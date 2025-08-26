עוד על GNUS

GNUS מידע על מחיר

GNUS מסמך לבן

GNUS אתר רשמי

GNUS טוקניומיקה

GNUS תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

GENIUS AI סֵמֶל

GENIUS AI מחיר (GNUS)

לא רשום

1 GNUS ל USDמחיר חי:

$1.81
$1.81$1.81
+88.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
GENIUS AI (GNUS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:17:27 (UTC+8)

GENIUS AI (GNUS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.885245
$ 0.885245$ 0.885245
24 שעות נמוך
$ 2.0
$ 2.0$ 2.0
גבוה 24 שעות

$ 0.885245
$ 0.885245$ 0.885245

$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

$ 45.26
$ 45.26$ 45.26

$ 0.711502
$ 0.711502$ 0.711502

-0.34%

+88.45%

-3.93%

-3.93%

GENIUS AI (GNUS) המחיר בזמן אמת של הוא $1.81. במהלך 24 השעות האחרונות, GNUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.885245 לבין שיא של $ 2.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GNUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 45.26, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.711502.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GNUS השתנה ב -0.34% במהלך השעה האחרונה, +88.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GENIUS AI (GNUS) מידע שוק

$ 22.48M
$ 22.48M$ 22.48M

--
----

$ 27.49M
$ 27.49M$ 27.49M

12.42M
12.42M 12.42M

15,193,848.0
15,193,848.0 15,193,848.0

שווי השוק הנוכחי של GENIUS AI הוא $ 22.48M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GNUS הוא 12.42M, עם היצע כולל של 15193848.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.49M.

GENIUS AI (GNUS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של GENIUS AIל USDהיה $ +0.848871.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGENIUS AI ל USDהיה . $ -0.2778416970.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGENIUS AI ל USDהיה $ -0.0221618210.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של GENIUS AIל USDהיה $ -0.3701136222390487.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.848871+88.45%
30 ימים$ -0.2778416970-15.35%
60 ימים$ -0.0221618210-1.22%
90 ימים$ -0.3701136222390487-16.97%

מה זהGENIUS AI (GNUS)

GNUS AI combines federated learning and decentralized GPU mining to create a secure, distributed, privacy-preserving AI/ML network.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

GENIUS AI (GNUS) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

GENIUS AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה GENIUS AI (GNUS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות GENIUS AI (GNUS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור GENIUS AI.

בדוק את GENIUS AI תחזית המחיר עכשיו‏!

GNUS למטבעות מקומיים

GENIUS AI (GNUS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של GENIUS AI (GNUS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GNUS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על GENIUS AI (GNUS)

כמה שווה GENIUS AI (GNUS) היום?
החי GNUSהמחיר ב USD הוא 1.81 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GNUS ל USD?
המחיר הנוכחי של GNUS ל USD הוא $ 1.81. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של GENIUS AI?
שווי השוק של GNUS הוא $ 22.48M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GNUS?
ההיצע במחזור של GNUS הוא 12.42M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GNUS?
‏‏GNUS השיג מחיר שיא (ATH) של 45.26 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GNUS?
GNUS ‏‏רשם מחירATL של 0.711502 USD.
מהו נפח המסחר של GNUS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GNUS הוא -- USD.
האם GNUS יעלה השנה?
GNUS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GNUS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:17:27 (UTC+8)

GENIUS AI (GNUS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.