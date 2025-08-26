GENIUS AI (GNUS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.885245 $ 0.885245 $ 0.885245 24 שעות נמוך $ 2.0 $ 2.0 $ 2.0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.885245$ 0.885245 $ 0.885245 גבוה 24 שעות $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 שיא כל הזמנים $ 45.26$ 45.26 $ 45.26 המחיר הנמוך ביותר $ 0.711502$ 0.711502 $ 0.711502 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.34% שינוי מחיר (1D) +88.45% שינוי מחיר (7D) -3.93% שינוי מחיר (7D) -3.93%

GENIUS AI (GNUS) המחיר בזמן אמת של הוא $1.81. במהלך 24 השעות האחרונות, GNUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.885245 לבין שיא של $ 2.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GNUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 45.26, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.711502.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GNUS השתנה ב -0.34% במהלך השעה האחרונה, +88.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GENIUS AI (GNUS) מידע שוק

שווי שוק $ 22.48M$ 22.48M $ 22.48M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.49M$ 27.49M $ 27.49M אספקת מחזור 12.42M 12.42M 12.42M אספקה כוללת 15,193,848.0 15,193,848.0 15,193,848.0

שווי השוק הנוכחי של GENIUS AI הוא $ 22.48M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GNUS הוא 12.42M, עם היצע כולל של 15193848.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.49M.