-0.35%
-2.46%
$ 254.36M
$ 219.98B
14
Trust Wallet
Trust Wallet
TWT
$ 0.3918
+0.38%
-2.33%
+1.65%
$ 169.45M
$ 181.51K
15
Compound
Compound
COMP
$ 16.26
+0.31%
+0.87%
-2.40%
$ 162.40M
$ 3.47K
16
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8725
+0.02%
-1.62%
-3.63%
$ 151.33M
$ 64.58K
17
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01362
+0.30%
+0.67%
-7.36%
$ 147.48M
$ 4.36M
18
SwissBorg
SwissBorg
BORG
$ 0.14143
+0.32%
+0.01%
+0.50%
$ 138.79M
$ 25.04K
19
SafePal
SafePal
SFP
$ 0.237
+0.55%
+2.68%
-2.30%
$ 118.75M
$ 223.17K
20
Golem
Golem
GLM
$ 0.088964
+0.10%
+0.01%
-3.99%
$ 88.96M
$ 3.30M
21
BAT
BAT
BAT
$ 0.05875
+0.32%
+3.90%
-13.63%
$ 87.77M
$ 1.01M
22
Reserve Rights
Reserve Rights
RSR
$ 0.001158
0.00%
+1.58%
-7.75%
$ 72.19M
$ 48.13M
23
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,953.6
-0.16%
+1.33%
-5.56%
$ 69.98M
$ 30.07
24
SNX
SNX
SNX
$ 0.2
+0.15%
+1.47%
-5.75%
$ 68.83M
$ 309.89K
25
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.2073
+0.29%
+2.27%
+4.82%
$ 68.02M
$ 284.80K
26
Numeraire
Numeraire
NMR
$ 8.167
+0.16%
+0.77%
-4.56%
$ 60.97M
$ 7.81K
27
Holo Token
Holo Token
HOT
$ 0.0003275
+0.18%
+1.52%
-3.96%
$ 57.68M
$ 203.56M
28
ECOMI
ECOMI
OMI
$ 0.0001896
+0.26%
-1.09%
-0.47%
$ 53.88M
$ 420.05M
29
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02414
0.00%
-1.87%
-5.19%
$ 47.65M
$ 2.20M
30
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1605
+0.38%
+1.39%
-6.70%
$ 45.95M
$ 389.21K
31
Mask Network
Mask Network
MASK
$ 0.3525
+0.43%
+1.20%
-5.29%
$ 35.28M
$ 159.43K
32
Amp
Amp
AMP
$ 0.0003823
+0.05%
+0.34%
-1.57%
$ 33.22M
$ 150.65M
33
Wrapped Near
Wrapped Near
WNEAR
$ 1.63
0.00%
+0.00%
-0.61%
$ 31.26M
$ 3.33M
34
Bancor
Bancor
BNT
$ 0.2683
0.00%
+3.59%
-1.58%
$ 28.93M
$ 209.55K
35
Band
Band
BAND
$ 0.155631
+0.06%
-0.00%
-10.58%
$ 28.13M
$ 1.09M
36
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.04798028
+0.02%
-0.00%
-0.24%
$ 27.35M
$ 265.38K
37
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.2866
+0.78%
+2.82%
+2.05%
$ 24.73M
$ 235.57K
38
Ocean Protocol
Ocean Protocol
OCEAN
$ 0.094758
+0.09%
+0.02%
-0.78%
$ 22.83M
$ 133.78K
39
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 3.005
+0.10%
-4.37%
-2.51%
$ 22.00M
$ 21.32K
40
Powerledger
Powerledger
POWR
$ 0.03689644
+0.21%
+0.03%
-6.28%
$ 20.97M
$ 650.55K
41
DODO
DODO
DODO
$ 0.02028
-0.05%
-7.12%
+2.42%
$ 20.74M
$ 7.61M
42
STORJ
STORJ
STORJ
$ 0.04349
-1.39%
-1.30%
-4.09%
$ 18.34M
$ 1.66M
43
Civic
Civic
CVC
$ 0.01734699
+0.36%
+0.02%
-9.11%
$ 17.35M
$ 824.94K
44
Audius
Audius
AUDIO
$ 0.01194828
+0.11%
+0.00%
-4.53%
$ 17.31M
$ 2.34M
45
Celer Network
Celer Network
CELR
$ 0.00215
+1.29%
+6.41%
+7.86%
$ 16.59M
$ 27.89M
46
Keep Network
Keep Network
KEEP
$ 0.01620909
+0.01%
+0.01%
-7.37%
$ 15.65M
$ 505.47
47
Hegic
Hegic
HEGIC
$ 0.01395999
-0.02%
-0.00%
-2.43%
$ 15.05M
$ 9.68
48
QuarkChain
QuarkChain
QKC
$ 0.002009
+0.15%
+1.06%
+0.20%
$ 14.55M
$ 26.64M
49
AVA
AVA
AVA
$ 0.1805
+0.17%
+0.89%
-13.10%
$ 13.22M
$ 302.90K
50
Loopring
Loopring
LRC
$ 0.008934
-0.04%
+1.19%
-10.49%
$ 12.19M
$ 6.27M

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Energi چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Energi به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 85 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $102.75B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Energi چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Energi که در MEXC رصد می‌شوند، توکن FUN با ثبت تغییر قیمتی 37.16% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Energi در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 85 توکن از دسته اکوسیستم Energi را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Energi می‌توان به USDC, WBTC, LINK اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Energi چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Energi در حال حاضر حدود $102.75B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Energi، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.