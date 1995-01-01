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برترین توکن‌ های اکوسیستم زنجیره BNB بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم زنجیره BNB را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,157.49
+0.04%
+0.39%
-2.91%
$ 1.27T
$ 2.99K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,884.78
+0.05%
+0.25%
-1.74%
$ 227.37B
$ 24.42K
3
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 610.68
0.00%
+0.63%
+1.00%
$ 82.30B
$ 11.17K
4
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00096
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.92M
5
XRP
XRP
XRP
$ 1.005
+0.03%
+1.15%
-3.18%
$ 62.30B
$ 7.91M
6
Solana
Solana
SOL
$ 75.68
+0.13%
+0.64%
-1.84%
$ 43.84B
$ 197.22K
7
Tron
Tron
TRX
$ 0.3316
+0.03%
-0.24%
+0.55%
$ 31.45B
$ 11.43M
8
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07002
+0.16%
+0.32%
-0.04%
$ 11.93B
$ 28.97M
9
Zcash
Zcash
ZEC
$ 489.66
+0.17%
-0.35%
-4.96%
$ 8.18B
$ 1.31K
10
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,164.94
+0.04%
+0.37%
-2.96%
$ 7.35B
$ 1.24
11
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2,076.27
+0.04%
+0.00%
-1.65%
$ 6.99B
$ 529.15K
12
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1778
-0.22%
-0.73%
-9.84%
$ 6.46B
$ 7.25M
13
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.572
-0.16%
+6.85%
+15.26%
$ 6.28B
$ 90.67K
14
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
-0.01%
0.00%
+0.01%
$ 4.49B
$ 248.79K
15
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
$ 204
+0.20%
+0.15%
-5.42%
$ 4.09B
$ 21.13K
16
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.09869
+0.41%
+1.26%
-3.50%
$ 3.81B
$ 2.39M
17
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.355
-0.07%
+1.65%
+1.65%
$ 3.63B
$ 466.28K
18
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 44.09
-0.11%
+1.22%
-3.43%
$ 3.41B
$ 42.99K
19
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,064.67
0.00%
+1.64%
-2.75%
$ 3.37B
$ 0.09
20
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1.13
0.00%
--
0.00%
$ 3.01B
$ 5.67K
21
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.499
-0.08%
+1.11%
-0.40%
$ 2.80B
$ 64.15K
22
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
--
23
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004552
+0.11%
-0.11%
-2.76%
$ 2.68B
$ 105.35B
24
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.07M
25
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6394
+0.01%
+0.78%
+0.74%
$ 2.13B
$ 215.21K
26
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.247
+0.03%
+1.53%
-20.08%
$ 2.02B
$ 94.80K
27
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.05681
+0.19%
+3.49%
+7.20%
$ 1.80B
$ 2.19M
28
HTX DAO
HTX DAO
HTX
$ 0.000001801
0.00%
-0.33%
-0.39%
$ 1.63B
$ 29.19B
29
Aster
Aster
ASTER
$ 0.6008
+0.13%
-0.07%
-1.70%
$ 1.62B
$ 530.75K
30
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.11495
+0.30%
+0.38%
-0.80%
$ 1.46B
$ 60.19K
31
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.41B
$ 4.00M
32
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9998
0.00%
-0.02%
+0.01%
$ 1.36B
$ 173.14
33
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.59
-0.12%
+1.36%
-5.10%
$ 1.33B
$ 715.00
34
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.996
0.00%
+0.01%
0.00%
$ 1.30B
$ 21.80K
35
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7672
+0.01%
+0.83%
-4.91%
$ 1.29B
$ 1.14M
36
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002649
+0.11%
+0.19%
-9.16%
$ 1.10B
$ 23.44B
37
Wrapped BNB
Wrapped BNB
WBNB
$ 608.78
-0.04%
+0.01%
+3.92%
$ 1.07B
$ 207.39M
38
United Stables
United Stables
U
$ 1.0004
+0.01%
+0.01%
+0.01%
$ 1.00B
$ 57.00K
39
Wrapped One
Wrapped One
WONE
$ 0.175587
0.00%
--
+13,789.73%
$ 858.46M
$ 172.53
40
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.475
+0.20%
-1.86%
+6.42%
$ 757.77M
$ 277.42K
41
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.045
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 700.62M
--
42
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 63,335
+0.01%
+0.00%
-2.98%
$ 649.34M
$ 288.49K
43
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.07976
-0.48%
-3.76%
-13.11%
$ 614.11M
$ 19.91M
44
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.2668
+0.24%
+2.23%
-2.60%
$ 566.75M
$ 616.90K
45
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1677
-0.18%
0.00%
-8.27%
$ 556.15M
$ 707.36K
46
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.998685
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 550.68M
$ 62.32K
47
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.6877
+0.13%
+2.14%
-2.84%
$ 544.18M
$ 1.53M
48
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 62,672
+0.05%
+0.00%
-3.77%
$ 530.11M
$ 46.43
49
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.436
0.00%
+0.63%
-0.76%
$ 504.92M
$ 100.46K
50
Binance Life
Binance Life
币安人生
$ 0.49369
-0.60%
+2.42%
-5.70%
$ 494.61M
$ 127.59K

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم زنجیره BNB چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم زنجیره BNB به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 1,986 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1922.16B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم زنجیره BNB چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم زنجیره BNB که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LUCHOW با ثبت تغییر قیمتی 174.30% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم زنجیره BNB در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 1,986 توکن از دسته اکوسیستم زنجیره BNB را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم زنجیره BNB می‌توان به BTC, ETH, BNB اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم زنجیره BNB چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم زنجیره BNB در حال حاضر حدود $1922.16B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم زنجیره BNB، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.