סוכני AI הם ישויות תוכנה אוטונומיות המופעלות על ידי בינה מלאכותית, היכולות לבצע עסקאות או לנהל חוזים חכמים בשם המשתמשים. רשתות בלוקצ'יין בתחום זה מספקות את התשתית המבוזרת ואת משאבי המחשוב הדרושים להפעלת סוכנים חכמים אלו. הטוקנים המקומיים שלהם מתמרצים מפתחי AI, מממנים כוח חישוב ומאפשרים מיקרו-עסקאות בין בוטים.
הכללת נכסים דיגיטליים בתחום סוכני בינה מלאכותית יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.