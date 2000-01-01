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טוקני סוכני AI מובילים לפי שווי שוק

סוכני AI הם ישויות תוכנה אוטונומיות המופעלות על ידי בינה מלאכותית, היכולות לבצע עסקאות או לנהל חוזים חכמים בשם המשתמשים. רשתות בלוקצ'יין בתחום זה מספקות את התשתית המבוזרת ואת משאבי המחשוב הדרושים להפעלת סוכנים חכמים אלו. הטוקנים המקומיים שלהם מתמרצים מפתחי AI, מממנים כוח חישוב ומאפשרים מיקרו-עסקאות בין בוטים.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.8502
+0.12%
+6.87%
+9.86%
$ 1.43B
$ 3.05M
2
VVV
VVV
VVV
$ 15.27
+3.66%
+6.85%
+28.50%
$ 713.32M
$ 11.74K
3
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.6583
+1.22%
+6.83%
+17.26%
$ 430.77M
$ 844.29K
4
FET
FET
FET
$ 0.1468
-0.61%
+12.67%
+10.30%
$ 331.38M
$ 3.53M
5
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2755
+0.18%
+0.59%
+5.10%
$ 136.95M
$ 584.00K
6
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.0651
-0.05%
+3.21%
+4.40%
$ 126.26M
$ 899.79K
7
S
S
S
$ 0.02551
+0.32%
+4.52%
+13.41%
$ 72.60M
$ 4.55M
8
BIO Protocol
BIO Protocol
BIO
$ 0.03145
-0.13%
+5.97%
+28.13%
$ 69.41M
$ 7.21M
9
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.02964
-0.27%
+2.08%
-3.92%
$ 49.04M
$ 1.99M
10
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003439
0.00%
-3.11%
-5.63%
$ 43.55M
$ 41.46M
11
Threshold
Threshold
T
$ 0.003672
-0.19%
+6.08%
+7.77%
$ 40.67M
$ 16.11M
12
Talus
Talus
US
$ 0.01804
+1.11%
+8.23%
+11.49%
$ 39.93M
$ 3.26M
13
Smart Blockchain
Smart Blockchain
SMART
$ 0.004984
+0.26%
-0.22%
+5.13%
$ 33.60M
$ 15.00M
14
Cortex
Cortex
CX
$ 0.01862401
+0.13%
-0.06%
-2.44%
$ 27.95M
$ 75.43K
15
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03624
-0.31%
-5.30%
-0.22%
$ 27.51M
$ 2.18M
16
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02106
+0.48%
+1.69%
+4.22%
$ 27.41M
$ 4.41M
17
Tutorial
Tutorial
TUT
$ 0.031544
-2.55%
+4.06%
-4.14%
$ 26.77M
$ 41.61M
18
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.3086
-0.39%
+5.20%
+12.59%
$ 26.77M
$ 221.85K
19
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0.002798
+0.65%
+4.42%
+3.72%
$ 26.30M
$ 24.01M
20
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.0002639
+1.11%
+7.50%
+8.93%
$ 26.18M
$ 257.74M
21
HIVE
HIVE
HIVE
$ 0.04237
+0.09%
+5.70%
+7.37%
$ 23.42M
$ 1.84M
22
Freysa
Freysa
FAI
$ 0.002806
+1.12%
-0.57%
+11.58%
$ 22.97M
$ 20.73M
23
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.07435
-0.13%
-1.09%
-9.03%
$ 22.96M
$ 953.82K
24
OpenServ
OpenServ
SERV
$ 0.02826
+2.10%
+0.07%
+16.83%
$ 21.76M
$ 431.91K
25
Phala
Phala
PHA
$ 0.02393
+0.08%
+3.78%
+9.19%
$ 20.06M
$ 3.89M
26
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.021647
-0.05%
+2.67%
+3.13%
$ 19.96M
$ 3.32M
27
Aixbt
Aixbt
AIXBT
$ 0.02017
+0.36%
+6.31%
+11.22%
$ 19.70M
$ 3.78M
28
Pippin
Pippin
PIPPIN
$ 0.01966
-0.17%
+6.46%
+13.04%
$ 19.50M
$ 7.35M
29
Morpheus AI
Morpheus AI
MOR
$ 2.08
0.00%
+0.02%
+6.12%
$ 18.11M
$ 42.70K
30
IQ
IQ
IQ
$ 0.0006517
+0.42%
+6.06%
+6.05%
$ 17.18M
$ 97.26M
31
Zentry
Zentry
ZENT
$ 0.00193
-1.23%
+5.38%
+9.77%
$ 15.39M
$ 29.51M
32
SingularityNET
SingularityNET
AGIX
$ 0.063758
-0.02%
+0.13%
+9.37%
$ 15.17M
$ 15.39K
33
Recall
Recall
RECALL
$ 0.04709
+0.28%
+1.25%
-6.25%
$ 14.89M
$ 1.49M
34
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.1504
-1.65%
+6.14%
+7.41%
$ 14.72M
$ 686.71K
35
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.04379
+0.37%
+4.73%
+5.03%
$ 14.66M
$ 1.76M
36
AVA
AVA
AVA
$ 0.1929
+0.10%
+4.13%
+6.50%
$ 14.05M
$ 281.93K
37
AEON
AEON
AEON
$ 0.07233
+0.66%
-9.33%
+10.91%
$ 13.97M
$ 3.52M
38
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001871
+0.16%
+6.90%
+9.96%
$ 13.95M
$ 36.07B
39
HeyElsa
HeyElsa
ELSA
$ 0.04541
-0.02%
+2.21%
-5.92%
$ 11.61M
$ 1.46M
40
Prompt
Prompt
PROMPT
$ 0.02297
-0.61%
+5.46%
+3.28%
$ 10.63M
$ 3.05M
41
OLAXBT
OLAXBT
AIO
$ 0.04283
+0.78%
+5.56%
-14.91%
$ 9.88M
$ 3.51M
42
ALI
ALI
ALI
$ 0.00108
+0.09%
+3.05%
+3.75%
$ 9.85M
$ 8.55M
43
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0652
0.00%
+3.61%
+6.97%
$ 9.76M
$ 38.65K
44
GENIUS AI
GENIUS AI
GNUS
$ 0.622968
+0.29%
-0.07%
+16.11%
$ 9.46M
$ 264.93
45
swarms
swarms
SWARMS
$ 0.009212
-0.01%
+10.34%
+8.28%
$ 9.13M
$ 8.15M
46
Foom
Foom
FOOM
$ 5.1938E-8
+0.18%
+1.70%
+21.35%
$ 9.09M
--
47
Cookie DAO
Cookie DAO
COOKIE
$ 0.011523
+0.62%
+0.97%
-5.36%
$ 8.88M
$ 5.17M
48
AITECH Cloud Network
AITECH Cloud Network
ACN
$ 0.004785
+0.15%
+2.46%
-2.11%
$ 8.53M
$ 56.23M
49
MIA
MIA
MIA
$ 0.01531436
+0.44%
+0.05%
+14.46%
$ 8.40M
$ 6.71K
50
Theoriq
Theoriq
THQ
$ 0.0096295
-0.28%
-0.01%
+3.49%
$ 8.00M
$ 314.84K

