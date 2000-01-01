טוקני סוכני AI מובילים לפי שווי שוק

סוכני AI הם ישויות תוכנה אוטונומיות המופעלות על ידי בינה מלאכותית, היכולות לבצע עסקאות או לנהל חוזים חכמים בשם המשתמשים. רשתות בלוקצ'יין בתחום זה מספקות את התשתית המבוזרת ואת משאבי המחשוב הדרושים להפעלת סוכנים חכמים אלו. הטוקנים המקומיים שלהם מתמרצים מפתחי AI, מממנים כוח חישוב ומאפשרים מיקרו-עסקאות בין בוטים.