שאלות נפוצות

מהם מטבעות הקריפטו של סוכני AI במערכת האקולוגית של Web3?
מטבעות קריפטו של סוכני AI מפעילים תוכנות אוטונומיות המונעות על ידי בינה מלאכותית. סוכני AI יכולים לבצע באופן עצמאי חוזים חכמים, לסחור בנכסים דיגיטליים ולעבד נתונים בשם משתמשים אנושיים.
כיצד רשתות בלוקצ'יין תומכות ביישומי סוכני AI?
רשתות בלוקצ'יין מספקות משאבי מחשוב מבוזרים, אחסון נתונים מאובטח וספרי חשבונות שקופים הדרושים להפעלת יישומי סוכני AI באופן אוטונומי ללא שליטה מרכזית.
מהו השימוש העיקרי בטוקנים של סוכני AI?
טוקנים של סוכני AI משמשים בעיקר לתשלום עבור כוח החישוב הרב הנדרש למודלי בינה מלאכותית, לתמרוץ מפתחים ולאפשר מיקרו-עסקאות אוטומטיות בין בוטים שונים.
האם סוכני AI יכולים לסחור באופן אוטונומי במטבעות קריפטו בבורסות מבוזרות?
כן, מפתחים יכולים לתכנת סוכני AI לנתח באופן רציף מגמות שוק ולבצע אוטומטית אסטרטגיות מסחר בתדירות גבוהה בבורסות מבוזרות כאשר מתקיימים תנאי שוק מסוימים.

כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום סוכני בינה מלאכותית יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.